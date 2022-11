Nezapomenutelné závody: Velká cena Abú Dhabí 2012 a legendární vítězství Kimiho Räikkönena

Před deseti lety Kimi Räikkönen prokázal, že stále „ví, co dělá“, když poprvé po své dvouleté pauze zvítězil na okruhu Yas Marina v barvách Lotusu. Závod byl kromě Finova příběhu klíčový i z pohledu tehdejšího boje o mistrovský titul mezi Fernandem Alonsem a Sebastianem Vettelem.

Pole position pro Hamiltona a Vettelovy komplikace

Kvalifikaci na čtvrtou Grand Prix Abú Dhabí v historii ovládl dominantním způsobem již pošesté ve stávajícím průběhu sezóny se svým mclarenem Lewis Hamilton, který tak slavil zisk svého 25. pole position kariéry. Po bok britského závodníka se měl do první řady startovního roštu postavit lepší z dvojice obou red bullů, Australan Mark Webber. Třetí nejrychlejší čas původně v sobotní kvalifikaci stanovil lídr průběžného pořadí šampionátu Sebastian Vettel, ale Němci v nádrži v dojezdovém kole nezbylo palivo na to, aby mu mohl být ze strany FIA odebrán potřebný reprezentativní vzorek paliva ve výši alespoň jednoho litru. V důsledku toho byl Vettel z kvalifikačního pořadí vyloučen.

Na podobný prohřešek již v ročníku doplatil například Hamilton v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska, ve které sice Brit zajel vůbec nejlepší čas, ale kvůli nedostatku paliva ve své nádrži byl následně z pořadí vyloučen a z pole position do grand prix startoval Pastor Maldonado. Red Bull se po Vettelově problému v Abú Dhabí rozhodl takticky provést jisté úpravy v nastavení Němcova vozu, aby mu v nedělní velké ceně usnadnil předjíždění. Tím porušil pravidlo parc fermé a Vettel v návaznosti nevyrážel do závodu z konce startovního pole, jak bylo původně sportovními komisaři stanoveno, ale z boxové uličky.

Vettela čekala těžká práce na okruhu, kde předjíždění nikdy nepatřilo k těm nejjednodušším úkonům, jak se o tom například o dva roky dříve přesvědčil Alonso, který se po značnou část velké ceny zasekl za pomalejším Vitalijem Petrovem. Před startem závodu se hojně diskutovalo o tom, na jaký výsledek se Vettel dokáže během nedělní grand prix v konečném účtování vyšplhat. Někteří odhadovali, že skončí v elitní desítce pilotů, jiní, že dokončí v top pětce a ti nejodvážnější hovořili o reálné šanci na stupně vítězů, na které si osobně Vettel před závodem sám věřil. „Půjde do toho naplno a jsem si jistý, že Sebastian všem ukáže, proč je skvělým závodním jezdcem,“ nechal se před startem velké ceny slyšet šéf Red Bullu Christian Horner.



Foto: Getty Images / Vladimír Rys

Překvapivě vysoko se v Abú Dhabí kvalifikoval Pastor Maldonado, který svým čtvrtým nejrychlejším časem zajel své další povedené kvalifikační klání sezóny po druhém místě a následném pole position ve Španělsku a startu z první řady po boku Hamiltona v Singapuru. Ze čtvrtého místa vyrážel do velké ceny po odsunu Vettela původně pátý Kimi Räikkönen, následovaný Jensonem Buttonem s druhým mclarenem a Fernandem Alonsem na svém ferrari.

Alonso vedl po většinu ročníku průběžné pořadí šampionátu, ale díky sérii čtyř triumfů v řadě ve druhé polovině sezóny jej po 16. závodě v Koreji Vettel z piedestalu sesadil. Před Velkou cenou Abú Dhabí Němec vedl o 13 mistrovských bodů před Alonsem, třetí Räikkönen již na lídra celkového pořadí ztrácel bodů 67. Vzhledem k Vettelovým problémům v kvalifikaci a následnému odsunu z pořadí až na start z pit lane chtěl Alonso pochopitelně bodově vytěžit ze závodu maximum. Sedmý byl na startu Velké ceny Abú Dhabí Nico Rosberg (Mercedes), osmý s druhým vozem Ferrari Felipe Massa, devátý Romain Grosjean (Lotus) a desátou příčku obsadil Nico Hülkenberg (Force India).

Excelentní starty Räikkönena a Alonsa

Start závodu se nejvíce vydařil Räikkönenovi, který se ze svého stání odlepil mimořádně pohotově a v úvodních desítkách metrů rychle překonal jak Maldonada, tak Webbera a do první zatáčky najížděl již na druhém místě za vedoucím Hamiltonem, jenž si start z první řady suverénně pohlídal. Ve středu pole kolidovali Bruno Senna (Williams), Paul di Resta (Force India) a Hülkenberg, pro něhož závod v důsledku poškození monopostu skončil dříve, než fakticky pořádně začal. K dalšímu incidentu v prvním kole došlo o několik zatáček později, když se Grosjean srazil v souboji s Rosbergem, utrpěl defekt pravé přední pneumatiky a musel okamžitě zamířit ke svým mechanikům pro výměnu.

