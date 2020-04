Nezapomenutelné závody: Zběsilá Velká cena Číny 2010

Velká cena Číny 2010 byla čtvrtým závodem nesmírně vyrovnané sezóny, ve které bojovali o titul čtyři jezdci třech různých týmů až do úplně posledního závodu. Před závodem v Číně vedl naposledy ve své kariéře průběžné pořadí mistrovství světa Brazilec Felipe Massa před svým týmovým kolegou Fernandem Alonsem a Sebastianem Vettelem.

Kvalifikace pro Red Bull

První řadu obsadily už podruhé v sezóně oba red bully, z pole position už potřetí startoval Sebastian Vettel, na kterého jeho týmový kolega Mark Webber ztratil přes dvě desetiny sekundy. Pěkný výsledek předvedl Fernando Alonso s ferrari, který se kvalifikoval třetí a také Nico Rosberg, který startoval čtvrtý a svého zkušeného týmového kolegu Michaela Schumachera porazil výrazně o sedm desetin sekundy. Ve třetí řadě stály vozy McLarenu v pořadí Jenson Button–Lewis Hamilton, Button porazil Hamiltona v kvalifikaci potřetí v řadě. Elitní desítku doplnili Felipe Massa na druhém ferrari, Robert Kubica s renaultem, Michael Schumacher na mercedesu a Adrian Sutil s force indií. V případě suchého závodu se očekával přesvědčivý výkon Red Bullu, matka příroda měla ale poněkud jiné plány.

Start závodu a klíčové rozhodnutí

Start do zaváděcího kola probíhal sice ještě na suchu, ale první kapky deště začaly okruh v Šanghaji skrápět ještě před tím, než se jezdci seřadili do svých startovních stání. Výsledkem byl vlažný start většiny jezdců, vozům se nedařilo příliš jednoduše odlepit, a tak jediný, kdo odstartoval alespoň na první pohled dobře, byl Fernando Alonso, který se ze třetího místa protáhl kolem obou red bullů a v nájezdu do první zatáčky už pohodlně vedl. Později vyšlo najevo, že za Alonsovým fantastickým startem nestálo ani tak jeho jezdecké umění jako ulitý start. Už ve druhém kole reportoval svému týmu Button, že Alonso musel start ulít a jasno měl i ředitel závodu Charlie Whiting, který pouhým letmým pohledem na startu závodu bez problému rozklíčoval Španělův prohřešek. Alonso později za svůj ulitý start obdržel penalizaci průjezdu boxovou uličkou.

V nájezdu do šesté zatáčky bourali v prvním kole hned tři jezdci – Vitantonio Liuzzi, Sébastien Buemi a Kamui Kobajaši, což znamenalo brzký výjezd safety caru. Někteří jezdci se rozhodli zariskovat a přezout na pneumatiky do mokrých podmínek už v prvním kole, ale favorité závodu do boxů zamířili až v kole druhém. Na pneumatiky do mokra přezul Alonso, Webber, Vettel, Massa, Hamilton nebo Schumacher, přičemž na suchých gumách zůstali z favoritů Rosberg, Button a oba dva jezdci Renaultu. Chyby se dopustil Hamilton, který se nemohl do poslední chvíle rozhodnout zda zajet, či nezajet do boxů, a v nájezdu přejel bílou čáru. Potrestán ale nebyl.

Po restartu závodu vedl Rosberg před Buttonem a Robertem Kubicou. Zprvu to vypadalo, že jezdci, kteří přezuli, budou mít výhodu, když se Alonso dostal bez naprostých problémů před de la Rosu a Petrova, že ale šlo o zbrklé rozhodnutí, potvrdil už ve 4. kole Schumacher, který se vrátil zpět na slicky. O kolo později do boxů zamířila opět velká část startovního pole, ostrý souboj spolu svedli v boxové uličce Vettel s Hamiltonem. Mechanici McLarenu vypustili Hamiltona přímo do cesty Vettelovi, Brit navíc musel korigovat přetáčivý smyk a v určitém okamžiku se oba dva jezdci dokonce lehce ťukli pneumatikami. I v tomto případě vyvázl Hamilton, resp. McLaren bez jakéhokoliv trestu, Vettel s Hamiltonem obdrželi po závodě pouze napomenutí za nebezpečné manévry v boxové uličce.

