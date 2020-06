Nezapomenutelné závody: Jak Velká cena Kanady 2010 změnila formuli 1

Spekulace s pneumatikami v kvalifikaci

Již kvalifikace naznačila, jak se bude nedělní závod odvíjet. V sezóně 2010 museli jezdci do závodu nově startovat na pneumatikách, se kterými zajeli nejrychlejší kolo ve třetí kvalifikační části. Red Bull se rozhodl podobně jako Robert Kubica s renaultem zariskovat a pokusil se kvalifikovat na tvrdší sadě v domnění, že mu to v neděli přinese výhodu.



Foto: Getty Images / Peter Fox

Možná i díky tomu to byl ale Lewis Hamilton, kdo ukončil nepřetržitou šňůru pole position Red Bullu, která čítala od startu sezóny již sedm závodů. Při návratu do boxů po zajetí nejrychlejšího kola McLaren Hamiltona instruoval, aby na trati zastavil, neboť mu již nezbýval dostatek paliva v nádrži, aby mohl být odebrán vzorek ze strany FIA.

Hamilton musel s pomocí traťových maršálů svůj vůz do boxů dotlačit a McLaren obdržel pokutu 10 000 dolarů za to, že se Hamilton do boxů nevrátil ve stanoveném čase. Nicméně pole position britskému týmu zůstala.



Foto: Getty Images / Bryn Lennon, Mark Thompson, Vladimír Rys

Druhý se sice kvalifikoval Mark Webber, ale Australan obdržel před startem závodu penalizaci poklesu pěti míst za výměnu převodovky a vyrážel tak až jako sedmý.

Poměrně slušný výsledek předvedl Vitantonio Liuzzi, který po Webberově penalizaci startoval se svou force indií pátý. Nicméně Ital svou skvělou startovní pozici bohužel v dobrý výsledek přetavit nedokázal, hned po startu natřikrát kolidoval s Felipem Massou na ferrari a propadl se až na chvost startovního pole.



Foto: Getty Images / Vladimír Rys

Po povedeném startu si svoji první pozici pohlídal Hamilton, který vedl před Sebastianem Vettelem, Fernandem Alonsem a Jensonem Buttonem. Na kolizi Liuzziho s Massou vydělal Webber, který po povedeném startu kroužil pátý.

Taktická bitva

V úvodu závodu se nejvíce z první pětky trápil Button, kterého Webber předjel v pátém kole. V kole následujícím se Button rozhodl neprodlužovat svoje trápení a zajel si pro nové pneumatiky. Mezitím Vettel dostával na čele pod tlak vedoucího Hamiltona, ale tomu se dařilo odolávat.



Foto: Getty Images / Mark Thompson, Ker Robertson

Hned v dalším kole ale Brit zajel rovněž ke svým mechanikům společně s Alonsem. Mechanici Ferrari dokázali svého jezdce odbavit rychleji, a Španěl se tak na výjezdu z boxové uličky po těsném souboji dostal na virtuální první místo. Vypuštění Hamiltona ze strany McLarenu bylo přinejmenším na hraně, ale trest britská stáj neobdržela. Na trati stále zůstávaly oba red bully, které startovaly na tvrdší specifikaci gum.

Ve 13. kole se po výjezdu z boxů dostal Michael Schumacher do souboje s Kubicou na ostří nože a oba závodníci museli po drsném střetu vyjet na trávu. Ke svým prvním zastávkám zamířily red bully, nejprve Webber a o kolo později Vettel, který přenechal vedení v závodě Sébastienu Buemimu. Buemi sice se svým toro rosso vedl pouze jediné kolo, ale výrazně ovlivnil pořadí na čele. Alonsovi se nepovedlo Buemiho předjet do vlásenky číslo 10, čehož okamžitě využil Hamilton a na následující rovince se před Španěla vrátil do čela závodu. Oba red bully spadly na čtvrté, resp. páté místo, po prvních pit stopech tak ze špičky nejvíce prodělal Vettel, který spadl ze druhého místa na čtvrté.

