Nezapomenutelné závody: Grand Prix Itálie 2010 a poslední vítězství Ferrari na domácí půdě

Za poslední roky bylo Ferrari vítězství na domácí trati zřejmě nejblíže v loňském závodě, kdy oba jeho vozy startovaly z první řady a Kimi Räikkönen po dlouhou dobu závodu vedl, než jej na méně opotřebovaných gumách dokázal předjet Lewis Hamilton. Posledním triumfem stáje vzpínajícího se koníka na domácí půdě tak stále zůstává emotivní Velká cena Itálie 2010, kdy se po skvělé taktické bitvě s Jensonem Buttonem na jejím konci z velkého vítězství radoval Fernando Alonso. Pojďme si nyní tento závod připomenout.

Situace před závodem

Po složité sezóně 2009, kdy se Ferrari dočkalo pouze jediného vítězství, se v následujícím roce vrátila italská stáj do boje o nejvyšší příčky. Fernando Alonso, vedoucí postava Ferrari, přijížděl do Monzy k dějišti 14. velké ceny toho roku na pátém místě průběžného pořadí šampionátu. Vedl Lewis Hamilton před dvojicí Red Bullu Markem Webberem a Sebastianem Vettelem. Před Alonsem se ještě v pořadí nacházel druhý pilot McLarenu Jenson Button. Pohár konstruktérů vedl rakouský Red Bull, ale na Monze se na rozdíl od jiných tratí očekávala bitva pouze mezi vozy Ferrari a McLarenu, Red Bull se měl italským víkendem spíše protrápit a i šéf týmu Christian Horner uvedl, že šance na boj o vítězství ze strany Red Bullu jsou takřka nulové. V tomto případě se predikce nemýlily.

Pole position po dlouhé době

Pole position pro start závodu získal Alonso, který svým počinem zajistil Ferrari vůbec první pole position v sezóně a zároveň první pole position od Velké ceny Brazílie 2008! Druhý muž Ferrari, Felipe Massa, který právě před dvěma lety v Brazílii ze zmiňovaného pole position startoval, se také zaskvěl, když se dokázal kvalifikovat do druhé řady na třetí pozici. Z první řady startoval Jenson Button na McLarenu, pro kterého to byl nejlepší kvalifikační výsledek v sezóně a který tak alespoň rozdělil oba vozy Ferrari. Spokojený s kvalifikačními výsledky rozhodně nebyl pátý Lewis Hamilton, zato red bully čtvrté a šesté místo na roštu braly všemi deseti. Velká cena Itálie 2010 mohla začít.

Vítězství Ferrari v Monze

P Rok Jezdec Vůz 1 1951 Alberto Ascari Ferrari 375 2 1952 Alberto Ascari Ferrari 500 3 1960 Phil Hill Ferrari 246 4 1961 Phil Hill Ferrari 156 5 1964 John Surtees Ferrari 158 6 1966 L.Scarfiotti Ferrari 312 7 1970 Clay Regazzoni Ferrari 312B 8 1975 Clay Regazzoni Ferrari 312T 9 1979 Jody Scheckter Ferrari 312T4 10 1988 Gerhard Berger Ferrari F1/87-88C 11 1996 M.Schumacher Ferrari F310 12 1998 M.Schumacher Ferrari F300 13 2000 M.Schumacher Ferrari F1-2000 14 2002 R.Barrichello Ferrari F2002 15 2003 M.Schumacher Ferrari F2003-GA 16 2004 R.Barrichello Ferrari F2004 17 2006 M.Schumacher Ferrari 248 F1 18 2010 Fernando Alonso Ferrari F10

Taktická bitva na Monze

Z první dvojice měl lepší start Button, kterého Alonso nedokázal pokrýt a Brit se tak při nájezdu do úvodní šikany dostal na první místo. Skvělý start předvedl také Felipe Massa, který se po průjezdu úvodní šikanou dokonce dostal na úroveň Alonsa a chvíli pošilhával po druhém místě, pak se ale raději stáhl, neboť riskovat vzájemnou kolizi obou jezdců bylo v této fázi závodu zbytečné. V prvních zatáčkách se ale Felipe Massa rozhodně nenudil, při nájezdu do Variante della Roggia ho zezadu trefil Lewis Hamilton, který si vlastní chybou ulomil přední zavěšení pravé přední pneumatiky a ze závodu následně odstoupil. Na lídra šampionátu to byl dost neuvážený a ukvapený manévr, jehož zbrklost si Hamilton jasně uvědomoval a později litoval. Po prvním kole tak vedl Button před Alonsem a Massou. Čtvrtý Nico Rosberg na Mercedesu tempu první trojice nestačil a od prvního kola pouze nabíral ztrátu. Závod se tak měl rozhodnout jenom mezi prvními třemi jezdci.

Jenson Button vedl, ale dvojice vozů Ferrari za ním mu nedala vydechnout a neustále se držela v závěsu jeho McLarenu. S výjimkou malé chyby, které se dopustil Massa, jeli všichni tři na hraně a takřka bez chyb. Bylo jasné, že s takto malými rozdíly se závod rozhodne v boxech při výměně pneumatik. Jako první ke svým mechanikům zamířil ve 36. kole Button, jehož mechanici mu vůz odbavili za 4,2 sekundy. Sezóna 2010 byla první sezónou po zrušení tankování, týmy se rychlé výměny pneumatik ještě učily a časy při výměnách nedosahovaly tak nízkých hodnot jako dnes, kdy jsou týmy schopné stlačit čas pro výměnu všech čtyř pneumatik pod neuvěřitelné dvě sekundy. O to více zázračně působila zastávka Ferrari, kterou mechanici pod tlakem zvládli za 3,4 sekundy a i díky tomu se Alonso, který zajel do boxů o kolo později, před Buttona těsně dostal. „Za vítězství vděčíme z největší části mechanikům,“ uvedl po závodě Alonso.