Na proměnlivých podmínkách vydělali tedy ti, kteří se neukvapili a zůstali na suchých gumách. Alonso si odbyl svou penalizaci a propadl se na 15. místo. Vysoko vynesly zmatky v úvodu závodu Heikkiho Kovalainena, který se svým lotusem v jednu chvíli kroužil na fantastickém 7. místě. Vidět bojovat svůj vůz s red bully nebo mclareny jistě muselo šéfa Lotusu Tonyho Fernandese těšit, v každém případě ale šlo o boj proti větrným mlýnům, neboť zatímco Kovalainen jezdil časy okolo minuty a 52 sekund, takový Vettel kroužil na minutě a 46 sekundách, zhruba o šest sekund rychleji, takže byl Kovalainen pro vozy za ním až příliš snadnou kořistí.

Souboje ve středu pole

Zatímco na čele Rosberg pomalu ujížděl Buttonovi, ve středu pole se odehrávaly dramatické bitvy. V 11. kole například chytře využil Hamilton souboje Vettela a Adriana Sutila a ve 14. zatáčce oba dva bojující vozy předjel. Přestože Schumacher na boxovou zídku reportoval, že začíná opět pršet, zajel ve 13. kole Hamilton nejrychlejší kolo závodu, které pak již nikdo v dalším průběhu závodu nepřekonal. V 15. kole se diváci dočkali souboje generací – Schumacher, jedoucí na pátém místě, se snažil bránit útokům dravého Hamiltona. Schumacher však po celý závod nejel ve zrovna nejlepším tempu a o dvě kola později se musel před kvalitami britského závodníka sklonit. O další kolo později se před německého veterána dostal i Vettel.

19. kolo vidělo změnu v pořadí na prvním místě. Nico Rosberg chyboval v 11. zatáčce, vyjel z trati, ztratil svůj pečlivě budovaný náskok a na následné rovince se přes něj přehnal Jenson Button. Mezitím déšť zhoustl natolik, že jezdci začali opět přezouvat na pneumatiky do mokra. Mezi prvními to byli Schumacher s Webberem, do boxů zamířila i dvojice jezdců Ferrari, mezi kterými se odehrál menší incident. Alonso se totiž po odpykání své penalizace propadl až za Massu, ale v momentě, kdy zpozoroval, že jedou do boxů oba a došlo mu, že by musel čekat, než bude odbaven Brazilec, zaútočil na svého týmového kolegu v nájezdu do boxové uličky. Byl to tak Massa, kdo musel u boxového stání Ferrari čekat.

O kolo později zamířili do boxů i vedoucí jezdci – Button, Rosberg, Kubica a Petrov. Jak moc se podmínky na trati mění, dokázal Webber, který vydělal dvě pozice a dostal se před Hamiltona s Vettelem jenom díky tomu, že zajel pro mokré gumy o kolo dříve. Na páté místo se díky pohotovému rozhodnutí vrátil Schumacher.

Ve 22. kole vyjel podruhé v závodě safety car kvůli přílišnému množství úlomků na trati z poškozeného předního křídla Jaimeho Alguersuariho. To závod opět vyrovnalo, náskok jezdců na čele byl vymazán.

Druhý restart byl o dost dramatičtější než ten první. Button totiž na čele zvolil výrazně pomalé tempo a celé startovní pole se především ve 14. zatáčce dost „zašpuntovalo“. Při nájezdu na startovní rovinku vyjel z trati Webber a ztratil několik pozic, později si do rádia stěžoval, že ho nevybíravě vytlačil Hamilton. Na čele se ale nic neměnilo a vedení si udržel Button, který si opět pomalu začal budovat náskok.

