Nezaznamenali jsme žádné negativní chování vozu, říká Wolff o vylepšeních

Mercedes v Monaku nasadil vylepšení. Pomohou Mercedesu zpět na vrchol? Na odpověď si musíme počkat.

„V Monaku je opravdu těžké to posoudit,“ řekl Wolff pro Motorsport.com o vylepšeních.

„Ale alespoň jsme nezaznamenali žádné chování vozu, které by bylo považováno za opravdu negativní.“

Na otázku, zda vůz dodává jezdcům potřebnou sebedůvěru, odpověděl: „Nikdy jsem neslyšel, že by jezdec v Monaku řekl, že se cítí dobře!“

„Myslím, že je to pořád na limitu. Viděli jste to u Sainze. A proto není spousta velkých pochval, ale rozhodně se ubíráme správným směrem.“

Wolff zdůraznil, že je hrdý na úsilí, které tým vynaložil, aby dostal nové díly na trať. „Vidíte, že celá karoserie je jiná, přední zavěšení, podlaha je jiná. Je to mega práce všech v Brackley, že to dodali, a teď je to náš nový základ a musíme na tom pracovat.“

Wolff také poznamenal, že po neuspokojivém prvním tréninku udělal Red Bull ve druhém tréninku pokrok, a domnívá se, že Max Verstappen ukázal, že je o krok napřed před zbytkem pole.

„V jízdě na delší vzdálenost byl Max ve své třídě. Myslím, že na jedno kolo jsme docela blízko, alespoň dnes, ale v dlouhém stintu vidíte auto, které má výkon a nemá degradaci. Odvedli dobrou práci.“