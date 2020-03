Nezapomenutelné závody: Šílená Grand Prix Austrálie 2010 a první vítězství Jensona Buttona pro McLaren

Velká cena Austrálie 2010 patří zřejmě mezi největší Buttonovy triumfy a právem se řadí mezi klasické závody. Měla totiž snad úplně všechno – kolizi mezi mistry světa, proměnlivé podmínky, rozličné strategie, úspěch outsidera a spoustu napínavých a těsných soubojů na závodní dráze. Pojďte si nyní tuto velkou cenu připomenout.

Panika před závodem

Velká cena Austrálie 2010 byla v pořadí netradičně až druhým závodem dramatické sezóny 2010. Úvodní dějství roku se totiž odehrálo v Bahrajnu, kde se po technických problémech Sebastiana Vettela radovalo z doublu duo Ferrari, když vyhrál Fernando Alonso před Felipem Massou. Závod však neoplýval zrovna nějakou přehršlí dramatických momentů a na seriál formule 1 se okamžitě snesla ze všech odborných i neodborných stran kritika. Vypadalo to, že zavedení nových pravidel (kupř. zákazu tankování nebo limitu otáček motoru) kvalitě závodů nijak nepřidalo, spíše naopak. Navrátivší se Michael Schumacher si kupříkladu po závodě v Bahrajnu stěžoval, že je velice obtížné jezdit v závěsu za jiným autem: „Předjíždění bylo prakticky nemožné, předjet se dalo snad jen tehdy, když někdo udělal chybu.“

Podle Fernanda Alonsa nudu v Bahrajnu způsobil především zákaz tankování: „Bez tankování neuvidíme žádné předjíždění, takže po prvním kole budou konečné pozice dané.“ Jeho slova potvrzoval i Lewis Hamilton: „Začínáte s plnou nádrží, jednou si zastavíte pro nové pneumatiky a pak jedete ve vláčku až do cíle.“ Situace se natolik vyhrotila, že se před víkendem v australském Melbourne dokonce zvažovala rychlá nová opatření jako například povinnost zajet k mechanikům pro nové pneumatiky během celého závodu minimálně dvakrát. Nakonec se však vedení formule 1 neukvapilo a už následující Velká cena Austrálie ukázala, že k panice nebyl vůbec důvod. Sezóna 2010 patřila k těm nejlepším, co formule 1 během své bohaté historie nabídla a závod v Melbourne se suverénně zařadil mezi klasiky.

První řada pro red bully

Kvalifikaci ovládly vozy Red Bullu. Mark Webber se užuž těšil na první pole position na domácí půdě, tu mu ale nakonec ve třetí části kvalifikace vyfoukl Sebastian Vettel, který Australana porazil o 116 tisícin sekundy. „Je to sranda, Mark byl minulý rok na pole position v Německu (naopak Vettelův domácí závod, Němec narážel na Vc na Nürburgringu v roce 2009, pozn. autora), takže je to z mé strany tak trochu odplata,“ usmíval se mladý Němec po kvalifikaci. S poměrně malou ztrátou 192 tisícin sekundy figuroval na třetím místě Alonso, což mělo dávat naději, že v případě suchého závodu by nemusely red bully zbytku startovního pole ujet a minimálně Ferrari by Red Bull mohlo vyzvat k souboji přímo na závodní dráze.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

S větším odstupem se už kvalifikoval lepší z mclarenů, úřadující mistr světa Jenson Button, zatímco jeho kolega Lewis Hamilton se v kvalifikaci trápil, nedokázal ani postoupit do třetí závěrečné části a skončil celkově jedenáctý. Z pátého místa startoval Felipe Massa na druhém ferrari a za ním pak Nico Rosberg na mercedesu, který podruhé v řadě v kvalifikaci porazil svého zkušeného týmového kolegu Michaela Schumachera. V případě suchého závodu se očekávala dominance red bullů. Všechno bylo ale nakonec úplně jinak.

Start na mokru a kolize mezi třemi mistry světa

Závod se totiž startoval na mokré trati a již první kolo přineslo naprostý chaos. Fantastický start předvedl z pátého místa Felipe Massa, který se skvěle prosmýkl kolem svého týmového kolegy i Marka Webbera a dostal se na druhé místo za vedoucího Vettela. První zatáčka však přinesla neobvyklý incident – nestává se úplně často, aby se do jedné kolize zapojili hned tři mistři světa. Button, Alonso a Schumacher, celkem deset titulů mistra světa se srazilo v první zatáčce. Alonso se roztočil a propadl se na chvost startovního pole, zatímco Schumacher musel do boxů kvůli výměně poškozeného předního přítlačného křídla.



