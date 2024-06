Nezapomenutelné závody: Velká cena Kanady 2014 a premiérový triumf Daniela Ricciarda

Před začátkem sedmého závodního víkendu ročníku 2014 v kanadském Montréalu však Ricciardo rozhodně nepatřil k největším favoritům – těmi byli piloti Mercedesu Lewis Hamilton a Nico Rosberg, kteří do té doby zcela dominovali šampionátu. Hamilton sice vypadl z úvodního podniku v Austrálii, ale následně získal Mercedes double v dalších pěti velkých cenách v Malajsii, Bahrajnu, Číně, Španělsku a Monaku. Pokud by oba mercedesy skončily na prvních dvou místech i na Île Notre-Dame, stal by se Mercedes vůbec prvním týmem v historii, jemuž by se podařilo získat double šestkrát po sobě.

Kvalifikace pro Rosberga

Jako lídr průběžného pořadí Mistrovství světa přijížděl na okruh Gillese Villeneuva Rosberg, který v předchozím závodě přerušil Hamiltonovu dvouměsíční vítěznou šňůru triumfem v ulicích Monackého knížectví. Svou znovu nabytou formu Němec v Kanadě potvrdil ziskem třetí pole position sezóny o 79 tisícin sekundy před Hamiltonem.

Třetí skončil v kvalifikaci úřadující mistr světa Sebastian Vettel (Red Bull), nadále po převratné změně pravidel a příchodu nových monopostů a pohonných jednotek výrazně nespokojený se svou výkonnostní formou. Němec byl v kvalifikačním klání následován jezdci Williamsu v pořadí Valtteri Bottas–Felipe Massa, svým týmovým kolegou Danielem Ricciardem, pro něhož šlo o dosud nejhorší kvalifikační výsledek sezóny, Fernandem Alonsem (Ferrari), Jeanem-Éricem Vergnem (Toro Rosso), Jensonem Buttonem (McLaren) a první desítku kvalifikačního umístění uzavíral s druhým ferrari Kimi Räikkönen.

Do závodu vystartoval z první řady lépe Hamilton a na okamžik se zdálo, že Brit půjde před svého týmového kolegu. Rosberg si ovšem pohlídal vnitřní stopu v nájezdu do první zatáčky, Hamiltona vyvezl na trávu a udržel se v čele, zatímco se Brit musel stáhnout a propadl se až za Vettela na třetí místo.



Foto: Getty Images / Tom Pennington

Na výjezdu ze třetí zatáčky pak ztratil kontrolu nad svou marussií Max Chilton a srazil svého týmového kolegu Julese Bianchiho. Oba vozy musely odstoupit po odjetí pouhých několika set metrů a na trať poprvé zamířil safety car, za nímž se piloti seřadili v pořadí Rosberg, Vettel, Hamilton, Bottas, Massa, Ricciardo, Vergne, Alonso, Räikkönen a Button.

V sedmém kole byl závod restartován. Rosberg nenabídl Vettelovi sebemenší příležitost k předjetí a pořadí se neměnilo až do 10. okruhu grand prix, kdy na rovince po výjezdu z vlásenky Hamilton s pomocí systému DRS doslova objel Vettelův red bull, posunul se na druhou příčku a jal se stíhat Rosberga.

Brit ztrátu na svého týmového kolegu výrazněji stáhl až po první sérii pit stopů, kdy začal Rosberga poprvé dostávat pod tlak, jemuž Němec podlehl ve 25. kole, když nedobrzdil do poslední šikany okruhu a projel rovně sérií zatáček. Jelikož nezískal výhodu v podobě zisku traťové pozice, nepřistoupili sportovní komisaři k udělení časové penalizace, ale pouze k poslednímu varování německému jezdci. To přesto, že Rosberg po střihnutí šikany stanovil hodnotu nejrychlejšího kola závodu a Hamiltonovi odjel o půl sekundy.



Foto: Getty Images / Tom Pennington

Nesnáze stříbrných šípů

V polovině grand prix se ovšem začal dosud bezproblémový výsledek Mercedesu hroutit jako domek z karet. Inženýři na boxové zídce německého týmu pozorovali vysoké teploty na řídicích systémech pohonné jednotky obou svých monopostů a úbytek výkonu motorových generátorů. Oba piloti Mercedesu tak byli prakticky ve shodný okamžik instruováni o technických potížích stejné povahy, o nichž si stáj nemyslela, že by šly vyřešit přenastavením vozu. V důsledku technické poruchy stříbrné šípy ztratily okolo 160 koňských sil, což snížilo jejich maximální rychlost na rovince o 32 kilometrů za hodinu. Nico Hülkenberg (Force India), jenž mezitím díky odlišné strategii jezdil na průběžném třetím místě, začal do té doby neohrožovaný náskok mercedesů prakticky zničehonic konstantně ukrajovat o dvě sekundy na kolo.

