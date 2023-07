Nezapomenutelné závody: Velká cena Maďarska 2013 a první vítězství Lewise Hamiltona v Mercedesu

Přes deseti lety Lewis Hamilton poprvé triumfoval v barvách Mercedesu, čímž započal velkolepou sérii svých mimořádných úspěchů ve spojení se stájí z Brackley. Ne nadarmo získal britský pilot úvodní vítězství pro stříbrné šípy na Hungaroringu, kde jakožto titulovaný maďarský specialista zvítězil v dosavadním průběhu své kariéry celkem osmkrát a devětkrát stanul na pole position.

Vzrušující úvodní část roku

Velká cena Maďarska byla v roce 2013 posledním závodem před letní přestávkou a jako taková uzavírala úvodní polovinu ročníku, která, ač se to může z konečného vyznění sezóny a triumfální jízdy Sebastiana Vettela v její druhé části jevit až absurdně, patřila k těm nejvyrovnanějším v historii. V první grand prix zvítězil v Austrálii s Lotusem Kimi Räikkönen, který byl v návaznosti na svůj oslnivý triumf poprvé po pěti letech opět pasován do role účastníka boje o titul. Následující Velká cena Malajsie přinesla nechvalně proslulou týmovou režii Red Bullu Multi 21, již se kontroverzním způsobem rozhodl porušit Vettel a závod vyhrál před svým týmovým kolegou Markem Webberem.

Třetí velkou cenu ročníku pak pro změnu ovládl se svým ferrari po řadě povedených předjížděcích manévrů a agresivní strategii týmu z Maranella Fernando Alonso, který se poté radoval ještě měsíc nato z emotivního vítězství před domácím publikem na trati Catalunya ve Španělsku. V mezidobí triumfoval v Bahrajnu před oběma lotusy Räikkönena a Romaina Grosjeana podruhé v sezóně Vettel.



Foto: Getty Images / Vladimir Rys

Počínaje Velkou cenou Monaka začaly do bojů o vítězství v grand prix promlouvat stále vážněji rovněž oba piloti Mercedesu Lewis Hamilton a Nico Rosberg, jenž pro tým z Brackley ovládl závod v úzkých uličkách Monackého knížectví. Následnou Velkou cenu Kanady pak vyhrál Vettel před Alonsem a Hamiltonem, kteří spolu svedli pamětný taktický souboj o druhé místo. Vettel sice vedl průběžné pořadí šampionátu, ale o cenné body přišel vinou technických problémů po odstoupení v Grand Prix Velké Británie, v níž zvítězil Rosberg před Webberem. V Německu se na domácí půdě Vettel dokázal vrátit na vítěznou vlnu, když Red Bull na Nürburgringu zvládl těsnou bitvu s oběma lotusy.

Na konci července 2013 přijížděl Vettel do Budapešti s 34bodovým vedením před druhým Alonsem (mimochodem s tím samým náskokem, jímž Alonso disponoval ve shodné fázi předchozího ročníku 2012 a přesto jej Vettel dokázal dostihnout a v těsném závěru sezóny v Brazílii nakonec porazit) a 41bodovým před třetím Räikkönenem. Vyzyvatelům tehdy již trojnásobného mistra světa se proto zdálo, že je na poli ročníku stále ještě vše otevřené.

Kvalifikace pro „skeptického“ Hamiltona

V kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska potvrdil tehdejší dobrou kvalifikační formu Hamilton, který získal pole position před Vettelem již potřetí v řadě po triumfech v Německu a ve Velké Británii. Do nedělní velké ceny měl tak britský pilot vyrážet z optimální pozice na svou misi za ziskem již čtvrtého vítězství na Hungaroringu, kde Hamilton vyhrál rovněž v letech 2007, 2009 a 2012. Třetí se kvalifikoval Grosjean, čtvrtý byl s druhým mercedesem Rosberg a třetí řadu obsadilo duo mistrů světa a dřívějších vítězů maďarské grand prix v pořadí Alonso–Räikkönen.



