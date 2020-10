Nezapomenutelné závody: Nekonečná Velká cena Koreje 2010

Premiérová Velká cena Koreje proběhla v říjnu 2010, přestože se téměř až do poslední chvíle nevědělo, jestli okruh a zázemí stačí pořadatelé závodu vůbec připravit a pořádání velké ceny bylo ze strany FIA schváleno pouhých 11 dní před začátkem závodního víkendu.

Okruh poblíž přístavního města Mokpo vznikal pod dohledem německého designéra Hermanna Tilkeho od září 2009 a pořadatelé původně předpokládali, že bude dokončen do července 2010. Výstavbu ale zpomalily nadměrně vydatné deště, s montováním tribun musela nakonec pomáhat i korejská armáda. Přesto okruh takřka na poslední chvíli pomyslnou zelenou dostal a minimálně první závod ukázal, že to rozhodně nebylo na škodu.

Na čele průběžného pořadí šampionátu se po předchozím závodě v Japonsku s 220 body držel stále Mark Webber, kterému ale na záda již povážlivě dýchali jeho dva pronásledovatelé – Fernando Alonso a Sebastian Vettel. Alonso se vzchopil po závodě ve Velké Británii, po kterém na lídra šampionátu Lewise Hamiltona ztrácel již hrozivých 47 bodů, ale pak dokázal vyhrát v Německu, Itálii a Singapuru a vrátil se zpátky do boje o titul. V posledním závodě před Velkou cenou Koreje v Japonsku pak přesvědčivě vyhrál mladý Sebastian Vettel; oba dva piloti ztráceli na vedoucího Webbera shodně 13 bodů.

Kvalifikace patřila oběma red bullům, již poosmé a naposledy v sezóně 2010 – tentokráte pro sebe pole position získal těsně před Markem Webberem Sebastian Vettel. Konkurence ale rozhodně nebyla daleko, třetí Fernando Alonso ztratil na pole position méně než dvě desetiny sekundy a pozadu nezůstal ani čtvrtý Lewis Hamilton.

Podstatně větší rozestup už měl pak Nico Rosberg s mercedesem, který skončil pátý a kterého měl ve třetí řadě doplnit Felipe Massa na druhém ferrari. Poměrně překvapivé byly nepovedené kvalifikační výsledky jezdců ve čtvrté řadě – jak Jenson Button, tak Robert Kubica přeci jenom určitě čekali od sobotní kvalifikace trochu více. Elitní desítku pak v kvalifikaci uzavírali dva staří veteráni a bývalí dlouholetí týmoví kolegové Michael Schumacher s Rubensem Barrichellem.

Průtrž mračen na startu závodu

Nově vybudovaný korejský okruh, který si jezdci pochvalovali a který měl alespoň na papíře nabízet hned několik míst k předjíždění, byl konečně připraven k tomu, aby hostil vůbec první Velkou cenu Koreje v historii. Mnozí čekali, že díky degradaci pneumatik by mohl závod nabídnout stejné drama jako v Kanadě, všechny predikce však vzaly za své, když se ukázalo, že se nedělní závod bude muset startovat za průtrže mračen. Déšť navíc skrápěl trať s takovou intenzitou, že se ředitelství závodu nejprve uchýlilo k posunutí startu o deset minut.

Závod se pak samozřejmě nejdříve rozjížděl za safety carem, nicméně již po třech kolech kroužení po okruhu byl závod kvůli mimořádně špatným podmínkám přerušen červenou vlajkou. „Je to nemožné. Jsou to ty nejhorší podmínky, v jakých jsem kdy jezdil,“ komentoval ze svého pohledu situaci kupř. Fernando Alonso. „Jedeme úplně naslepo. Nevidím ani na předek svých pneumatik,“ doplňoval úřadující mistr světa Jenson Button. Ředitelství závodu usoudilo, že za takových podmínek se závodit rozhodně nedá, neplánovaná pauza se ale protáhla na dalších 45 minut. Když pak začal déšť konečně slábnout, mohlo se znovu pokračovat v závodění, třebaže reálně hrozilo, že se závod bude muset předčasně ukončit nebo odložit kvůli tomu, že se nad okruhem začínalo pomalu, ale jistě stmívat.

Safety car na stále výrazně mokré trati zůstal ještě dalších 14 kol. Nadšený z dlouhého kroužení za safety carem rozhodně nebyl Lewis Hamilton: „Ostatní si stěžují? Jaký je důvod toho, že nestartujeme?“ ptal se Hamilton svého závodního inženýra. Odpovědí mu bylo: „Lewisi, myslíme si, že ostatní jezdci nesdílí tvoje nadšení pro start za těchto podmínek.“ „Je to mokrý závod, tak co čekají?“ stěžoval si Hamilton, který až do skutečného startu závodu zásoboval svého inženýra neustálými výzvami ke startu se slovy, že tyto podmínky nejsou zdaleka tak hrozné, že už zažil horší a že je trať suchá téměř na pneumatiky do přechodných podmínek.

