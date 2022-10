Nezaspat začátek a zůstat v boji o titul. Sainz si vytyčil cíle pro příští sezónu F1

Ambicí Carlose Sainze v příští sezóně formule 1 je bojovat o titul hned od úvodních závodů a držet své šance na celkové vítězství po celý rok 2023.

Jezdci Ferrari měli po předsezónních testech před novou sezónou, která přinesla výraznou změnu v technických pravidlech, velká očekávání. Charles Leclerc vyhrál dva z prvních tří závodů, zatímco Sainz po druhém a třetím místě následující dva závody nedokončil a začal na čelo průběžného pořadí ztrácet.

V červnové Velké ceně Velké Británie se ale Sainz dočkal svého prvního vítězství ve formuli 1. Čtyři závody před koncem je Španěl v průběžném pořadí na pátém místě se ztrátou pěti bodů na čtvrtého George Russella z Mercedesu.

Bez ohledu na výsledek letošní sezóny chce příští rok Sainz útočit na nejvyšší příčky hned od začátku a udržet se na předních pozicích i v průběhu sezóny, aby držel při životě své šance na zisk titulu.

„Mým cílem je stát se jednoho dne mistrem světa. Doufám, že pokud budeme mít i příští rok dobré auto, mohu být od začátku v boji,“ řekl Sainz pro AS.

„Neodpadnout v první polovině, protože vím, že jakmile jsem v boji, jsem schopen v něm zůstat. To bude cílem. Ve Ferrari pracujeme na tom, abychom tam auto vrátili a jako tým jsme se zlepšili, aby, když přijde příští rok znovu příležitost, jsme si ji nenechali ujít.“

Sainz debutoval ve F1 v roce 2015 u týmu Toro Rosso vedle dalšího nováčka Maxe Verstappena. A zatímco dnes již dvojnásobný mistr světa během kariéry závodil jen za Toro Rosso a Red Bull, Sainz mezi Toro Rosso a Ferrari oblékal ještě kombinézu Renaultu a McLarenu.

Se 158 starty je osmým nejzkušenějším pilotem současného startovního pole. Jak ale uvádí na příkladu svého krajana Fernanda Alonsa, který je s 351 starty na čele této statistiky v celé historii F1, jezdec se neustále vyvíjí.

„Musím být blízko bodu vyzrálosti, pak ale vidíte jezdce jako Fernando, kteří se rok, co rok znovu objevují a říkám si, že vyzrálost jako taková nikdy nekončí. Každý rok, který strávíte ve F1, jste lepší a učíte se něco nového. Ano, osm let zkušeností pomáhá, stále se ale budu učit nové věci.“

Sezóna 2022 pro Sainze nicméně zůstane výjimečná v tom, že v ní získal své první vítězství ve F1. Po Alonsovi se stal přitom teprve druhým Španělem, kterému se to povedlo.

Vzhledem k množství závodů ale i Sainz přiznává, že si svůj úspěch uvědomí až během zimní přestávky.

„Jakmile toho dosáhnete a jste zapojeni do hektické sezóny F1, stane se to pro vás normální. Je to zábavné, protože v zimě možná budu mít více času nad tím přemýšlet a budu to cítit jinak. Ale teď, jelikož v každém závodě je šance na vítězství, se nestarám o to, co se stalo na Silverstonu.

„Ano, až budu starší a nebudu tak soutěživý jako teď, budu více v 'režimu přemýšlení', jsem si jistý, že se na to budu dívat jinak.“