Nezapomenutelné závody: Velká cena Bahrajnu 2014 a pouštní duel stříbrných šípů

Nová pravidla a nástup hybridů

Formule 1 započala sezónou 2014 zcela novou éru, charakteristickou na prvním místě zavedením hybridních pohonných jednotek namísto stávajících osmiválců. Monoposty celkově prošly radikální proměnou, jež ovšem nebyla fanoušky přijata s valným nadšením a vyvolala vášnivou diskusi. Problematickým se jevil zejména neatraktivní zvuk nových turbo motorů stejně jako ztráta rychlosti vozů a propad časů na kolo. Prezident Ferrari Luca di Montezemolo otevřeně uvedl, že se z formule 1 stalo „závodění taxíků“, technický ředitel Red Bullu Adrian Newey naznačil, že zavedení hybridů bylo přijato „bez řádné úvahy“, a šéf formule 1 Bernie Ecclestone prohlásil tehdejší podobu královny motorsportu za „neakceptovatelnou“, jelikož 1,6 litrová turba podle něho nebyla pro seriál vhodná: „Měla by být v cestovních vozech nebo tak. Ne ve formuli 1,“ nechal se slyšet.

Na poutavosti nepřidalo, že se německý Mercedes připravil na příchod nových regulí natolik precizně, že disponoval oproti veškeré konkurenci obrovskou výkonnostní výhodou. Úvodní grand prix sezóny ovládl s přehledem Nico Rosberg a přestože jeho týmový kolega Lewis Hamilton pro poruchu monopostu cíl v Austrálii nespatřil, o dva týdny později si dojely vozy Mercedesu v Malajsii pro pohodlný double v pořadí Hamilton–Rosberg. Hamilton, který do té doby vyhrál po svém přestupu z McLarenu pro stáj z Brackley jediný závod, po grand prix na Sepangu uvedl, že je nový mercedes „nejlepším autem, které kdy řídil“, a také Rosberg si pochvaloval možnost mít po osmi ve formuli 1 strávených letech „nejlepší vůz startovního pole“: „Nikdy předtím jsem to ve formuli 1 nezažil, přijet na trať s vědomím, že mám nejlepší auto a můžu vyhrát závod. (…) Je to speciální okamžik.“

Před třetím podnikem ročníku v Bahrajnském království, kde dříve ještě ani jeden z pilotů Mercedesu nezvítězil, vedl průběžné pořadí Mistrovství světa Rosberg se 43 body před druhým Hamiltonem s 25 body a třetím Fernandem Alonsem z Ferrari s body 24. Nadcházející závod sliboval speciální podívanou hned z několika důvodů. Jednak byla velká cena jubilejní 900. grand prix v historii formule 1 a jednak se mělo v Bahrajnu na oslavu 10. výročí konání tamního závodu jet poprvé pod osvětlením téměř půl tisíce světelných věží po západu slunce, podobně jako tomu tehdy bylo již v případě Velké ceny Singapuru či závěrečné části Grand Prix Abú Dhabí.

Kvalifikace pro Rosberga

Nejrychlejší kolo závodního víkendu stanovil v sobotní kvalifikaci s hodnotou 1:33.185 Rosberg, který po Hamiltonově chybě v posledním letmém pokusu získal o více než čtvrt sekundy své první pole position ročníku, druhé v řadě v Bahrajnu a páté kariérní celkově. Mercedes rovněž premiérově v hybridní éře kompletně obsadil první řadu startovního roštu a plně odhalil své skutečné tempo nejbližší konkurenci, která na vozy německé stáje ztratila takřka sekundu na kolo.

Třetí nejlepší čas zajel Daniel Ricciardo, jenž byl ovšem po penalizaci poklesu 10 míst na startovním roštu, již si přivážel z předchozí Velké ceny Malajsie, odsunut až na 13. příčku. 24letý Australan, který byl před sezónou povýšen z Toro Rosso do seniorského týmu Red Bullu po bok čtyřnásobného mistra světa Sebastiana Vettela, prožíval smolný vstup do ročníku – v Austrálii sice ve svém domácím závodě dojel druhý, ale posléze byl z výsledkové listiny diskvalifikován. V Malajsii pak nebodoval poté, co se mu v boxech uvolnila pneumatika. Navzdory všemu zůstával optimistou a věřil, že si může v Sachíru probít cestu polem vzhůru a otevřít svůj bodový účet sezóny. Naproti tomu jeho nový týmový kolega Vettel se na úvod ročníku trápil – v Austrálii nedojel a přestože v Malajsii skončil třetí, v Bahrajnu nedokázal postoupit do závěrečné části kvalifikačního klání. Po penalizaci Ricciarda do grand prix vyrážel z 10. pozice, což v kontextu posledních čtyř let, kdy formuli 1 Němec kraloval, působilo jako naprosté zjevení.