Mimořádně povedený start zaznamenal i ze šestého místa Alonso, který okamžitě přespurtoval Buttona a na úvodní dlouhé rovince okruhu se pověsil za čtvrtého Webbera. Australan sice zaujal pozici na vnitřku zatáčky v nájezdu do druhé šikany závodní trati, Alonso mu ovšem překřížil stopu, lépe si naplánoval výjezd a následně na rovince využil veškeré síly svého agregátu Ferrari a systému KERS a na brzdách velmi odvážně Webbera pokořil. Španělova honba za co nejlepším umístěním nemohla toho odpoledne začít lépe než tímto fantastickým předjížděcím manévrem. Po prvním kole vedl grand prix Hamilton před Räikkönenem, Maldonadem, Alonsem, Webberem, Buttonem a Massou.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Hned v následujícím okruhu závodu Hamilton probrzdil své nezahřáté pneumatiky a vyjel na okamžik z trati v osmé zatáčce. Svou příležitost vycítil Räikkönen, který se ihned na Brita přilepil a pokusil se jej předjet na následující rovince. Hamilton však Finův útok nakonec ustál, na brzdách v nájezdu do závěrečné šikany závodní trati byl nekompromisní a nenabídl Räikkönenovi sebemenší příležitost provést to, co se na tom samém místě o kolo dříve podařilo Alonsovi.

Ve stejné době se tlačil před slabší vozy dopředu Vettel, Němcův postup byl však lehce kompromitován poškozením předního přítlačného křídla, které si Vettel poničil v souboji se Sennou o zadní část Brazilcova williamsu. Red Bull Vettela instruoval, že i s touto závadou může pokračovat v jízdě, pokud bude cítit, že je i tak schopen zajíždět konkurenceschopné časy, a Vettel prozatím pro nový komponent nestavěl. I s poškozeným předním křídlem postupoval pořadím vzhůru a v šestém kole již kroužil na 14. místě.

Spektakulární nehoda a předčasný konec lídra závodu

V devátém kole grand prix se Rosberg, který se po svém kontaktu s Grosjeanem propadl hluboko startovním polem až na 21. místo, snažil předjet Naraina Karthikeyana s vozem týmu HRT. Indickému závodníku ovšem zničehonic vypověděla službu hydraulika, Karthikeyan nečekaně zpomalil a nic netušící Rosberg přelétl přes zadní část jeho monopostu a skončil po tvrdém nárazu v ochranné bariéře. Oba jezdci sice odešli od ošklivě vypadající nehody otřesení, ale naštěstí bez zranění a na trať zamířil poprvé v průběhu závodu safety car.

Při pomalé jízdě ve vláčku vozů si Vettel ještě více poškodil přední křídlo svého red bullu za Danielem Ricciardem (Toro Rosso), když se v jednom momentě zalekl náhlého zpomalení Australanova tempa, vyjel z dráhy a srazil informační ceduli z polystyrenu signalizující počátek DRS zóny. Ve 14. kole se tak Red Bull definitivně odhodlal povolat Vettela do boxů, vyměnit přední kolo a přezout svého jezdce na novou sadu měkkých gum. Němec však v tomto nebyl následován žádným z pilotů kroužících na čele, jelikož Pirelli před závodem avizovalo jednozastávkovou strategii a v danou chvíli se nečekalo, že by byl někdo schopen dokončit zbývající počet kol grand prix na jedné sadě gum.

Po restartu závodu se Webber snažil okamžitě zaútočit na Alonsa na startovní rovince, Španěl se však jeho útoku dokázal ubránit. Vedoucí Hamilton stanovil novou hodnotu nejrychlejšího kola závodu, ale ve 20. okruhu mu zničehonic vypovědělo službu palivové čerpadlo. Stejně jako o tři závody dříve v Singapuru nebo na zdejší trati Yas Marina v roce 2009 tak frustrovaného Brita, který měl v té době již podepsanou novou smlouvu s Mercedesem, připravila technická porucha jeho mclarenu o podle Hamiltonových slov naprosto „jisté“ vítězství, jímž by zopakoval svůj triumf na Yas Marina z předcházejícího roku.