V dalším okruhu se ke svému pit stopu vypravil i Massa, ten se ale pořadím neposunul a po své zastávce zůstal za vedoucím duem, které tentokráte kroužilo v pořadí Alonso-Button. Button ale po zastávce v boxech Alonsovi nestíhal a bylo čím dál tím více jasné, že se Ferrari dočká a že Španěl suverénně míří za svým třetím vítězstvím v sezóně. Jediný, kdo ve startovním poli stále zůstával bez pit stopu, byl na čtvrtém místě jedoucí Sebastian Vettel, který předvedl lišácký kousek. Téměř celý závod odkroužil na měkké specifikaci gum a k povinné výměně a nasazení i tvrdé specifikace si dojel až v předposledním 52. kole. Po výjezdu se pak bezpečně udržel na čtvrtém místě před pátým Rosbergem. Jeho týmový kolega Mark Webber závod dokončil na šestém místě, díky čemuž se posunul do čela šampionátu před Lewise Hamiltona. Red Bull tak vyždímal z pro něj nepříjemného víkendu na Monze, co to šlo.

Triumf Ferrari

Jako první ale protnul cílovou pásku Alonso a nechal tak propuknout obrovskou vlnu nadšení a radosti italských tifosi. Na stupních vítězů jej doplnil i druhý pilot domácí stáje a na počest vítězů se nad Monzou rozezněla jak španělská, tak italská hymna, kterou mohli domácí fanoušci slyšet také v roce 2008, kdy zde vyhrál Sebastian Vettel pro Toro Rosso. Chlapík v červené kombinéze ale na nejvyšší stupínek vystoupil naposledy v roce 2006, kdy se z neméně emotivního triumfu radoval Michael Schumacher. Teď to ale byl Fernando Alonso, kterého ještě před dvěma měsíci diváci vypískali při kontroverzní Velké ceně Německa a který se nyní mohl radovat ze sladkého vítězství na domácí půdě. „Dá se to srovnat s vítězstvím ve Velké ceně Španělska v roce 2006,“ uvedl po závodě Alonso. „Je to velmi speciální triumf, těžko se popisuje, co cítím. Nikdy jsem nesnil o tom, že být součástí Ferrari bude tak skvělé. Sžití s týmem bylo fantastické. Přijetí od týmu a fanoušků bylo stokrát lepší, než jsem si kdy mohl přát.“

Poražený a lehce zklamaný Jenson Button se po závodě pokusil vysvětlit, co z jeho pohledu prohrálo McLarenu závod: „Psychicky to byl hodně těžký závod, po většinu jsem se snažil udržet Fernanda za sebou a pak jsme zastavili příliš brzy. Tým si myslel, že budu na tvrdších gumách rychlejší, ale v prvním kole jsem na nich vůbec nemohl nalézt grip. Udělali jsme chybu.“ Button také ocenil rychlost obou pilotů Ferrari: „Neměl jsem takové tempo, jaké jsem očekával, že budu v závodě mít a tihle hoši (Alonso a Massa) byli sakra rychlí. Byl jsem překvapen, jak blízko se mě drželi v rychlých zatáčkách. Měli jsme rychlé auto, ale oni na tom byli prostě lépe.“

Ferrari bylo zpátky ve hře. Domácím triumfem se Alonso posunul na třetí místo průběžného pořadí a své šance na zisk titulu živil až do posledního závodu v Abú Zabí, kdy se z jeho zisku nakonec radoval Sebastian Vettel. Velká cena Itálie 2010 ale navždy zůstane v srdcích všech fanoušků Ferrari, už jenom proto, že jde o dosavadní poslední vítězství Ferrari na domácí půdě a čekání na další trvá už téměř devět let. Pokud by se Sebastianu Vettelovi nebo Charlesi Leclercovi letos nepovedlo vyhrát, prodlouží se čekání italských tifosi na domácí triumf na rekordních deset let a půjde o nejdelší čekání Ferrari na vítězství na své domácí trati v historii.

Výsledky

P Jezdec Tým Čas / ztráta Kol 1 Fernando Alonso Ferrari 1:16:24.572 53 2 Jenson Button McLaren 2.938 53 3 Felipe Massa Ferrari 4.223 53 4 Sebastian Vettel Red Bull 28.196 53 5 Nico Rosberg Mercedes 29.942 53 6 Mark Webber Red Bull 31.276 53 7 Nico Hülkenberg Williams 32.812 53 8 Robert Kubica Renault 34.028 53 9 M.Schumacher Mercedes 44.948 53 10 R.Barrichello Williams 1:04.213 53 11 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:05.056 53 12 Vitantonio Liuzzi Force India 1:06.106 53 13 Vitaly Petrov Renault 1:18.919 53 14 Pedro de la Rosa BMW Sauber 1 kolo 52 15 J.Alguersuari Toro Rosso 1 kolo 52 16 Adrian Sutil Force India 1 kolo 52 17 Timo Glock Virgin 2 kola 51 18 H.Kovalainen Lotus 2 kola 51 19 Sakon Yamamoto HRT 2 kola 51 20 Lucas di Grassi Virgin 3 kola 50 Jarno Trulli Lotus 46 Bruno Senna HRT 11 Lewis Hamilton McLaren 0 Kamui Kobayashi BMW Sauber 0