Foto: Getty Images / Lars Baron

Sedmý byl s druhým vozem Ferrari Felipe Massa a osmý na voze týmu Toro Rosso Daniel Ricciardo, pro něhož šlo o další silný výsledek ve stávající fázi ročníku, když se Australan již potřetí za sebou dokázal prodrat do třetí části kvalifikace. Devátý byl jako lepší z obou jezdců McLarenu i přes své komplikace v tréninzích Sergio Pérez a nejlepší desítku uzavíral po problémech Webber, jenž ve třetí kvalifikační části nezajel žádný měřený čas. Až na 13. místě skončil se svým pomalým mclarenem dvojnásobný vítěz na Hungaroringu Jenson Button.

Vzhledem ke skutečnosti, že jako již tolikrát v dosavadním průběhu sezóny nedokázal nikdo plně předvídat, jakou bude mít velká cena dynamiku, sliboval závod fascinující podívanou – mezi žhavé kandidáty na vítězství se řadili kromě Hamiltona na pole position také Vettel, Alonso nebo oba piloti Lotusu. Pirelli do Maďarska přivezlo dvě směsi pneumatik – tvrdší, označenou bílým pruhem, a žlutě zvýrazněnou měkčí směs. Zatímco většina pilotů startovala na měkkých gumách, Webber s Buttonem zvolili tvrdší obutí. Otevřenou otázkou zůstávalo, na kolik se pojede zastávek v boxech. Obecně se předpokládala třízastávková strategie, ale u Lotusu, proslulého pro své „citlivé“ nakládání s pneumatikami, se spekulovalo o snaze závod odjet na pouhé dvě zastávky.

Kvůli vysokým teplotám, panujícím toho víkendu na Hungaroringu (teplota vzduchu dosahovala 35 stupňů Celsia a rozpálený maďarský okruh sálal teplotou až 51 stupňů), a problémům Mercedesu s drastickou degradací gum v nedávné době se nechal Hamilton před závodem slyšet, že bude potřebovat „zázrak“, aby svou kvalifikační výhodu v klikatých zákrutách Hungaroringu proměnil ve vítězství: „Je skvělé být na pole position, ale pro závod to moc neznamená. Je škoda, že máme dobré auto a pokud bychom neměli problémy s pneumatikami, byli bychom konkurenceschopní. Zítra odvedeme to nejlepší, co umíme. Pokusíme se získat co nejvíce bodů.“

Start v Hamiltonově režii

Přes tato vůči formě svého mercedesu nedůvěřivá slova to byl právě Hamilton, kdo do nedělní velké ceny po startu vyrazil zcela optimálně a po skvělém odpichu nedal nikomu příležitost, aby jeho vedoucí pozici ohrozil. Naproti tomu se zdálo, že lehce zaváhal Vettel, který své druhé místo musel okamžitě hájit před útoky z obou směrů – po levé straně se před Němce tlačil dopředu Grosjean, zatímco se po Vettelově pravé ruce dral podél boxové zdi Rosberg. Vettel ovšem do první zatáčky brzdil později než ostatní a svou druhou pozici před dotírajícími žraloky nakonec uhájil.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Ty navíc začaly zaměstnávat vlastní problémy – Grosjean se již musel po svých neúspěšných manévrech tvrdě bránit do druhé zatáčky Alonsovi a v naprostou noční můru se proměnil průjezd úvodními zatáčkami pro Rosberga. Německý pilot Mercedesu se po povedeném počátečním odpichu v prvních metrech grand prix neustále propadal a v páté zatáčce se dokonce srazil s Massou. Kontakt mercedesu s předním křídlem Brazilcova ferrari poslal Rosberga do únikové zóny a po svém návratu na trať jezdil Němec již hluboko ve středu pole, což daného odpoledne fakticky znamenalo předčasný konec jeho vysokým ambicím. Po prvním kole vedl Velkou cenu Maďarska Hamilton před Vettelem, Grosjeanem, Alonsem, Massou, Räikkönenem, Webberem a Buttonem, který se na startu posunul výrazně pořadím vzhůru.

Vettelovy obtíže

Ke své první zastávce v boxech a přezutí na tvrdší sadu pneumatik zamířil vedoucí Hamilton již v desátém kole. Do závodu se vrátil za Buttonem na odlišné strategii. Svého někdejšího týmového kolegu z let 2010–2012 se mu ovšem podařilo bez problémů pohotově pokořit, což se ukázalo být pro pozdější vývoj grand prix klíčovým okamžikem. Vettel ke svým mechanikům zajel o dvě kola později a podobně jako Hamilton se na trať vrátil za Buttonem. Na rozdíl od něho však na britského závodníka McLarenu nedokázal nalézt recept a nepříjemně se za ním na pomalé trati, kde předjíždění nepatří k nejsnazším úkonům, zasekl, zatímco se Hamilton mohl odpoutat za jízdy v čistém vzduchu.

