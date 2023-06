Nezapomenutelné závody: Velká cena Evropy 2003 a triumf Ralfa Schumachera na domácí půdě

Před dvaceti lety se na německém Nürburgringu po krachu vedoucího mclarenu Kimiho Räikkönena radoval z vítězství před domácím publikem Ralf Schumacher. Grand prix divákům nabídla dramatické představení, okořeněné kromě odstoupení lídra závodu rovněž několika těsnými souboji vedoucích pilotů šampionátu.

Sezóna 2003 přinesla poprvé po třech letech zásadnější výkyv ve výkonnosti zdánlivě neporazitelného balíčku stáje Ferrari a Michaela Schumachera – pětinásobný mistr světa měl na svém kontě po třetím závodě ročníku pouhých osm bodů a nacházel se až na šestém místě průběžného pořadí mistrovství světa. Váhání Ferrari se snažili využít jeho konkurenti v čele s McLarenem a jeho novou finskou hvězdou Kimim Räikkönenem, který ve druhé grand prix v Malajsii získal své první vítězství ve formuli 1 a zcela opanoval úvod sezóny.

Počínaje Velkou cenou San Marina ovšem Schumacher opět najel do vítězných kolejí a po dalších triumfech ve Španělsku, v Rakousku a v Kanadě finského pilota v polovině ročníku sesadil z čela pořadí šampionátu. Na konci června pak kolotoč formule 1 zamířil z břehů řeky svatého Vavřince opět na evropské dějiště, kde se měla v podhradí hradu Nürburg konat devátá velká cena sezóny pod hlavičkou Grand Prix Evropy. V dané fázi ročníku se do boje o titul začal kromě McLarenu a Ferrari hlásit i třetí hráč – britský Williams, pro který získal Ralf Schumacher dvě pole position v řadě a Juan Pablo Montoya vítězství v ulicích Monackého knížectví.

První pole position Räikkönena

Sobotní kvalifikace na Velkou cenu Evropy 2003 se nesmazatelně zapsala do historie díky dalšímu výraznému milníku Räikkönenovy kariéry. Fin ve svém závěrečném kvalifikačním pokusu zajel takřka dokonalé kolo na hraně možností svého vozu a fantastickým výkonem o pouhých 32 tisícin sekundy těsně uloupil pole position z dosavadního držení místního hrdiny Michaela Schumachera. Pro Räikkönena šlo o vůbec první z jeho následných téměř dvou desítek kvalifikačních triumfů. Stejně jako jeho krajan Mika Häkkinen jej Fin získal na trati Nürburgring, kde Häkkinen poprvé opanoval kvalifikaci o šest let dříve v roce 1997.



Třetí byl ve výsledkové listině za oběma vedoucími piloty šampionátu s nepatrným odstupem 96 tisícin sekundy na vítěze kvalifikace druhý z bratrů Schumacherových Ralf, následovaný v pořadí Montoyou. Pátý byl s druhým vozem Ferrari Rubens Barrichello a jako lepší z dvojice jezdců francouzského Renaultu stanul na startovním roštu Jarno Trulli, jehož v pořadí doprovodil se svou toyotou Olivier Panis a Trulliho týmový kolega Fernando Alonso. Až na deváté místo se s druhým mclarenem zařadil David Coulthard, který na vítěze kvalifikačního klání nabral na pěti kilometrech trati olbřímí, více než sekundovou ztrátu. Elitní desítku pilotů uzavíral brazilský pilot Cristiano da Matta (Toyota).

Zmařená naděje neohroženého lídra

Nedělní závod přilákal do ochozů značné množství nadšených německých fanoušků, kteří hodlali na zaplněných tribunách hnát za vítězstvím v grand prix hned čtyři své domácí jezdce – kromě bratrů Schumacherových také duo pilotů Sauberu Nicka Heidfelda a Heinze-Haralda Frentzena. Na startu se ze svého stání odlepil patrně ze všech nejlépe Räikkönen, který si s přehledem podržel první místo a vykročil optimálním způsobem za očekávaným ziskem svého druhého triumfu ve formuli 1. Za Finem se na druhou příčku posunul před svého bratra, startujícího ze špinavé části startovní rovinky, Ralf. Po úvodním okruhu grand prix tak vedl Räikkönen před oběma Schumachery, nově v pořadí Ralf–Michael, Barrichellem, Montoyou a dvěma renaulty Trulliho a Alonsa.