Jako třetí nakonec stanul na startovním roštu Valtteri Bottas se svým williamsem, čtvrtý byl Sergio Pérez na voze týmu Force India a pátý Kimi Räikkönen, který poprvé po svém návratu do Ferrari porazil Fernanda Alonsa. Šestý startoval jako lepší z dvojice jezdců McLarenu ve své 250. grand prix kariéry Jenson Button, sedmý na druhém williamsu Felipe Massa, osmý Kevin Magnussen s druhým mclarenem a devátý Alonso.

Hamilton versus Rosberg: část první

Rosberg si před závodem věřil na vítězství, na startu to byl ovšem Hamilton, kdo z dvojice pilotů Mercedesu vyrazil do grand prix lépe – Brit svého týmového kolegu přespurtoval, v první zatáčce si pohlídal vnitřní stopu a ujal se vedení. Nejlépe ze všech jezdců odstartoval Massa, který doslova vystřelil jako projektil a ze čtvrté řady se hbitě prosmýkl kolem tří monopostů na třetí pozici hned za oba stříbrné šípy. Alonso se mezitím protlačil před Räikkönena, který byl v úvodních metrech závodu snad až příliš opatrný.



Foto: Getty Images / Paul Gilham

Rosberg se snažil Hamiltonovi předjetí vrátit již v prvním kole, když se za Britem vyvezl ze třetí zatáčky a pokusil se jej zdolat zvenku v nájezdu do následující sekce okruhu. Hamilton však nehodlal kapitulovat, svou čerstvě nabytou výhodu tvrdě bránil a nenabídl Rosbergovi příležitost jej zaskočit. Po prvním kole tak Brit vedl Grand Prix Bahrajnu před Rosbergem, Massou, Pérezem, Bottasem, Buttonem, Alonsem, Nicem Hülkenbergem (Force India), Räikkönenem a Vettelem.

Po svém neúspěšném pokusu začal Rosberg šetřit palivo v naději, že si další útok na Hamiltona připraví na pozdější fázi závodu. I přesto se oba mercedesy vzdalovaly zbytku pole takřka raketovým tempem – v devátém kole ztrácel třetí Massa na vedoucího Hamiltona již celých devět sekund. Závod však ani v nejmenším nenudil a nabízel rekordní divácké účasti řadu dramatických soubojů.

Ve čtvrtém kole překonal Alonsa do první zatáčky Hülkenberg, který se po nepovedeném výkonu v kvalifikaci, v níž zaostal za svým týmovým kolegou Pérezem, rychle posouval polem vzhůru. Brzy vyšlo najevo, že stran práce s pneumatikami na tom byly vozy stáje Force India daleko lépe než monoposty Williamsu. Massa se časně dostal pod tlak Péreze, zatímco Bottase v 10. kole neohroženě pokořil Button, než Fin zamířil k brzkému pit stopu. O dvě kola později si Pérez vyšlápl na třetího Massu a po skvělém souboji obou jezdců se posunul na třetí příčku. U Red Bullu mezitím Vettel hlásil, že mu nefunguje systém DRS, a byl rychle dojet Ricciardem. Aby Australan neztrácel čas, instruoval tým Vettela, aby před sebe Ricciarda přepustil na šestou příčku, čemuž Němec vyhověl.

Před prvními pit stopy Mercedesu dostal Rosberg informaci, že tým rozdělí strategii mezi své dva vozy. Němec však nehodlal na nic čekat a díky úspoře paliva na Hamiltona udeřil v 18. kole, kdy se před Brita ponořil do první zatáčky. Minul však brzdný bod, a Hamilton mu tak mohl překřížit dráhu, opět lehce agresivně vyvézt Rosberga ze stopy a vrátit se do čela. „Varujte ho, že to nebylo v pořádku!“ rozčiloval se Rosberg do týmového rádia pod dojmem, že mu Hamilton nevybíravě najel do vozu.



Foto: Getty Images / Paul Gilham

V dalším kole Rosberg znovu zaútočil, oba mercedesy v nájezdu do první zatáčky probrzdily, Němec si ovšem tentokrát pohlídal vnitřní stopu a zdálo se, že konečně převezme vedení v grand prix. Hamilton se nicméně Rosberga udržel v následné sérii zatáček, vyvezl se v Němcově vzduchovém pytli a ve čtvrté zatáčce mu překřížil stopu. V následujícím úseku trati jely mercedesy několik set metrů bok po boku, ale byl to nakonec Hamilton, kdo získal na brzdách do šesté zatáčky opět vedení nazpět. Na konci kola byl z vedoucí pozice Hamilton povolán jako první pilot Mercedesu do boxů a přezul na žlutě označenou měkkou směs pneumatik Pirelli, zatímco Rosberg zůstal na trati až do 21. kola, kdy obul bílou, střední gumu.