Foto: Getty Images / Ker Robertson

Do čela velké ceny šel po vypadnutí Hamiltona nově Räikkönen a o kolo později předjel Alonso Maldonada a posunul se na druhé místo. Souboj o vítězství v závodě se následně proměnil v bitvu těchto dvou mimořádně zkušených a kvalitních pilotů. Ve 22. kole Räikkönena informoval jeho závodní inženýr Simon Rennie o vývoji rozestupu mezi jeho lotusem a za ním jedoucím Španělem, načež mu Fin odvětil památnou větou, která se stala klasickou součástí folklóru formule 1: „Nech mě na pokoji, vím, co mám dělat!“ Že nehovořil jen tak do větru, prokázal Fin v následujících kolech, kdy zajížděl stabilně rychlejší časy než jeho nejbližší pronásledovatel. Ve 27. kole vedl Räikkönen velkou cenu před Alonsem již o 7,5 sekundy a o okruh později svůj náskok navýšil o další sekundu a půl.

Již ve 24. kole se Webber pokusil napodobit Alonsův příklad a předjet Maldonada. Australan se na Venezuelana odvážně natlačil v 11. zatáčce, nenechal mu však příliš prostoru, což v souvislosti s faktem, že Maldonado nikdy nepatřil k těm pilotům, kteří by se své pozice vzdávali lacino, vedlo ke kolizi obou jezdců. Zatímco Maldonado pokračoval, Webber se roztočil a v důsledku celého incidentu ztratil tři pozice. Ve 26. kole se snažil spravit si chuť a na stejném místě se pokusil předjet jiného Jihoameričana, Felipeho Massu. Opět ovšem mezi oběma piloty došlo ke kontaktu a Webber si musel zkrátit trať a projet šikanou rovně. Massa se následně samovolně roztočil poté, co najel koly svého ferrari na obrubník.

Druhý výjezd safety caru

Ve 29. okruhu grand prix započal Alonso sérii pit stopů pilotů z čela závodu. Do boxů jej o kolo později následovali Button s Maldonadem, který těsně předtím ztratil na úkor Brita držbu poslední pódiové pozice. Vettel v té době jezdil na osmém místě za svým týmovým kolegou zakoušejícím velmi náročné odpoledne. Australan obdržel týmový příkaz, aby s Němcem nebojoval, pokud by na něho Vettel zaútočil. Delikátní situaci Red Bull rozsekl ve 31. kole, kdy Webbera povolal do boxů, a Vettelovi se tak otevřela volná trať.



Foto: Getty Images / Vladimír Rys

Räikkönen stavěl pro nové gumy ve 32. kole a i po své zastávce v boxech si udržel vedení před Vettelem, který nyní po startu z pit lane kroužil již na druhém místě pořadí závodu. Otázkou dlouho zůstávalo, zda Němec bude bránit svou pozici a pokusí se na stávající sadě pneumatik dojet až do konce velké ceny. Časy, které v té době zajížděl, byly podle jeho závodního inženýra srovnatelné s těmi, které jezdili piloti za ním v čele s Alonsem. Veškeré dohady však Vettel ukončil ve 38. kole, kdy zamířil ke svému druhému pit stopu, po jehož absolvování se i tak vrátil na čtvrtém místě před Grosjeana.

Webber se mezitím zasekl ve vláčku pilotů, který vedl di Resta. Ve 39. kole vyslal v těsném souboji britský závodník mimo trať Sergia Péreze (Sauber), ten se na závodní dráhu vrátil nebezpečně před Grosjeana a oba jezdci se srazili. Webber se pilotům před sebou snažil vyhnout, ale nedostal dostatek času na reakci a najel do Grosjeanova lotusu. Webberova agónie tak byla toho odpoledne definitivně u konce, společně s Grosjeanem ze závodu pilot Red Bullu odstoupil a na trať musel již podruhé vyjet safety car. Pérez pro své počínání obdržel penalizaci deseti sekund stop and go.

Během pomalé jízdy za safety carem Simon Rennie vedoucího Räikkönena upozorňoval, aby pracoval na zahřívání všech čtyř svých pneumatik, Fin mu ale opět pouze suše odvětil, že to dělá a že mu to Rennie nemusí připomínat každých deset sekund. Druhý restart závodu, který proběhl ve 42. kole, si Räikkönen suverénně pohlídal a neposkytl Alonsovi sebemenší příležitost k předjetí.

V závěrečné fázi závodu se hodně čekalo od Vettela, který jel na čerstvých pneumatikách a měl před sebou jen tři piloty, kteří jej dělili od celkového triumfu. V historii formule 1 se nikdy nestalo, že by v grand prix zvítězil jezdec startující z úplného konce pole. Nejblíže tomu byl John Watson, který v roce 1983 vyhrál Velkou cenu Long Beach po startu ze 22. místa. Vettel se po restartu okamžitě tlačil na Buttonovu třetí pozici, nepříjemně na Brita dotíral a několikrát mu naznačil útok, na který musel Button reagovat zaujetím obranné pozice. Button zatím vždy v Abú Dhabí v předcházejících třech případech dokončil závod na třetím místě, Vettel však prodloužení této Britovy statistiky nehodlal připustit.