Když pak safety car konečně zamířil do boxů a na korejské trati se poprvé skutečně závodilo, první tři jezdci si úspěšně podrželi své pozice, ale za nimi to vřelo. Po startu se do první zatáčky před Robertu Kubicu prosmýkl Schumacher a ve třetí zatáčce si ihned vyšlápl na Hamiltona s druhým mercedesem Rosberg, a dostal se tak úspěšně na čtvrté místo.

Že je jízda na mokré trati velmi zrádná, poznal velmi nemilosrdným způsobem poměrně rychle Mark Webber. Hned ve druhém kole po zajetí safety caru do boxů byl Webber široký ve dvanácté zatáčce okruhu, dostal se do smyku a narazil do zdi, od které se jeho vůz ještě odrazil napříč trati a srazil za ním jedoucího Rosberga.

Důležitý závod tak pro lídra šampionátu skončil ještě dříve, než vlastně pořádně začal. „Stoprocentně moje chyba. Dostal jsem se na výjezdu ze dvanácté zatáčky kolem na obrubník… a pak jsem zkazil závod taky Nicovi,“ bral vinu na sebe Webber. Štěstí měl naopak Fernando Alonso, který se vozu Marka Webbera vyhnul jen těsně.

Po další safety car fázi vedl stále Vettel před Alonsem, Hamiltonem, Massou a Buttonem. Podmínky na trati se pomalu, ale jistě zlepšovaly a několik jezdců ze středu pole již zkoušelo přezout na pneumatiky do přechodných podmínek. Jako první z vedoucích jezdců šel do risku klasicky Button, ale ten se vrátil do tak hustého provozu, že případnou výhodu využít v žádném případě nemohl. Navíc doplatil i na další výjezd safety caru, který se na trať vypravil opět ve 32. kole poté, co Sébastien Buemi ztratil kontrolu nad svým vozem a narazil do virginu Tima Glocka.

Další týmová režie u Ferrari?

Hamilton, Massa a Schumacher toho okamžitě využili k přezutí svých pneumatik, Vettel s Alonsem ale nájezd do boxů již přejeli, což mohlo vyústit ve velké komplikace pro oba dva vedoucí jezdce. Naštěstí pro ně ale během zbytku kola safety car nedojeli a po svých zastávkách v boxech se mohli vrátit zpátky na čele. Nicméně Alonso během své zastávky v boxech zbytečně ztratil čtyři sekundy, když se jeho mechanikům nedařilo řádně upevnit matici kola. „Byla to moje chyba. Zablokoval jsem pneumatiky a k boxovému stání jsem přijel bokem, takže to v pozici, v jaké jsem přijel, muselo být pro mechaniky náročné,“ vysvětloval později Alonso. Jednu pozici kvůli tomu Alonso nakonec ztratil a propadl se na třetí místo za Hamiltona.

Po závodě přišel respektovaný reportér Autosportu Mark Hughes s teorií, že Ferrari poté, co se ukázalo, že se Alonsova zastávka protáhne, instruovalo čtvrtého Massu, aby zpomalil a brzdil vozy za ním, aby Alonso neztratil více pozic. Podle Hughesova tvrzení by se Alonso při regulérním průběhu propadl minimálně za Massu, což si Ferrari nemohlo dovolit (můžeme připomenout, že v roce 2010 byla týmová režie ještě stále oficiálně zakázána, což se ale mělo již na konci roku změnit, pozn. autora). Hughes svou teorii zakládal na prohlášení nejmenovaného zdroje přímo z týmu Ferrari a na porovnání jednotlivých časů na kolo, které měly dokládat, že Massa v rozhodujícím kole zničehonic výrazně ztratil.

Je ale nepravděpodobné, že by se Ferrari bylo schopno rozhodnout a instruovat Massu v takto malém časovém úseku (pokud bychom počítali pomalou zastávku a následný výjezd Alonsa z boxů, šlo maximálně o 10–15 sekund). Navíc FIA po závodě nepřistoupila k podobným krokům jako po nechvalně proslulé Velké ceně Německa téhož roku; pokud by přišel přímý týmový příkaz, zřejmě bychom se minimálně nějakého napomenutí ze strany FIA dočkali.

Ve 34. kole se po zajetí safety caru do boxů opět závodilo a Hamilton okamžitě o svou získanou pozici přišel, když byl v nájezdu do první zatáčky široký, dostal se mimo trať a dovolil Alonsovi se pohodlně na druhé místo vrátit. Noční můrou se zatím závod stával pro Jensona Buttona. Ten se po své zastávce v boxech propadl do středu startovního pole, kde zůstal i po vyjetí safety caru a výměně gum jezdců na čele závodu. Po restartu byl Button až dvanáctý, ve 36. kole jej navíc po souboji Adrian Sutil vytlačil z trati, a Brit se tak propadl až na patnácté místo. Naděje, že bude v důležitém závodě z pohledu boje o titul bodovat, se mu rozplývaly před očima. Ve 39. kole vedl Vettel před Alonsem, Hamiltonem, Massou, Schumacherem, Barrichellem a Petrovem.