I další vozy s pohonnou jednotkou Mercedes předváděly spektakulární podívanou. Po první sérii zastávek v boxech se na třetí místo dostal provizorně Bottas, jemuž ovšem těsně za difuzorem jezdil nalepený Massa, následovaný oběma vozy Force India v méně než dvousekundovém rozestupu. Ve 26. kole zajel Bottas podruhé do boxů, čímž však svého týmového kolegu vystavil útoku Hülkenberga. Němec na Brazilce udeřil do čtvrté zatáčky, Massa ovšem svého soupeře vyvezl ze stopy a nabídnuté příležitosti využil za rozhozeným Hülkenbergem Pérez, který Němce pokořil do šesté zatáčky. O dvě kola později se Mexičan posunul i před Massu a jezdil znovu na třetím místě.



Foto: Getty Images / Paul Gilham

Výjezd safety caru a Hamilton versus Rosberg: část druhá

Ve druhém stintu navyšoval na čele Hamilton na rychlejších gumách svůj náskok na Rosberga zhruba o tři desetiny na kolo. Ve 32. kole již Brit vedl o 8,5 sekundy. Rosberg však stále uchovával teoretickou šanci svého týmového kolegu pokořit v závěrečné fázi grand prix, kdy měli oba kroužit na opačných pneumatikách.

Nečekaný zvrat veškerým strategickým výhledům učinilo 41. kolo. Pastor Maldonado (Lotus) na výjezdu z boxové uličky při svém návratu na trať na nezahřátých gumách neobratně najel do zadní části vozu Estebana Gutiérreze (Sauber) a katapultoval Mexičanův monopost do dvou vzdušných piruet, než Gutiérrezův vůz opět dosedl na dráhu. „Páni, co to bylo?“ ptal se vyděšeně Gutiérrez do týmového rádia.

Mexičan byl po havárii převezen do místní nemocnice na nutná vyšetření, zatímco Maldonado v závodě pokračoval. Později byl však pro své počínání potrestán penalizací průjezdu boxovou uličkou a po skončení velké ceny rovněž obdržel další trest poklesu pěti míst na startu následné Velké ceny Číny. Přes rozhodnutí sportovních komisařů nebyl Venezuelan názoru, že by šlo o jeho pochybení: „Myslím, že šlo o nedorozumění z obou stran. Byl mimo stopu v nájezdu do zatáčky a já byl plně odhodlán zatáčkou projet. Řekl, že mě neviděl, a já nečekal, že zatočí.“ Gutiérrez měl na celý incident odlišný pohled: „Byl jsem jasně před ním. Zatočil jsem do zatáčky a najednou jsem dostal ránu a převrátil se. Nebylo toho příliš, co jsem mohl udělat.“

Na každý pád vedl střet teprve podruhé v historii bahrajnské grand prix k vyjetí safety caru, který srazil startovní pole dohromady. Oba mercedesy nastalé okolnosti využily k absolvování závěrečného pit stopu. Zatímco však Hamilton přišel o náskok, který si do té doby budoval, a přezul na střední sadu gum, Rosberg obul měkkou pneumatiku, a měl tak být potenciálně ke konci závodu tím rychlejším z jezdecké dvojice. V očekávání dramatického závěru technický ředitel stáje z Brackley Paddy Lowe oba piloty týmu upozornil, že spolu mohou soupeřit, nicméně že Mercedes pochopitelně chce oba své vozy přivézt do cíle.

Deset kol před koncem grand prix zamířil safety car do boxů a v Bahrajnu se opět závodilo. Hamilton se musel okamžitě bránit Rosbergovi, jehož se mu znovu podařilo vyvézt ve čtvrté zatáčce. Za mercedesy pak sváděly ostré souboje vozy Force India – Hülkenberg se na okamžik dostal před Péreze, ale Mexičan Němci předjetí brzy nato vrátil, čímž si de facto zajistil poslední pódiovou příčku. Na to, aby ohrozil oba mercedesy, ovšem neměl sebemenší nárok – během tří kol po restartu vedl Hamilton před Pérezem o šest sekund a v 50. kole již Pérez ztrácel na čelo více než 10 sekund.

Působilo to, jako by spolu mercedesy na trati závodily samy. V 52. kole předvedl Hamilton další tvrdou defenzivu ve čtvrté zatáčce. O kolo později se Rosberg znovu pokusil o pozdní brzdění do první zatáčky, ale minul brzdný bod, a Hamilton se tak před něho pohodlně navrátil.