Foto: Getty Images / Vladimír Rys

V 52. kole se Němec konečně odhodlal a zvnějšku na Buttona zaútočil v nájezdu do třetí šikany okruhu, která byla již toho dne svědkem celé řady dramatických incidentů. Tentokrát se ovšem oba zkušení jezdci do úzké sekce trati poskládali a Vettel se brilantním způsobem posunul na třetí místo po velmi odvážném manévru vzhledem k tomu, že v danou chvíli závodil o cenné body, které nutně potřeboval v bitvě o titul mistra světa. Celá situace mohla vyústit v kolizi jako v případě Maldonada a Webbera, ale Vettel v klíčovém okamžiku zachoval nervy z oceli.

Räikkönenův velký triumf

Souboj Buttona s Vettelem poskytl trochu volného prostoru Alonsovi, který v posledních pěti kolech grand prix stahoval rozestup na Räikkönena a v závěru Fina dotáhl na méně než jednu sekundu. Räikkönen měl však celou situaci pod kontrolou, konec velké ceny si takticky pohlídal a po 55 kolech si dojel pod šachovnicovým praporkem ve velkém stylu pro své první vítězství po návratu do formule 1 a premiérové pro stáj Lotus, první pro tým z Enstone od Velké ceny Japonska 2008.

Na zbývajících pódiových umístěních závod dokončili rovněž po mimořádných výkonech další dva světoví šampioni, Alonso následovaný Vettelem, který v předposledním okruhu stanovil hodnotu nejrychlejšího kola závodu. Čtvrtý dojel Button, pátý Maldonado, šestý Kamuj Kobajaši (Sauber), sedmý Massa, osmý Senna, devátý di Resta a poslední bod bral Ricciardo. Na stupních vítězů zazněla kombinace finské a britské hymny, jež připomněla časy, kdy Räikkönen vítězil v barvách britského McLarenu.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Lotus, který působil silně již v tréninkových simulacích závodního tempa, v Abú Dhabí konečně potvrdil dobrou formu a dosáhl na svůj premiérový triumf, který mu tak dlouho na poli sezóny unikal. Blízko k němu měl již ve velkých cenách Bahrajnu, Valencie či Maďarska, ale urodilo se až z rukou Räikkönena v Abú Dhabí. Pro Fina bylo vítězství v jednom z nejpovedenějších závodů dramatického ročníku celkem 19. triumfem v královně motorsportu. Současně se Räikkönen stal již osmým rozličným vítězem grand prix sezóny 2012 poté, co v jejím dosavadním průběhu triumfovali kromě obou jezdců Red Bullu a McLarenu ještě Alonso, Maldonado a Rosberg.

Ziskem svého prvního vítězství od Velké ceny Belgie 2009 33letý Räikkönen prokázal, že během své přestávky v letech 2010 a 2011 ze své mimořádné rychlosti neztratil zhola nic. Fin však po závodě ve svém typicky upřímném stylu uvedl, že vítězství patrně znamená více pro tým, než že by mělo zásadní význam pro něho samého: „Je to skvělé. Je to důležitější pro tým a lidi, kteří tu pracují. To oni odvádí všechnu tvrdou práci. Já se jen snažím podat dobrý výkon v sobotu a v neděli. Pro mě je to jedno vítězství, ale myslím si, že pro ně je to něčím mnohem větším.“

Räikkönen přiznal, že Lotus měl na svém kontě v této fázi ročníku již vítězství mít, ale že se pokaždé dopustil nějaké chyby, které se nyní v Abú Dhabí všichni v týmu vyvarovali a odjeli perfektní závodní víkend: „Neměli jsme (stejnou) rychlost jako McLaren, ale pokud závod nedokončíte, je to problém.“ Současně doufal, že triumf stáj posílí a dovede ji k řadě dalších dobrých výsledků a vítězství v nadcházející sezóně.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Vettel po celé plejádě předjížděcích manévrů, zisku více než 20 pozic a fantastickém výkonu, který byl jedním z jeho nejlepších ve formuli 1, minimalizoval ztráty na Alonsa, který Němce i přes jeho sobotní problémy nejenže nesesadil z čela šampionátu, ale náskok na svého soupeře snížil pouze o tři body na rozestup deseti mistrovských bodů. Velká cena Abú Dhabí tehdy neuzavírala celý ročník, ale byla pouze třetím závodem před jeho koncem. Ve zbývajících dvou grand prix sezóny tak bylo stále mezi oběma závodníky vše otevřené. Jejich vyznění mělo rozhodnout o tom, zda se trojnásobným mistrem světa stane Fernando Alonso, nebo Sebastian Vettel.

Výsledky