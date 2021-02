Nezávislosti dveře dokořán: Red Bull založí vlastní firmu a začne si vyrábět motory sám

Honda vloni překvapivě oznámila, že končí ve formuli 1. Red Bull měl tak dvě možnosti: přejít opět k jinému dodavateli nebo převzít motory od Hondy. Z dobrých důvodů se rozhodl pro druhou možnost, ale potřeboval k tomu zmrazení vývoje současných pohonných jednotek. F1 to nakonec po měsících jednání včera schválila.

Zmrazení vývoje vypadá dramaticky, ale reálně potrvá jen dva roky. V průběhu sezóny nelze nasazovat nové verze už od loňské sezóny. Detaily zmrazení se ještě ladí, ale očekává se, že výrobci budou moci nasadit nové verze ještě na začátku příštího roku – homologace proběhne s prvním závodem sezóny. Zmrazení tak bude fakticky platné jen v letech 2023 a 2024. V roce 2025 přijdou do F1 nové pohonné jednotky.

Pro Red Bull je to ale spíše odložení problému. Nové pohonné jednotky sice budou levnější a jednodušší, ale je otázkou, zda by si je Red Bull dokázal vyvíjet sám a to samozřejmě s patřičným úspěchem. Pravděpodobnou odpovědí je ne a rakouská stáj se bude maximálně snažit přilákat nového výrobce, což mají nové pohonné jednotky usnadnit. Spekuluje se o příchodu nějaké značky z koncernu VW – zřejmě Porsche.

Nová firma

RaceFans se odvolává na rozhovor webu Motorsport Magazin s Helmutem Markem, který popisuje, jak to bude v Milton Keynes chodit.

Red Bull pro výrobu pohonných jednotek založí novou firmu. „Touto entitou bude Red Bull Powertrains,“ řekl Marko. „Z budovy osm, jedné z našich stávajících budov, se stane výrobna motorů.“

Honda sice má základnu přímo v Milton Keynes, kde sídlí také Red Bull, ale podle Marka je zaměřena spíše na hybridní technologie a spalovací motory jsou vyráběny a servisovány v japonské Sakuře.

Red Bullu by měl pomoci i partner, kterým je rakouská firma AVL. S Red Bullem spolupracovala už dříve, nyní bude dodávat potřebný hardware.

Finančně to výhodné nebude...

Red Bull bude muset investovat. Provozní náklady budou podle Marka podobné nakupování motoru od výrobce.

„Děláme matematické výpočty a kalkulace nákladů,“ řekl Marko. „Jedná se o jednorázovou investici do budovy a především do zkušebních zařízení. Provozní náklady nebudou vyšší, než kdybychom si koupili motor jinde. Může to stát více, ale ne výrazně.“

... technicky ano

Podle Marka má řešení jednoznačnou výhodu v oblasti vývoje celého balíčku.

„Budeme dodávat motor, který je koordinován s lidmi od šasi, který bude optimalizován na obou stranách. Pokud bychom dostali motor například od Renaultu, byli bychom nuceni najít kompromis pro náš podvozek, chladič a další komponenty kolem tohoto designu.“

„Toto zmrazení je dobrá zpráva nejen pro nás, ale pro formuli 1 obecně,“ věří Marko. „Značně snižuje náklady.“