Na další manévr se nakonec Němec ve zbytku závodu nezmohl a po 57 kolech to tak byl Hamilton, kdo po překonání tlaku a veškerých útoků, jež na něho jeho týmový kolega toho dne vyslal, protnul cílovou pásku na prvním místě. Brit se stal vůbec poprvé vítězem Velké ceny Bahrajnu a po dlouhé době se mohl radovat z druhé výhry po sobě, které se mu podařilo dosáhnout naposledy v roce 2010, kdy triumfoval dvakrát v řadě v grand prix Turecka a Kanady. Ziskem 24. vítězství kariéry současně vyrovnal počet triumfů pětinásobného mistra světa Juana Manuela Fangia, tehdy stále jediného mistra světa s vozem továrního Mercedesu.

Rosberg na Hamiltona ztratil sekundu a trvalo téměř další půl minuty, než se diváci dočkali i třetího jezdce na pódiu, Sergia Péreze, který pro tým Force India dovezl teprve druhé pódiové umístění od Velké ceny Belgie 2009. Jako čtvrtý si dojel pro své úvodní body v ročníku Ricciardo, pátý skončil Hülkenberg, šestý Vettel, sedmý Massa, osmý Bottas a poslední body brali jezdci Ferrari v pořadí Alonso–Räikkönen.

V parc fermé se po skončení velké ceny, kterou si oba jezdci Mercedesu užili pro vyrovnané, napínavé, ale převážně čisté a korektní závodění, Rosberg na Hamilton přátelsky vrhl. „Bylo to opravdu vzrušující. Nico jel fantasticky, bylo to férové, ale obtížné udržet jej za mnou. Ke konci jsem měl namále, ale ustál jsem to,“ nechal se po skončení grand prix slyšet Hamilton, který rovněž prohlásil, že to pro něho byl nejtěžší závod od Velké ceny USA 2007, kdy v Indianapolis podobně vypjatě v barvách McLarenu soupeřil s Fernandem Alonsem.



Foto: Getty Images / Ker Robertson

Rosberg řekl, že si „tak devětkrát“ myslel, že Hamiltona „má“, ale nakonec mu nic z toho k vítězství nepomohlo: „Nelíbí se mi skončit druhý za Lewisem, to musím přiznat, ale rozhodně to byl ten nejvíce vzrušující závod mé kariéry. Myslím, že dnes to bylo hlavně o sportu, předvedli jsme fantastickou podívanou,“ uvedl Němec. „Byla to největší bitva mé kariéry a nejtěžší porážka, kterou bylo po takovém duelu těžké strávit. Celou dobu jsem si myslel, že to vyhraji, ale na konci si to Lewis dokázal pohlídat a zvítězil,“ vzpomínal Rosberg na ikonický souboj o čtyři roky později.

Nejlepším pilotem ze „zbytku světa“ byl Pérez, který získal své první pódiové umístění v barvách svého nového zaměstnavatele v teprve třetím závodě poté, co byl na konci roku 2013 „odejit“ z McLarenu: „Když jsem se připojil k McLarenu, byl to velmi rychlý tým, nejrychlejší ze všech, takže jsem se moc nerozmýšlel. Doufal jsem, že budu bojovat o titul a vyhrávat závody. Ale bylo to velice obtížné, více, než si lidé uvědomují. Nebylo snadné bojovat o pódia, takže dokázat to tady v tomto závodě je skvělý pocit,“ vysvětloval šťastný Mexičan.

Závod zcela nesporně nabídl skvělou show – fantastické jezdecké souboje předváděli piloti nejen na čele, ale i v hloubi startovního pole. Za mercedesy spolu neustále soupeřili jezdci Williamsu, Force Indie, Red Bullu, McLarenu a Ferrari, pořadí se měnilo každým kolem, závodění bylo vyrovnané a týmoví kolegové dostali od svých stájí zelenou bojovat také mezi sebou. Velká cena byla hodnocena jako jedna z nejlepších posledních let a prohlášení o „taxi závodění“ se zdála být v daném kontextu až komická. „Pokud si někdo stěžuje, že je toto nuda, je to idiot,“ shrnul po závodě obecnou náladu svérázně trojnásobný mistr světa Niki Lauda, toho času nevýkonný předseda představenstva Mercedesu.

I po porážce ve Velké ceně Bahrajnu si Rosberg udržel vedení v průběžném pořadí šampionátu, Hamilton ovšem jeho náskok snížil z 18 na 11 bodů. Na prozatímní třetí místo poskočil mimořádně Hülkenberg se ziskem 28 bodů ve třech závodech. Německý pilot musel ovšem nepochybně litovat ztracené příležitosti stanout na stupních vítězů, jíž tehdy nebyl v Bahrajnu daleko a které se bohužel dodnes nedočkal. Mercedes po třech grand prix sezóny navýšil svůj náskok v čele Poháru konstruktérů na 67 bodů – o 23 bodů více, než měla na svém kontě celkově druhá Force India.

Výsledky