Foto: Getty Images / Paul Gilham

Ze srážky nakonec vzešel nejlépe Button, který žádné větší poškození neutrpěl a udržel se na šestém místě před Hamiltonem. Těžká nehoda se pak odehrála ještě v šesté zatáčce, kde Kamuj Kobajaši sestřelil Nica Hülkenberga a Sébastiena Buemiho, což mělo za následek výjezd safety caru. Ze zmatku v prvním kole asi nejlépe vytěžily oba renaulty – Robert Kubica kroužil na čtvrtém místě po startu z místa devátého a jeho ruský týmový kolega Vitalij Petrov se po startu z osmnáctého místa pohyboval na desáté příčce. Vedl Vettel před Massou a Webberem.



Foto: Getty Images / Clive Mason

Risk je zisk

V šestém kole se nečekaně brzo vydal ke svým mechanikům ze sedmého místa Jenson Button a nechal si nasadit suché pneumatiky. Hned po výjezdu z boxů nezvládl nájezd do třetí zatáčky, vyjel mimo trať a vše nasvědčovalo tomu, že situaci dostatečně neodhadl a prokaučoval, což mělo být potvrzeno i informací, kterou Red Bull sdělil vedoucímu Vettelovi, že další déšť je očekáván do patnácti minut. „Velký omyl, říkal jsem si. Velká omyl. Školácká chyba,“ píše o tomto rozhodnutí Jenson Button ve své autobiografii Life to the Limit a dodává: „V šestém kole jsem zajel do boxů pro suché gumy a srdce mi spadlo do kalhot, když jsem viděl, že je pit lane stále mokrá. Tohle by mohlo být hodně trapné, říkal jsem si. Opustil jsem boxy a téměř okamžitě jsem se dostal do problémů, když jsem vyjel z trati ve třetí zatáčce.“

Žádný další déšť však v průběhu celého závodu už nepřišel a jak trať rychle osychala, začal Button postupně nabírat mnohem lepší tempo. V osmém a devátém kole zajel nejrychlejší kola závodu a poté, co k přezutí na suché gumy zajeli i ostatní závodníci, vynořil se Brit z ničeho nic za vedoucím Vettelem na druhém místě. Po prvních pit stopech tak vedl Vettel před Buttonem, Kubicou a Rosbergem. Domácímu miláčkovi Webberovi se zatím příliš nedařilo. Australan se po výjezdu z boxů na nezahřátých pneumatikách neudržel na trati a v první zatáčce vyjel na trávu. V šestnáctém kole opět nezvládl nájezd do zatáčky při souboji s Hamiltonem a vyjel z trati ve stejném místě jako o devět kol dříve Button. Po těchto dvou chybách se australský pilot propadl až na osmé místo.



Foto: Getty Images / Ryan Pierse

Lídr závodu v problémech

Další velký zvrat přišel v šestadvacátém kole. Sebastian Vettel skončil ve štěrkové zóně kvůli poruše brzd, ze závodu odstoupil a do čela se tak dostal Jenson Button. „Cítil jsem už o kolo dříve, že něco nebylo v pořádku. Měl jsem velké vibrace několik zatáček předtím, než jsem vylétl z trati, a cítil jsem nějakou poruchu při brzdění. Mohla za to poškozená brzdová destička,“ uvedl po závodě Vettel. Pro Němce to bylo už podruhé v řadě, kdy vypadl z čela závodu kvůli technickým problémům. V Bahrajnu ho o stupně vítězů připravila porucha motoru, v Austrálii problémy s brzdami.

Závod ale pokračoval a ve vedení byl nově Button, jehož rozhodnutí zajet si jako první pro pneumatiky do sucha nyní přinášelo velmi sladké ovoce. Za Buttonem kroužil Kubica před Hamiltonem, který jel ve strhujícím tempu a po startu z jedenáctého místa se už pohyboval na pódiovém umístění. Jeho snaha předjet Roberta Kubicu však vycházela vniveč, a McLaren se tak rozhodl zvolit alternativní strategii a povolal ve 34. kole Hamiltona do boxů. Ke druhé zastávce zajeli i Rosberg a Webber, pořadí se tedy měnilo a nyní vedl Button před Kubicou, Massou a Alonsem, který také předváděl fantastický výkon, na startu závodu se propadl až na samotný chvost startovního pole a teď jezdil na čtvrtém místě. Všichni čtyři jmenovaní jeli na svých starých pneumatikách až do cíle a mílovými kroky se jim přibližovali jezdci na pneumatikách čerstvých – Hamilton a Webber.