Ve 44. kole Rosberg podruhé stavěl pro nové pneumatiky a vrátil se až za Massu. O kolo později absolvoval svůj druhý pit stop i Hamilton, jenž vyjel z boxů rovněž za Massou, ale o sekundu a půl před Rosbergem. Následně však probrzdil do vlásenky, což Rosbergovi umožnilo vrátit se před Hamiltona zpět. Na další rovince se Brit za Němcem vytáhl, ale znovu nedobrzdil do šikany. Kouř, vycházející od brzd Hamiltonova monopostu, věstil další z poruch stříbrného šípu. „Selhání brzd,“ hlásil Brit do týmové vysílačky zprávu, avizující předčasný konec trojnásobného vítěze zdejší grand prix, po vypadnutí v Austrálii již druhý v ročníku.

Massa zamířil podruhé do boxů ve 48. kole, což pro Rosberga znamenalo opětovný návrat do čela velké ceny. Za zranitelným Němcem již v té době v těsné blízkosti kroužili druhý Pérez, třetí Ricciardo a čtvrtý Vettel. Rosbergovi se však podařilo stabilizovat tempo a díky dobře zvolené taktice, kdy jezdil rychleji v prvním sektoru trati, aby zamezil zisku DRS za ním kroužícímu Pérezovi na rovince, se i přes svůj výkonnostní deficit dokázal držet dlouho ve vedení grand prix: „Bylo to v pohodě, jakmile jsem znovu našel svůj rytmus. Strávil jsem nějaký čas přenastavením všech brzdných bodů, které byly velmi odlišné, protože do nich přijíždíte v mnohem nižší rychlosti. Věděl jsem, že je za mnou spousta aut a že když mě dostane jedno, předjedou mě všichni. Takže jsem na to tlačil jako blázen a pořád jsem jel kvalifikační kola,“ vzpomínal později na osudové okamžiky grand prix.



Foto: Getty Images / Andrew Hone

V 63. kole dojel vedoucí skupinu Massa na čerstvých pneumatikách a prvních pět jezdců, kteří spolu bojovali o triumf ve velké ceně, dělily neskutečné dvě sekundy rozdílu. K úvodnímu tahu se odhodlal několik okruhů před koncem závodu Ricciardo, který v 66. kole udeřil na Péreze odvážným manévrem do první zatáčky okruhu. Australan šel pozdě na brzdy, musel na trávu, ale nakonec svůj útok úspěšně dokonal a posunul se na druhou příčku před Mexičana.

Dvě kola před koncem grand prix si pak Ricciardo vyšlápl i na vedoucího Rosberga, jehož objel na rovince a převzal vedení ve velké ceně. O kolo později propukla garáž Red Bullu výbuchem radosti podruhé, když Vettel překonal Péreze a dostal se na třetí příčku. V nájezdu do první zatáčky se ovšem následně pokusil Péreze předjet také Massa, ale oba piloti se střetli pravou přední a levou zadní pneumatikou a vzájemný kontakt je poslal spektakulárním způsobem do bariéry z gum. Vettel se jako střemhlav letícímu raketovému projektilu vyhnul Massově williamsu jen silou pohotového reflexu. Oba jezdci byli převezeni do nemocnice k nutným vyšetřením a preventivním kontrolám, ale z hrůzostrašné nehody nakonec vyvázli bez zranění.

Sportovní komisaři po závodě usoudili, že odpovědnost za kolizi nesl Pérez, který „změnil závodní stopu“ a byl po skončení grand prix potrestán penalizací poklesu pěti míst na startovním roštu následné Velké ceny Rakouska. „Není to poprvé, co do někoho zatočil během brzdění. Udělal to už mnohokrát, ale nikdy se neomluvil. Prostě zatočil a odešel,“ rozčiloval se po závodě Massa. Pérez ovšem viděl celou situaci odlišně: „Bylo velkým zklamáním, že jsme přišli o tak silný výsledek bez viny na naší straně. Sledoval jsem stejnou stopu a brzdil jako v předchozích kolech, když mě zezadu trefil Massa. Nalevo od mého vozu bylo dost místa, aby se pokusil o čisté předjetí, takže nechápu, proč se musel škrábat kolem. (…) Jeho špatný úsudek nás stál velké množství bodů,“ nechal se Mexičan slyšet po skončení grand prix.