V následujících okruzích absolvovali své zastávky v boxech i jezdci Ferrari či piloti Lotusu, pro něž tým připravil ve 14. kole dvojitý pit stop. Do čela grand prix se díky zastávkám svých konkurentů posunul Webber, za nímž kroužili v pořadí Hamilton s Buttonem, vedoucím těsný vláček zástupců hned čtyř konstruktérských značek. V 18. kole Vettelův odstup na Hamiltona narostl již na 7,5 sekundy a německého trojnásobného mistra světa pochopitelně nastalá situace frustrovala. Po několika kolech marné jízdy v závěsu jej tým musel dokonce instruovat, aby se od Buttona poněkud vzdálil a chladil svůj red bull.

Vettel se přesto odmítal v boji o vítězství jednoduše vzdát a pokusil se na Buttona zaútočit ve druhé zatáčce. Výsledkem byla však pouze kolize s Britovým mclarenem, o který si Vettel poškodil své přední přítlačné křídlo.



Vettel probrzdil a zavadil o zadní část Buttonova mclarenu. Většinu závodu pak odjel s poškozeným předním křídlem.

Foto: Getty Images / Vladimír Rys

„Možná jsem na to až příliš tlačil,“ přemítal později Vettel po závodě, kdy vzal zbytečnou chybu na svá bedra. Krátce po svém pokusu o předjetí Buttona se Němec musel pro změnu bránit nepříjemně dorážejícímu Grosjeanovi ve stejné době, kdy se druhý lotus v rukou Räikkönena dostal před Massu a mohl konečně odkrýt svůj plný potenciál: Räikkönen bezprostředně stanovil hodnotu nejrychlejšího kola závodu.

„Idiot v Lotusu“

Tvrdší pneumatiky na Webberově red bullu nakonec vydržely méně, než se původně očekávalo a Australan musel zajet do boxů již ve 24. kole, což zmařilo jeho naděje v dvouzastávkovou strategii. Ve shodném okruhu grand prix Vettel opět zaútočil na Buttona, jehož se mu na druhý pokus podařilo odvážným manévrem v nájezdu do čtvrté zatáčky konečně po 12 kolech pokořit. Do následné šikany se britského pilota snažil překonat i Grosjean, který ovšem projevil nevalné vnímání prostoru kolem sebe a zbytečně se natlačil na mclaren, jemuž nenechal dostatek prostoru na trati. Výsledkem byl kontakt obou vozů a Francouz musel zatáčkou projet rovně. „Nevím, co si myslel,“ lamentoval po velké ceně Button, který Grosjeana nazval „idiotem v Lotusu“: „Pokud bych nevyjel na trávu, bylo nevyhnutelné, že se dotkneme! V tu chvíli asi nepřemýšlel.“ Oba piloti po incidentu pokračovali bez poškození, ale Grosjean později po skončení grand prix za své počínání obdržel časovou penalizaci 20 sekund (na jeho výsledné umístění to však nemělo vliv).



Foto: Getty Images / Lars Baron

Daný trest nebyl onoho odpoledne pro Francouze jediným. Ve 26. kole zajel Grosjean ke svému druhému pit stopu, což jej oproti Räikkönenovi přesunulo na třízastávkovou strategii. O tři kola později předjel neohroženě zvnějšku čtvrté zatáčky Massu, což bylo oslavováno jako fenomenální manévr a klíčový okamžik Francouzova závodu. Ve skutečnosti začal být brzy poté Grosjean vyšetřován traťovými komisaři za to, že při předjíždění Brazilce opustil všemi čtyřmi koly svého lotusu dráhu. Později byl Francouz pro svůj manévr za hranou pravidel potrestán penalizací průjezdu boxovou uličkou a propadl se na šesté místo za Alonsa.