Boj o pódiová umístění

Tím, jak dvojice jezdců Ferrari zůstávala zaseknutá za Robertem Kubicou, přiblížila se jim stíhací dvojice poměrně rychle. Fernando Alonso už začínal cítit na svých zádech Hamiltonův horký dech a když jej ve 48. kole jeho závodní inženýr informoval o rozestupu mezi ním a mclarenem, odpověděl Alonso: „Ok, já to nechci vědět!“ Jenže dojet neznamená předjet a o tom se měl Hamilton zanedlouho názorně přesvědčit. Po dojetí Alonsa totiž Brit sice zůstával v těsném závěsu za ferrari, ale na předjetí se nezmohl. „Odešly mi pneumatiky! Čí to byl nápad povolat mě do boxů? Pěkně blbej nápad!,“ rozčiloval se Hamilton, ale to bylo tak všechno, na co se v tu chvíli zmohl.

V 56. kole přišlo rozuzlení, Hamilton skvěle vyjel ze dvanácté zatáčky a na následující rovince se dostal na úroveň Fernanda Alonsa. Oba dva závodníci se rozhodli brzdit pozdě, Alonso probrzdil, Hamilton se s ním snažil prokřížit, ale srazil ho za ním jedoucí Mark Webber. Oba dva závodníci skončili ve štěrkové zóně, ale ještě mohli pokračovat v závodě. Webber musel zamířit k výměně předního přítlačného křídla a skončil nakonec na domácí půdě až devátý, zatímco Hamilton dokázal svůj mclaren dovézt ještě na slušném čtvrtém místě. Nejvíce se nad celou situací rozčiloval opět Brit: „Srazil mě Mark Webber! Povídám vám, kluci… povolali jste mě do boxů a zničili mi závod.“ Odpovědí jeho inženýra bylo, že všechno proberou po závodě.

Velké vítězství Jensona Buttona

To všechno ale vůbec nemuselo trápit Jensona Buttona, který si v poklidu dojel pro suverénní vítězství a proťal cílovou čáru pod šachovnicovým praporkem, kterým nemával nikdo menší než hollywoodská hvězda John Travolta, s více než dvanáctisekundovým náskokem před Robertem Kubicou. Třetí dojel Felipe Massa před Fernandem Alonsem a Nicem Rosbergem. „Děkuji všem. Tohle je skvělý způsob, jak začít sezónu,“ radoval se do vysílačky ze svého druhého vítězství v Austrálii Button. Brit zvítězil pro McLaren hned ve svém druhém závodě. Asi nikdo nečekal, že se jeho výsledky dostaví tak rychle a že bude schopen porazit Lewise Hamiltona v jeho týmu hned takto zkraje sezóny. Button se stal devatenáctým vítězem velké ceny v barvách McLarenu a teprve třináctým pilotem v historii formule 1, kterému se povedlo vyhrát pro tři různé konstruktéry.



Foto: Getty Images / Ryan Pierse

„Tohle vítězství pro mě znamená hrozně moc. Vítězství ve velké ceně pro McLaren – nezní to úžasně? Je to skvělý zážitek,“ radoval se po závodě Button. Podobným nadšením zářil i druhý Robert Kubica, jemuž v Melbourne uniklo pódiové umístění v letech 2008 a 2009: „V únoru, po prvním testování v Jerezu jsem napsal svému kamarádovi: ‚Pokud chceš vsadit 100 euro, vsaď na pódium v Austrálii.‘ V pátek mi napsal po tréninku, kde jsme vypadali hodně konkurenceschopně (Kubica první páteční trénink v Austrálii vyhrál, pozn. autora), že nevsadil a že mě měl poslechnout. Řekl jsem: ‚Nesázej, stejně na pódiu nebudeme.‘ Ale my jsme to dokázali. Samozřejmě to bylo i díky tomu, že to byl šílený závod, ale byla to skvělá zábava. Austrálie byla pro mě trochu zakletá v posledních letech, takže tohle pódium mi tak trochu dlužila.“

Velká cena Austrálie předvedla, že formule 1 může stále nabídnout fantastické závody i s kontroverzními novými pravidly. Po Austrálii se odebral podnik do Malajsie, kam přijížděl jako lídr šampionátu Alonso se čtyřbodovým náskokem na Massu. Button se svým vítězstvím posunul na třetí místo a na vedoucího Alonsa ztrácel šest bodů. To ale nebylo zase tolik podstatné, důležité bylo, že formule 1 zase jednou vypálila rybník všem škarohlídům a v průběhu zbytku sezóny nabídla spoustu fantastických závodů a jeden z nejtěsnějších bojů o titul mistra světa v historii sportu.