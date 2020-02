Nezisková organizace chce Ferrari zabavit vůz SF1000

Tabáková reklama je už pár let v Evropě i dalších zemích zakázána. Philip Morris přesto zůstává sponzorem Ferrari a snaží se svou stopu dostat na vůz jiným způsobem. Poté, co neprošel čárový kód na krytu motoru, se vloni objevila kampaň Mission Winnow.

Podle Ferrari a společnosti Philip Morris nejde o propagaci tabáku, ale i když tomu uvěříte, musíte uznat, že situace je minimálně na hraně.

Vloni Ferrari logo Mission Winnow v 11 z 21 víkendů raději odstranilo a nahradilo ho nálepkami, které připomínaly 90 let Ferrari. Letos by mohlo jít podobnou cestou a oslavovat například 1000 závodů ve F1. Jestli tomu tak bude, to zatím nevíme. Na prezentaci vozu ale Mission Winnow nechybělo.

Nezisková organizace podnikne právní kroky

Nezisková organizace Codacons, která propaguje prává spotřebitelů, chystá podle webu RaceFans proti Maranellu právní kroky.

Podle prohlášení Codacons má organizace i podporu italského ministerstva zdravotnictví. Loga Mission Winnow jsou prý „reklamou, i když nepřímou, na významného výrobce cigaret a nových tabákových výrobků.“

Prezident Codacons Carlo Rienzi uvedl, že chce, aby Nuclei Antisofisticazione e Sanita (část policie, která se stará o ochranu zdraví) zabavila vůz SF1000.