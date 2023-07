Nezlepšoval se, nevyrovnal se Cunodovi a neohromil nás. Marko popsal důvody vyhazovu De Vriese

Deset závodů. Tak dlouhou šanci dostal Nyck de Vries u AlphaTauri. Příští týden v Maďarsku bude v jeho voze už Daniel Ricciardo.

„Podepsali jsme smlouvu s Nyckem, protože loni v Monze předvedl skvělý výkon,“ řekl Marko pro de Telegraaf.

„Očekávali jsme, že se letos svému týmovému kolegovi minimálně vyrovná, ale nestalo se tak. Ve skutečnosti byl vždy o tři desetiny pomalejší. Žádné zlepšení jsme nezaznamenali.“

„Je mu 28, má spoustu zkušeností a také mnoho znalostí, protože si jako testovací jezdec vyzkoušel mnoho vozů F1. Nemyslím si, že ho můžete srovnávat s mladým nováčkem.“

„Na konci dubna začal v Baku víkend dobře a myslel jsem si, že předvede lepší výkon, ale pak opět boural. Bohužel ani jednou nepředvedl super kolo, kterým by nás ohromil.“

Ricciardo přinese novou energii

De Vriese nahradí u AlphaTauri Daniel Ricciardo. Zpráva o jeho návratu do závodní sedačky přišla v den, kdy v Silverstonu (na okruhu, kde ve F1 debutoval) testoval pro Pirelli ve voze Red Bullu.

„Jeho časy na kolo byly konkurenceschopné na třech různých sadách pneumatik,“ vysvětlil Marko.

„Kdyby Ricciardo neměl takovou rychlost, zvažovali bychom něco jiného. Ale AlphaTauri není v dobré pozici. V Poháru konstruktérů je poslední, takže musíme něco udělat, abychom to změnili. To se často stává po výměně jezdce. Ricciardo přináší do týmu novou energii.“