Hamilton mezitím vedl velkou cenu o 13 sekund před Vettelem, který jej ovšem v čistém vzduchu po předjetí Buttona konstantně stahoval. Ve 32. kole byl Hamilton podruhé v boxech a vrátil se na čtvrté místo za Webbera. Překonat jej mu však netrvalo příliš dlouho: pouhé dva okruhy nato na čerstvých gumách Brit využil vyšší míry přítlaku a lehce svého konkurenta objel v nájezdu do třetí zatáčky způsobem, jako kdyby Australanův red bull stál na místě. Vettel se po své druhé zastávce vrátil opět až za Buttona na šesté místo a znovu na okamžik uvázl za pomalejším mclarenem. Tentokráte však jeho trápení netrvalo již tak dlouho a ve 37. kole britského pilota Němec poměrně jednoduše předjel.

Ve 43. a 44. kole stavěli podruhé Räikkönen s Webberem. Hamilton zamířil ke svému závěrečnému pit stopu v 51. okruhu závodu a na výjezdu z boxové uličky svedl znovu těsný souboj s Webberem, který pokračoval několik dalších stovek metrů, než Hamilton Australana ve třetí zatáčce srdnatě vyvezl z trati. Po poslední zastávce Vettela v 56. kole pak opět převzal zpátky vedení v grand prix. V 60. kole absolvoval svůj třetí a poslední pit stop rovněž Webber, a v závěru závodu se tak ustálilo pořadí, které vedl Hamilton před druhým Räikkönenem, Vettelem a Webberem.



Mechanici Mercedesu mění pneumatiky na voze Lewise Hamiltona.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Finální tajenkou grand prix se ukázal být souboj o druhé místo mezi Räikkönenem a Vettelem. Němec disponoval o 13 kol mladšími gumami než Räikkönen a v případě Finovy sady pneumatik Pirelli byl očekáván rychlý propad výkonnosti. Räikkönen však předvedl jízdu, jíž se postavil vůči všem papírovým předpokladům – Vettel sice odstup na Fina dotáhl na jednu sekundu rozdílu, ale zkušený Räikkönen si situaci i tak optimálně strážil, nedělal chyby, Vettelovi nenabízel příležitosti k předjetí a držel lídra šampionátu v dostatečném odstupu.

Jediná možnost se Vettelovi naskytla v 68. kole, kdy na finského mistra světa z roku 2007 zaútočil na výjezdu ze třetí zatáčky. Räikkönen si však klíčový nájezd do následující zákruty pohlídal a na jejím vrcholu Vettela vyvezl. Němec se sice do týmové vysílačky rozčiloval, že mu Räikkönen neponechal dostatek místa, ale ve skutečnosti šlo o tvrdý, leč čistý manévr.



Kimi Räikkönen a Sebastian Vettel svůj vzájemný incident rozebrali po závodě.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

První z mnoha

Pouhých pět kol před koncem velké ceny odstoupil kvůli poruše na motoru Mercedes Rosberg, což přidělalo vrásky nervózním členům německé závodní stáje na boxové zídce, z jejichž strany byl vedoucí Hamilton raději instruován, aby v závěru grand prix pro jistotu podstatně zvolnil a šetřil své vybavení. Britského pilota ale nakonec o jeho úvodní triumf v barvách Mercedesu nic nepřipravilo – po 70 kolech vyhrál Hamilton svou 22. velkou cenu kariéry a připsal si už čtvrté vítězství na Hungaroringu.

Räikkönen zvládl svou opotřebovávací jízdu a v cíli udržel druhou pozici před Vettelem. Bezprostředně po projetí pod šachovnicovým praporem odstavil svůj vůz poté, co získal své 75. pódium ve formuli 1: „Věděl jsem, že to bude těsné, ale měl jsem pocit, že v posledních deseti kolech byly pneumatiky stále dobré,“ rekapituloval později závěrečné okamžiky grand prix. Fin velkou cenu dokončil za Hamiltonem před Vettelem, Webberem, Alonsem, Grosjeanem, Buttonem, Massou, Pérezem a Pastorem Maldonadem, který dovezl vůbec první bod náročné sezóny pro Williams.