Hamilton se znovu ocitl za Schumacherem, tentokráte mu ale Němec nečinil takový problém a Brit ho předjel v nájezdu do 9. zatáčky, kde není předjíždění na šanghajském okruhu zrovna obvyklé. Ve 27. kole předjel Hamilton na stejném místě i Petrova a o dvě kola později zdolal i Roberta Kubicu. Ve 29. kole tak vedl Button před Rosbergem a Hamiltonem, který vypadal v této fázi závodu velmi silně.

Ve 33. kole na výjezdu ze zatáčky číslo 10 vyjel z trati a roztočil se Petrov. První ruský závodník ve formuli 1 jel prozatím svůj životní závod, ale kvůli chybě se propadl z pátého místa na sedmé. Dopředu se posunuli Alonso s Vettelem. Mezitím začal Hamilton dotahovat Rosberga, jedoucího na druhém místě, a ve 36. kole se pokusil o útok, znovu na jeho oblíbeném místě v nájezdu do 9. zatáčky. Na Rosberga ale tentokráte nevyzrál, ten se dokázal vrátit zpátky a vysloužil si pochvalu od svého týmového inženýra.

Ve 36. kole začala poslední fáze zastávek v boxech. Jako první opět přesedlali na nové mokré pneumatiky Schumacher s Webberem a o kolo později zajeli ke svým mechanikům i Hamilton, Kubica a Vettel. Button se po své zastávce ve 38. kole vrátil pohodlně do čela, ale Rosberg se vrátil až za Hamiltonem, a to přesto, že Hamilton byl při své zastávce pozdržen Robertem Kubicou. Na prvních dvou místech tak nyní kroužily oba dva vozy McLarenu v pořadí Button–Hamilton.

„Poklidný“ dojezd závodu

Po poslední sérii zastávek v boxech se tak ustálilo pořadí Button, Hamilton, Rosberg, Alonso, Kubica, Vettel, Webber, Schumacher, Alguersuari a Petrov. Dojezd závodu byl v porovnání s tím, co mu předcházelo, poměrně poklidný. McLareny si na čele diktovaly tempo a udržovaly si od sebe stabilní odstup, pouze v 51. kole předvedl trochu slabší moment Button, když vyjel ve 14. zatáčce z trati a ztratil tak několik sekund. Těsné souboje tak probíhaly v závěru závodu především o páté místo mezi Kubicou a Vettelem a o 9. místo mezi Alguersuarim, Petrovem a Massou.

Solidní rychlost předvedl v závěru závodu právě Petrov, který se nejdříve dostal před Alguersuariho, poté před Schumachera a v 55. kole předjel dokonce i Webbera, který v nájezdu na nejdelší rovinku dostal přetáčivý smyk a přepustil tak své sedmé místo mladému Rusovi. Ve stejném kole se do ostrého souboje pustili Massa se Schumacherem, vítězem se stal Massa. Schumacher si závod příliš neužíval, sice vždy vydělával pozice díky svým zkušenostem, neboť při každé změně klimatických podmínek dokázal včas zareagovat a získat několik pozic, na trati byl ale předjet celkem osmkrát, což bylo nejvíce ze všech jezdců a jeho tempo bylo ve srovnání s konkurencí žalostné.

Dojezd obou mclarenů by se mohl na první pohled zdát pohodový, ale Button se na čele podle popisů rozhodně nenudil: „Lewis předjel Kubicu a potom Rosberga, takže od 39. kola to bylo jenom mezi mnou a jím. A on mi to nijak neulehčoval. Chvilku to vypadalo, že mu poodjíždím, ale pak mi začaly odcházet pneumatiky a od té doby jsem zápasil se svým autem ve snaze udržet ho za sebou,“ píše Button ve své knize Life to the Limit. Že se Button Hamiltona obával, ostatně dokládá i komunikace mezi Buttonem a jeho týmovým inženýrem, kde se britský závodník poněkud nervózním tónem ptal na bližší informace o Hamiltonově tempu, protože ve zpětných zrcátkách nebyl schopen odhadnout vývoj rozestupu mezi oběma vozy.

