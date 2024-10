Nezměnili jsme nic, říká Clear u úspěchu Ferrari v Austinu

Hlavní výkonnostní inženýr společnosti Ferrari Jock Clear uvedl, že Ferrari nemělo v Austinu žádné novinky. To víme i při pohledu na oficiální dokumenty FIA, ale spekulovalo se o tom, že Ferrari nasadilo flexibilnější přední křídlo.

„Myslím, že to, o čem tam mluvíte, je dost diskutabilní. Nevíme, co dělají ostatní týmy. Nemůžeme udělat fyzické testy jejich dílů. Víme pouze to, co děláme na našem voze. Interpretujeme pravidla způsobem, který považujeme za správný, a FIA nikdy žádný náš výklad pravidel nezpochybnila,“ řekl Clear pro Motorsport.com.

„Pokračujeme ve vývoji tak rychle, jak jen můžeme, a v rámci pravidel. Nic jsme nezměnili.“

Clear vysvětlil, že forma Ferrari v Austinu vycházela z jeho vlastního pochopení toho, jak chybovalo v červnu při Velké ceně Rakouska, a upozornil na podobnost mezi oběma okruhy.

„Byly tam věci, které jsme udělali v nastavení. Myslím, že jsme to v Rakousku, což je kupodivu velmi podobný okruh jako Austin, udělali špatně.“

„V Austinu nám fungovaly některé aspekty, které nám nefungovaly v Rakousku. Efektivně byl balíček velmi podobný. V Singapuru jsme samozřejmě přinesli vylepšení, v Itálii jsme přinesli vylepšení, která byla obecná (ne specifická pro trať). Myslím, že Austin potvrdil funkci tohoto balíčku, ale mimo to jsme dobře napravili chyby, které jsme udělali (v Rakousku) z hlediska nastavení.“