Vypadalo to, že má Vettel na čele po celý dosavadní průběh závodu situaci pevně pod kontrolou, že si dojede pro své čtvrté vítězství sezóny, a převezme tak vůbec poprvé v kariéře vedení na čele šampionátu. Za ním jedoucí duo Alonso–Hamilton ale neztrácelo příliš, zůstávalo v rozestupu několika sekund a přeci jenom dostávalo vedoucího Němce pod mírný tlak.

Ve 46. kole pak přišel finální zvrat závodu – Vettel byl nejdříve na cílové rovince překvapivě předjet Alonsem, aby se mu hned nato vyvalil ze zadní části vozu obrovský oblak kouře. Dosavadní lídr závodu musel za velké radosti mechaniků Ferrari a McLarenu ze závodu kvůli poruše motoru Renault odstoupit, což úplně měnilo situaci – nyní vedl Alonso před Hamiltonem a Massou. Byl by to tak nyní Alonso, kdo by se po svém triumfu dostal do čela průběžného pořadí jezdců, pokud by byl závod tímto způsobem dojet.

Chvíli to vypadalo, že by mohl Hamilton ještě v závěru přeci jenom vyzvat Alonsa k souboji o vítězství v závodě, pak ale začal Brit ztrácet a za vítězným Španělem zaostal nakonec o téměř patnáct sekund. Po dvou hodinách a osmačtyřiceti minutách protnul pomyslnou cílovou pásku jako první Fernando Alonso, druhý skončil Hamilton a vítěznou dvojici měl na stupních vítězů doplnit druhý jezdec Ferrari Felipe Massa. Čtvrtý skončil po převážně deštivém průběhu závodu Schumacher, pro kterého to byl nejlepší výsledek v sezóně, pátý byl Kubica a elitní desítku uzavřeli Vitantonio Liuzzi, Rubens Barrichello, Kamuj Kobajaši, Nick Heidfeld a Nico Hülkenberg. Posledním jezdcem ve stejném kole jako vítěz závodu byl dvanáctý Button, kterému se obhajoba titulu po bezbodovém závodě hodně vzdálila, přestože ještě teoretickou šanci v posledních dvou závodech sezóny mít měl. Brit ale bral vinu za zpackaný závod jednoznačně na sebe: „Neměl jsem vůbec žádný grip, byl jsem strašně pomalý. Byl jsem nejpomalejším jezdcem na okruhu.“

Novým lídrem šampionátu se stal Fernando Alonso, který s 231 body vedl před druhým Webberem, jenž závod po chybě nedokončil. Na třetí místo se posunul Hamilton, který stáhl svůj odstup na čelo průběžného pořadí na 21 bodů oproti předchozím 28. Na čtvrté místo spadl po odstoupení Vettel, ale ještě zůstával v kontaktu s čelem šampionátu, což se nedalo říci o pátém Buttonovi, který potřeboval jedině zázrak, aby se mu ještě povedlo po posledních dvou závodech obhájit svůj mistrovský titul z roku 2009. Přestože šel do posledních závodů Alonso v pozici favorita, zůstával stále nohama na zemi: „Myslím, že se nic reálně nezměnilo, s novým bodovacím systémem se může stát v jednom závodě cokoliv. Pokud nezabodujete, ztratíte 25 bodů na jednoho ze svých hlavních rivalů. Tady měli smůlu Mark se Sebastianem, stále se může v dalších dvou závodech stát cokoliv a pořád o titul bojují čtyři nebo pět jezdců.“

Závěr závodu se jel již za velmi ztížených viditelnostních podmínek a ceremoniál na stupních vítězů probíhal po korejském maratónu už takřka za úplné tmy. „Trochu to připomíná noční závodění v Le Mans. Jak v tom ti kluci dokázali závodit, ještě předtím za hustého deště, bylo něco neskutečného,“ říkal po závodě pro BBC Eddie Jordan. Zatímco Jordan oceňoval schopnosti jezdců formule 1, Jenson Button byl toho názoru, že závod měl být před koncem kvůli zhoršeným viditelnostním podmínkám zastaven: „Z mého pohledu měl být závod stoprocentně zastaven dříve, na jízdu ve voze formule 1 bylo až příliš temno za podmínek, kterých jsme na konci dnešního odpoledne byli svědky.“ Lewis Hamilton přiznal, že to ke konci závodu bylo hodně nevyzpytatelné. Zřejmě i kvůli vysoké náročnosti závodu jej Fernando Alonso v roce 2018 v rozhovoru pro BBC zařadil společně s Velkou cenou Malajsie 2012 a Velkou cenou Evropy 2012 mezi své největší závody kariéry.

Výsledky