Na čele se ale nakonec nic nezměnilo a Jenson Button tak dovedl oba mclareny k doublu. Na stupních vítězů doplnil jezdce britské stáje Nico Rosberg. Čtvrtý skončil Alonso před Kubicou, Vettelem, Petrovem, Webberem, Massou a Schumacherem. Jednalo se o první double McLarenu od Velké ceny Itálie 2007 a o první závod, kdy dojeli na prvních dvou místech britští jezdci od Velké ceny Rakouska 1999, kde vyhrál Eddie Irvine před Davidem Coulthardem.

Pozávodní ohlasy

Jenson Button vyhrál svůj druhý závod v sezóně a se šedesáti body se dostal na čelo průběžného pořadí mistrovství světa. Přestup k McLarenu, od kterého ho mnozí odrazovali, se zatím ukazoval jako dobrý krok. Button porazil starého vládce týmu Hamiltona ve třech kvalifikacích z úvodních čtyř, získal dvě vítězství a vedl šampionát, zatímco Hamilton byl „jenom“ čtvrtý. Ani Hamilton ale nebyl z výsledku závodu v Číně nijak zklamaný, byl první, kdo Buttonovi gratuloval a bylo vidět, že to svému týmovému kolegovi i tak trochu přeje.

Button své vítězství získal, tak jako v Austrálii, díky dobrému a včasnému rozhodnutí. V Austrálii se rozhodl zajet pro pneumatiky do sucha jako vůbec první jezdec startovního pole a v Číně byl naopak součástí té menšiny, která na začátku závodu zůstala na trati na suchých gumách. Tohle načasování Button během své kariéry uměl skvěle.

U Ferrari panovala relativní spokojenost, řešil se hlavně incident mezi oběma jezdci v nájezdu do boxů ve 22. kole. Massa ale v pozávodních rozhovorech nespatřoval v Alonsově počínání nic špatného: „Neměl jsem zrovna dobrý výjezd z vlásenky a on (Alonso) se dostal na moji úroveň. Nevěděl jsem, že také míří do boxů a když jsem ho potom měl na vnitřku, nechtěl jsem riskovat nehodu. Ale všechno začalo u mého špatného výjezdu z vlásenky.“ Šéf Ferrari Stefano Domenicali oba své jezdce pochválil za dospělý přístup k celé situaci.

Vc Číny byla naprosto parádním závodem s obrovským množstvím osobních příběhů, ať už to byl Buttonův perfektní vstup do sezóny v novém prostředí, fiasko favorizovaných red bullů nebo záhada pomalého tempa Michaela Schumachera. Závod navíc nabídl obrovské množství předjížděcích manévrů (62) a pit stopů (67), což umlčelo ty kritiky, kteří tvrdili, že po zákazu tankování ztratí formule 1 své kouzlo. Naopak, formule 1 byla opět ve formě, možná v jedné z nejlepších v celé historii a tímto závodem udělala tu nejlepší reklamu zbytku dramatické sezóny.

Výsledky

P Jezdec Tým Čas / ztráta Kol 1 Jenson Button McLaren 1:46:42.163 56 2 Lewis Hamilton McLaren 1.530 56 3 Nico Rosberg Mercedes 9.484 56 4 Fernando Alonso Ferrari 11.869 56 5 Robert Kubica Renault 22.213 56 6 Sebastian Vettel Red Bull 33.310 56 7 Vitaly Petrov Renault 47.600 56 8 Mark Webber Red Bull 52.172 56 9 Felipe Massa Ferrari 57.796 56 10 Michael Schumacher Mercedes 1:01.749 56 11 Adrian Sutil Force India 1:02.874 56 12 Rubens Barrichello Williams 1:03.665 56 13 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:11.416 56 14 Heki Kovalainen Lotus 1 kolo 55 15 Nico Hülkenberg Williams 1 kolo 55 16 Bruno Senna HRT 2 kola 54 17 Karun Chandhok HRT 4 kola 52 Jarno Trulli Lotus 26 Lucas di Grassi Virgin 8 Pedro de la Rosa BMW Sauber 7 Sébastien Buemi Toro Rosso 0 Kamui Kobayashi BMW Sauber 0 Vitantonio Liuzzi Force India 0 Timo Glock Virgin 0

Foto: Getty Images / Paul Gilham