Již od prvních kol bylo zřejmé, že Fin nehodlá během nedělního odpoledne nabídnout své konkurenci sebemenší příležitost k tomu, aby jej jakkoliv ohrozila – sérií nejrychlejších časů na kolo naprosto ničil své oponenty, kterým se doslova raketovým tempem rychle utrhl a když v 16. okruhu závodu zamířil ke svým mechanikům pro doplnění paliva, disponoval na druhého Ralfa už devítisekundovým náskokem.

Oslnivá forma vedoucího pilota ovšem trvala pouze úvodních 25 kol. Kolem poloviny závodu začal stříbrný monopost britské stáje zničehonic prudce zpomalovat a ze zadní části vozu se vyvalila zlověstná oblaka bílého dýmu, signalizující spektakulárním způsobem poruchu agregátu domácího Mercedesu, dodavatele desetiválcových motorů McLarenu. Namísto jasného zisku druhého vítězství a návratu do čela šampionátu proto musel nešťastný Fin po strhujícím výkonu odstavit svůj vůz a vedení v závodě nedobrovolně předat do rukou Ralfa Schumachera, který tak rázem vedl průběžný double domácích pilotů. „Jel jsem skvěle a auto bylo fantastické. Dnes všechno skutečně šlapalo a ode všech jsem se odpoutával. Bylo to hodně překvapivé, ale o tom je závodění,“ přemítal později po konci grand prix zklamaný Räikkönen.

Těsné bitvy

O 12 kol nato skončila velká cena kvůli mechanické poruše na autě rovněž pro Trulliho a Panise. Ve 43. okruhu grand prix dojel druhého Michaela Schumachera Montoya, který se již dříve dostal skrze boxy před Barrichella, díky čemuž mohl odkrýt plný potenciál svého williamsu. Kontakt těchto dvou rivalů na závodní trati vždy věstil tvrdé souboje a nejinak tomu mělo být i nyní – Kolumbijec se domácího závodníka pokusil předjet zvnějšku vlásenky Dunlop Kehre, zatímco se Schumacher snažil střežit vnitřek zatáčky. Na jejím vrcholu ovšem německý šampion vyjel až příliš hluboko a narazil ze strany do Montoyova williamsu.

Kolize poslala Schumachera do smyku, v jehož důsledku Němcovo ferrari uvízlo zadními koly ve štěrkové zóně. Jezdec však dokázal udržet motor v chodu a ze svého „uvěznění“ se nechal roztlačit traťovými maršály. Přestože se tedy nakonec vrátil do závodu ještě na bodované pozici, šlo o chybu, jíž Schumacher ve svém důsledku přišel jednak o pódiové umístění a jednak na poli po dlouhé době nezvykle vyrovnaného ročníku o několik velmi cenných bodů. Montoya o rok dříve na Nürburgringu kolidoval podobným způsobem v první zatáčce s Coulthardem, nyní však Kolumbijce jeho protivník k odpovědnosti nehnal: „Zatáčka byla těsná a došlo ke kontaktu. Z mého pohledu to byl běžný závodní incident,“ nechal se po závodě slyšet Schumacher. Montoya v grand prix pokračoval bez sebemenších komplikací a mířil za pohodlným ziskem druhého místa.

V 57. kole se Coulthard pokusil zaútočit v nájezdu do závěrečné šikany okruhu na Alonsa, který podle pozdějšího prohlášení Renaultu musel kvůli problémům s pneumatikami brzdit do zatáčky o 10 metrů dříve, než bylo obvyklé. Coulthard ovšem s podobným scénářem nepočítal, při svém snažení vyhnout se na poslední chvíli Alonsovu renaultu vyjel z trati a doklouzal do štěrkové zóny, z níž se oproti Schumacherovi vyprostit nedokázal. Své přesvědčení, že na incidentu nese vinu mladý Španěl, dával zuřivou gestikulací z odstaveného vozu jasně najevo: „Nechci být negativní a dělat z toho aféru, ale byl jsem velmi šokován tím, jak časně do té zatáčky brzdil. (...) Na konci dne je on ten, kdo má body a já jsem ten blbec, protože jsem vylétl z trati,“ hovořil po grand prix viditelně podrážděný Coulthard, který ve Velké ceně Evropy nespatřil cíl již podruhé za sebou.