Hrdinou dne byl ovšem Hamilton, který získal své první vítězství pro Mercedes již ve své desáté velké ceně po příchodu do Brackley v lednu 2013. Brit svůj triumf označil za jeden z nejdůležitějších v kariéře a doufal v mnohé další vítězné zářezy. V návaznosti na svá prohlášení před závodem, kdy potenciální vítězství označil za „zázrak“, uvedl nadšeně: „No, možná se dějí.“



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Přesto nelze říci, že by mu vítězství „spadlo do klína“ – závod se odjel bez jakéhokoliv vnějšího ovlivnění, a ústřední úlohu tak sehrály rozdílné strategie a souboj celé řady jezdců o vítězství přímo na trati. Pro Hamiltona byla záhadou především neexistence avizovaných problémů Mercedesu s pneumatikami: „Pro tým, který se skutečně potýká s degradací gum, to byla dnes procházka růžovým sadem. Jsem (z toho) opravdu zmatený.“

Niki Lauda, který v roce 2012 z pozice nevýkonného předsedy představenstva Mercedesu zastával klíčovou roli v přestupu Hamiltona z McLarenu do Mercedesu, ocenil na Britově výkonu v maďarské grand prix zejména lehkost, s jakou v klíčových momentech závodu Hamilton předjížděl své soupeře. Díky svým zásadním předjížděcím manévrům si tak Brit dokázal vyjet potřebný náskok a na konci závodu neuvázl stejně jako Vettel za Räikkönenem.

Hamiltonovo závodění Lauda označil za „nejlepší, jaké kdy viděl“. „Myslím, že by se dalo říci, že jsem po tom byl dnes hladový,“ nechal se slyšet Hamilton. „Šel jsem do toho naplno. Potřeboval jsem se přes ty lidi dostat, obvykle se zaseknu. Dnes se tak nestalo, šel jsem po každé příležitosti, která se mi naskytla.“



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Na konci července 2013 tak Hamilton úspěšně stanul na začátku cesty, která jej v partnerství s Mercedesem ve formuli 1 přivedla k velkolepým úspěchům. Zbytek už je historie, zní tradiční klišé, jež však v Hamiltonově případě platí do puntíku. Na své další vítězství v barvách stříbrných šípů sice Brit musel čekat až do Velké ceny Malajsie následujícího roku, ale poté se jeho symbióza s Mercedesem proměnila v naprosto nezadržitelnou mašinérii, která v uplynulé dekádě drtila konkurenci a dovážela jeden fantastický úspěch za druhým – Hamilton získal v barvách Mercedesu celkem šest jezdeckých titulů mistra světa a do začátku roku 2022 si držel neskutečnou, téměř 50% vítěznou bilanci, když ze 178 závodů pro tým z Brackley vyhrál 82krát a na stupně vítězů vystoupal ve 133 případech (od té doby přidal dalších 13 pódiových umístění). Mercedes pak ve spojení s Hamiltonem formuli 1 vládl až do loňského roku, kdy jej z piedestalu Poháru konstruktérů vůbec poprvé od sezóny 2014 sesadil Red Bull.

Hamiltonův odchod z McLarenu, který během ročníku 2012 disponoval nejrychlejším vozem startovního pole, se zdál být ve své době nepochopitelným kariérním riskem a krokem zpátky, ale nakonec se v návaznosti na změnu pravidel v roce 2014, jež Mercedes vynesla do pozice neohroženého suveréna královny motorsportu, zatímco výkony McLarenu nabraly strmě sestupnou tendenci, ukázal být snově vydařeným rozhodnutím v tu správnou dobu.



Foto: Getty Images / Vladimír Rys

Hamiltona, který přestupu příliš nevěřil s ohledem na skutečnost, že byl v roce 2012 Mercedes až pátý nejrychlejší tým, osobně ke kariérnímu přesunu přesvědčili šéf Mercedesu Ross Brawn a především Niki Lauda. V loňském roce se Hamilton nechal slyšet, že jej tehdy uchvátila vyhlídka pomoci středopolovému týmu pokusit se prodrat pořadím vzhůru a bojovat o nejvyšší příčky: „Myslím, že jsem viděl lidi jako (Valentina Rossiho) a Michaela (Schumachera), jak odcházeli do týmu, který zrovna nevyhrával. (…) Pokud se již připojíte k vítězné stáji, je tam méně vášně. Takže jsem opravdu toužil zjistit, jestli je to možné. Věděl jsem, co se stane? Pochopitelně že ne. Věřil jsem, že v určitý moment vyhrajeme na základě rozhodnutí, která byla učiněna. Událo se to ovšem mnohem dříve. V roce 2013, který byl mnohem konkurenceschopnější, a pak jsme vyhráli (v roce 2014) v éře V6!“