Ricciardův triumf

Po obrovské nehodě vyjel podruhé toho odpoledne na trať safety car, který závod neutralizoval a zajistil, že se pořadí již nezměnilo. Po 70 kolech tak projel jako první pod šachovnicovým praporkem Ricciardo, který se stal novým vítězem grand prix formule 1. Na druhém místě skončil i po technických problémech Rosberg, třetí pódiovou příčku obsadil podruhé v ročníku Vettel, čtvrtý skončil Button, jenž profitoval z kolize Massy a Péreze, pátý Hülkenberg, šestý Alonso, sedmý Bottas, osmý Vergne, devátý Magnussen a desátý Räikkönen.

Ricciardovi se podařilo jako prvnímu (a jak se mělo později ukázat rovněž jako jedinému) pilotovi v sezóně porazit oba jezdce Mercedesu. 24letý rodák z Perthu do velké ceny vyrážel jako šestý a svůj premiérový triumf si musel náležitě vybojovat. Před Vettela se dostal skrze pit stopy a následně v závěru neohroženě předjel Péreze poté, co za ním kroužil 28 kol, i oslabeného Rosberga. Závod tak nabídl veškeré prvky, které se pro většinu následujících Ricciardových triumfů staly typickými – bojovnost, dravost, houževnatost, odvážnost a schopnost využití sebemenší nabídnuté příležitosti. „Stále to zní trochu nereálně, ale opravdu skvěle. Není to tak, že bychom vedli po celý závod, neměl jsem čas pochopit, že vyhraju, k tomu všemu došlo až v posledních kolech. Trvá mi to zpracovat v hlavě, ale je to skutečně dobrý pocit,“ zářil po závodě usměvavý Ricciardo.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

„Závod na konci ožil. Mercedes měl zjevně své problémy a to nám umožnilo se jim přiblížit. S Pérezem to byl dobrý souboj, ale měli jsme opravdu problémy je (Force Indii) předjet, protože nejenže mají skutečně silné auto na rovinkách, ale odvádělo dobrou práci i v zatáčkách, aby mě udrželo za sebou,“ vysvětloval Australan, jemuž se podařilo umlčet veškeré kritiky, kteří mu předpovídali, že se po svém povýšení z Toro Rosso do seniorského týmu Red Bullu po boku Vettela v mistrovské stáji neprosadí, a jenž se naopak vydal ve šlépějích svého předchůdce, krajana Marka Webbera, a zvítězil již ve svém sedmém závodě v barvách Red Bullu. „Ten kluk je skvělý po celý rok. Byla to neuvěřitelná jízda a skvělé týmové úsilí. Porazili jsme je (Mercedes) na nejnepravděpodobnější trati. Dotahujeme ztrátu,“ nešetřil slovy chvály na adresu svého svěřence šéf Red Bullu Christian Horner.

„Myslíte si, že to dokážete, ale dokud to neuděláte, nikdy nevíte, jestli se pod tlakem nezhroutíte nebo něco podobného. Bylo příjemné vědět, že to dokážu, to mě velmi potěšilo. Když jsem viděl všechny ty lidi pod (pódiem) z týmu, fanoušky, v davu bylo několik lidí, kteří skandovali ‚Ricciardo‘ … to byl hluk nebo zvuk, na který nikdy nezapomenu, obraz, na který nikdy nezapomenu,“ vzpomínal Ricciardo o několik měsíců později na svůj úvodní triumf.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Na čele šampionátu navýšil i po porážce v důsledku technických obtíží Rosberg náskok na Hamiltona na 22 bodů, což Němec hodnotil jako bytostně důležitou skutečnost v boji o titul: „Byl to slušný víkend a body jsou důležité, takže s tím jsem rozhodně spokojený,“ uvedl. Hamilton si naproti tomu po svém odstoupení posteskl, že bude znovu potřebovat další čtyři vítězství v řadě, aby se vrátil do čela šampionátu: „Nemůžu uvěřit, že moje auto zastaví a to druhé ne. Dvě odstoupení nejsou snadná, ale už jsem to dohnal a dokážu to znovu,“ avizoval Brit bojovou připravenost před očekávaným návratem formule 1 do rakouského Spielbergu.

Výsledky