Alonso tlačil na Hamiltona po celou dobu druhého stintu. Ve 26. kole to už vypadalo, že Španěl Brita na rovince předjede, ten se ale rozhodl zajet do boxů a přenechal tak první pozici Alonsovi. O kolo později zajeli pro výměnu i Button s Vettelem. Ferrari Alonsa stáhlo až ve 28. kole, ale Španěl nic nevydělal a vrátil se zpátky mezi oba jezdce McLarenu. Alternativní strategii se rozhodl zkusit Red Bull s Webberem, Australan si měl svůj druhý stint výrazně prodloužit.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Hamilton s Alonsem do svých týmových vysílaček deklarovali, že se pokusí na současné sadě dojet až do cíle, Webbera nicméně jeho druhá zastávka ještě čekala. Po několika kolech začal na ojeté sadě rychle ztrácet a v 50. kole jej čelo závodu dojelo. Když byl předjet Hamiltonem, rozhodl se neprodlužovat déle své trápení a zajel ke své poslední zastávce. Vrátil se na páté místo za svého týmového kolegu Vettela.

V 56. kole byl Alonso v sedmé zatáčce pozdržen Karunem Chandhokem, čehož okamžitě využil Button a předjel Španěla na druhé místo. McLareny si pak své pozice již pohlídaly a stejně jako v předchozím závodě v Turecku mohla britská stáj slavit double v pořadí Hamilton–Button. Třetí dojel Alonso, následovaný Vettelem a Webberem.

U Red Bullu se závod po zkušenostech z minulé velké ceny raději dojížděl pod nepřímými týmovými příkazy, protože měl Vettel problém s převodovkou. Jen tak mimochodem zajel v 67. kole Robert Kubica s renaultem své jediné nejrychlejší kolo závodu v kariéře. Do čela průběžného pořadí šampionátu se posunul po vítězství Hamilton před Buttona a Webbera, McLaren si upevnil svůj náskok v poháru konstruktérů.

Co stálo za dramatičností závodu?

Velká cena Kanady byla později v hlasování fanoušků zvolena nejlepším závodem celé sezóny 2010. Závod v Kanadě se líbil snad všem, jak fanouškům, tak samotným jezdcům. Podle Autosportu šlo o „jeden z nejzajímavějších závodů uplynulých sezón“, jeden z titulků zněl: „Velká cena Kanady 2010 byla přesně tím, na co jsme čekali.“ Hlavní koření závodu připravily pneumatiky. Rok 2010 byl v mnoha ohledech přelomový. V první sezóně po zákazu tankování se veškerá pozornost upnula k pneumatikám, neboť se zastávky v boxech nově omezily pouze na jejich výměnu. Japonský výrobce Bridgestone ale stále razil cestu poměrně tvrdé specifikace gum, a tak se většina závodů sezóny 2010 odjela jenom na jednu zastávku a degradace gum nebyla tak veliká. Kupř. v závodě na Monze byl Sebastian Vettel schopen odjet téměř celý závod na jedné sadě gum a na novou sadu přezul až v předposledním kole. Kdyby v pravidlech nebyla podmínka minimálně jedné zastávky na závod, odjel by celou délku závodu na jedné sadě zcela bez problémů.

V Kanadě tomu ale bylo jinak. V sezóně 2009 okruh Gillese Villeneuva v kalendáři chyběl a pro rok 2010 se tak při svém návratu dočkal v některých částech nového povrchu. Společně s poměrně proměnlivými teplotními podmínkami to vedlo k nečekané degradaci pneumatik a dramatické podívané. Diváci ocenili velké množství zastávek v boxech, kterých během závodu proběhlo celkem 61. Díky degradaci pneumatik museli jezdci se svými auty více bojovat a docházelo tak k vícero soubojům, předjížděcích manévrů bylo ke spatření rovných 60. V porovnání s Velkou cenou Austrálie téhož roku, která se mimochodem v hlasování z letošního ledna umístila na 8. místě v pořadí Top závodů dekády, jde v obou aspektech o více než dvojnásobné hodnoty.