Skotského závodníka celý incident zastihl v perném období kariéry – Coulthard sice sezónu 2003 započal vítězstvím v Austrálii a následnou kvalifikací na druhé místo startovního roštu Velké ceny Brazílie, ale na své povedené výsledky z úvodu ročníku následně nedokázal navázat a v další fázi sezóny již výrazným způsobem ztrácel rychlost na svého týmového kolegu, který pro něho v jistém slova smyslu u McLarenu pouze nahradil svého krajana Häkkinena, jemuž Coulthard rovněž nebyl až na výjimky schopen konkurovat. Skotův jubilejní 150. závod ve formuli 1 se na Nürburgringu proměnil v již čtvrté odstoupení z devíti dosavadních grand prix a tlak na zlepšení jeho výkonnosti ze strany týmu, který v Poháru konstruktérů soupeřil o mistrovské vavříny se stájemi s poměrně konzistentními týmovými dvojicemi, narůstal.

Ralfův triumf

Po hodině a 34 minutách trvání velké ceny si po zdařilém výkonu dojel před nadšenými domácími fanoušky pro komfortní páté vítězství kariéry Ralf Schumacher, který nakonec závod opanoval před svým týmovým kolegou o celých 16 sekund a získal první triumf od Velké ceny Malajsie v předchozím roce, jež byla současně dějištěm posledního double stáje Williams. Duo pilotů britského týmu doplnil na stupních vítězů Barrichello a jako čtvrtý skončil Alonso, následovaný těsně Michaelem Schumacherem.

Šestou pozici obsadil na voze týmu Jaguar Mark Webber, pro něhož šlo o nejlepší výsledek dosavadního průběhu ročníku. Sedmý dojel Jenson Button s BAR a poslední bod bral za osmé místo další domácí závodník Nick Heidfeld, který se svým sauberem předvedl strhující výkon, když se po startu z boxové uličky dokázal vydrápat až na bodovanou pozici.



Michael Schumacher si díky Räikkönenově odstoupení upevnil první příčku na čele průběžného pořadí šampionátu, Ferrari ovšem i tak kategoricky hodnotilo velkou cenu jako nepovedenou: „Je to patrně nejhorší výsledek sezóny, protože i když jsme měli těžší závody, je to poprvé, kdy jsme nebyli v pozici, abychom mohli vyhrát grand prix,“ shrnul jisté zklamání šéf týmu Jean Todt, akcentující skutečnost, že po dlouhé době nebyl výkon vozu F2003-GA na trati s vysokým přítlakem dostatečný na to, aby mohl tým z Maranella pomýšlet na vítězství a Schumacher se v závodě nemohl rovnat tempu Räikkönena či obou williamsů.

Spokojenost naopak panovala u Williamsu, jehož dodavatel motorů BMW vzešel vítězně z bitvy na domácí půdě s Mercedesem. Díky skutečnosti, že McLaren odjížděl z Německa bez bodu, přeskočil Williams stáj z Wokingu na druhé místo v Poháru konstruktérů a oba jeho jezdci po Velké ceně Evropy díky skvělému týmovému výsledku rázem vstoupili do boje o titul. Daná skutečnost byla ještě umocněna zopakováním double britské stáje o týden později na trati Magny-Cours ve Francii. „Pokud si vybavíte, kde jsme začínali, nevzpomínám si, že by se (jakákoliv) stáj od začátku sezóny tolik zlepšila. Je úžasné, jakou práci letos tým odvedl,“ nešetřil vítězný Ralf Schumacher chválou na adresu svého zaměstnavatele.



Ralf se ziskem plného počtu bodů posunul na třetí místo v mistrovství světa. Němcovy výkony byly v předchozích týdnech zpochybňovány, když nedokázal přetavit své zisky pole position v Monaku a v Kanadě ve vítězství v závodě: „Byl jsem trochu kritizován, ale jak vidíte, i špatný jezdec může vyhrát závod,“ komentoval situaci sarkasticky Ralf, který věřil, že by i bez technických problémů Räikkönenova mclarenu byl Finovi v grand prix schopen konkurovat. Německý závodník se tak mohl jednoduše těšit z jednoho z nejlepších výkonů své kariéry v podobě dokonalého závodu bez sebemenšího zaváhání či jakékoliv komplikace.