Vstup Pirelli do F1 a nová koncepce pneumatik

Jelikož se závod líbil snad všem, stal se tak trochu vzorovým pro nového dodavatele pneumatik Pirelli. Když se na podzim 2010 Pirelli připravovalo na vstup do formule 1, ptalo se týmů, co od nových pneumatik chtějí. Jejich odpovědí bylo, že chtějí takové pneumatiky, které poskytnou tak dramatické závody, jako byla právě Velká cena Kanady 2010. A Pirelli volání vyslyšelo: „Klidně bychom mohli vytvořit pneumatiku, která vydrží celý závod a nebude vůbec degradovat, ale musíme to vybalancovat tak, abychom zároveň poskytli i dobrou show,“ říkal šéf Pirelli Paul Hembery.

A stalo se, v roce 2011 se v průměru rapidně zvýšil jak počet pit stopů, tak počet předjížděcích manévrů, čemuž ale také samozřejmě napomohlo zavedení systému DRS. Jenomže postupem času a let situace došla do bodu, kdy týmy paradoxně začaly volat po opaku. Po Velké ceně Španělska 2013, která byla možná nejdivočejší Velkou cenou Španělska v historii a kterou v Barceloně poprvé vyhrál jezdec, který nestartoval z první řady, se na Pirelli snesla kritika, že zašlo až příliš daleko. V úvodu ročníku 2013 se staly standardem až čtyři zastávky v boxech na závod, pneumatiky odcházely neskutečně rychle a jezdci si ustavičně stěžovali na nedostatek přilnavosti.

Nejvíce jezdci bědovali nad tím, že na pneumatikách nemohou jet na limitu svých možností. „Nejsou dělané k jízdě na hraně!“ vyjádřil se rozhořčeně na jejich adresu Mark Webber během závodního víkendu Velké ceny Malajsie. Majitel Red Bullu Dietrich Mateschitz nazval závodění za těchto podmínek vtipem, Paul Hembery se ale bránil slovy: „Dali jsme fanouškům to, co chtěli,“ a dodal, že „nikdy nemůžete uspokojit úplně všechny“. Když pak ale začaly pneumatiky hromadně explodovat během Velké ceny Velké Británie, což mj. stálo vedení v závodě domácího Lewise Hamiltona, zvažovali samotní jezdci z bezpečnostních důvodů bojkot dalšího závodu, pokud by Pirelli nezačalo situaci okamžitě řešit. „Ano, z bezpečnostního hlediska budeme mít problémy, pokud si tyto pneumatiky ponecháme,“ říkal kupř. Hamilton.

Pirelli se pokoušelo situaci řešit už ve zbytku ročníku, kritika ale neustávala. S tvrdší konstrukcí Pirelli přišlo od sezóny 2014. Snížil se počet pit stopů (během Velké ceny Španělska se kupř. počet zastávek v boxech snížil z roku na rok ze čtyř na dvě, pozn. autora) a nové pneumatiky se staly mnohem odolnějšími vůči masivním probržděním. Stížnosti ale nepřestávaly. Nové specifikace kritizoval kupř. Fernando Alonso: „Když přivezou normální pneumatiky se slušnou přilnavostí, odejde pneumatika během dvou tří kol. Když přivezou tvrdší pneumatiky, pneumatika odejde během osmi devíti kol, ale pojedeme hodně pomalu.“

Dalo by se říci, že od roku 2010, kdy se na pneumatiky po zákazu tankování upnula hlavní pozornost, probíhají diskuse o tom, jak by se měly správně chovat, prakticky pořád. Někdy jsou moc tvrdé, jindy zase moc měkké. Nejde ale jenom o problém Pirelli, i Bridgestone měl s tím, jak by mělo toto optimální vyvážení po zákazu tankování vypadat, problémy, na což si kupř. v roce 2010 stěžoval navrátivší se Michael Schumacher: „Tyto pneumatiky jsou hádankou, kterou je velmi obtížné rozluštit.“ Na hlavu Pirelli padá kritika ze strany fanouškovské obce od jeho vstupu do formule 1 v průběhu let prakticky neustále, minimálně v prvních letech svého působení se ale italský výrobce snažil držet konceptu nastaveného Velkou cenou Kanady 2010, závodu, který se líbil snad úplně všem.

