Nezapomenutelné závody: Grand Prix Brazílie 2009 a mistrovská jízda Jensona Buttona

Příběh Brawnu GP a Jensona Buttona z roku 2009 patří k opravdové klasice. Když Ross Brawn na konci sezóny 2008 formálně odkupoval závodní tým Hondy, ani ve snu by ho nenapadlo, že by se novému týmu mohlo dařit tak dobře. Bývalí piloti Hondy, Jenson Button a Rubens Barichello, kteří se již chystali navštívit úřad práce, dostali ještě jednu příležitost ukázat, co v nich opravdu je. Button se své životní šance opravdu chytil za pačesy a z úvodních sedmi podniků roku vyhrál hned šest. Brazilský veterán Barichello měl silnější druhou část sezóny, když dokázal triumfovat ve Valencii a na Monze Do předposlední destinace v Brazílie se tak cirkus formule 1 odebíral s očekáváním napínavého souboje o titul. Barichello na Buttona ztrácel čtrnáct bodů, teoreticky tak Brit mohl titul slavit už na Brazilcově domácí půdě, Barichello se však nehodlal za žádných okolností vzdát zadarmo.

Deštivá kvalifikace

Téměř tříhodinovou kvalifikaci na Velkou cenu Brazílie 2009 silně poznamenal déšť, což způsobilo, že mnoho velkých favoritů zůstalo uvězněno v hloubi pole. Lídr šampionátu Jenson Button měl vyrážet až čtrnáctý, Sebastian Vettel patnáctý a hluboko zůstaly i oba mclareny, Heikki Kovalainen startoval šestnáctý a Lewis Hamilton až o jednu pozici za ním. Skvělý výsledek naopak zajel domácí Rubens Barichello, který na okruhu Interlagos vybojoval již svou třetí pole position. Bylo to zároveň naposledy, kdy se Brazilec z podobného výsledku kdy radoval. Za Barichellem dále vyráželi Mark Webber, Adrian Sutil, Jarno Trulli a Kimi Räikkönen. Za favorita byl považován Australan Webber, ale Barichello prohlašoval, že do závodu dá úplně všechno: „Narodil jsem se tak dvě minuty jízdy odsuď. Možná znám i některé lidi na tribunách ze školy. Kdybych tu vyhrál, bylo by to hodně emotivní. Byla by to pohádka.“

Brazilské zklamání

Po startu Barichello uhájil své vedení, za ním se však bojovalo na ostří nože. Räikkönen předvedl se svým ferrari ukázkový odpich a po startu z páté pozice již na výjezdu ze Sennových esíček bojoval s druhým Markem Webberem, který mu však nevybíravým způsobem zavřel prostor na vnitřku, poškodil přední křídlo a Räikkönen tak chtě nechtě zamířil do boxů. „Na startu jsem byl jsem dost tvrdý vůči Kimimu Räikkönenovi. Bylo klíčové, aby mě nepředjel, měl totiž KERS a já ne, takže předjet ho znovu v pozdější fázi závodu by bylo velmi obtížné,“ popisuje tuto situaci ve své knize Aussie Grit sám Mark Webber. V dalších zatáčkách spolu kolidovali i Adrian Sutil a Jarno Trulli, přičemž Sutil při návratu na trať nešťastně srazil i Fernanda Alonsa na renaultu. Trulli si pak se Sutilem vzájemné názory na situaci vyměňoval velmi ostrým způsobem.

Na trať vyjel safety car, čehož využili oba finští piloti, Räikkönen a Kovalainen. Druhý jmenovaný však z boxového stání McLarenu odjel s tankovacím zařízením, přičemž palivo z čerpací hadice vyteklo na Räikkönenovo ferrari a na krátký moment se vzňalo. Räikkönen situaci naštěstí bez následků ustál a pokračoval v závodě, přestože to v tu chvíli vypadalo dost hororově. Kovalainen svůj vůz odstavil u mechaniků Brawnu, kteří Finovi sportovně pomohli a nechtěné bagáže ho zbavili.

Po restartu závodu se na čele stále držel Barichello před druhým Webberem a třetím Kubicou, ale ve 21. kole zajel Brazilec ke své první zastávce do boxů a jeho sen o vítězství na domácí půdě se bohužel rozplynul. Barichello se totiž při návratu zasekl v provozu za pomalejšími vozy a v prostřední stintu závodu nezajížděl tak rychlá kola, zatímco Webber zůstal na trati déle a po své vlastní zastávce se pohodlně před Brazilcem vrátil.

V 63. kole navíc Barichello vypadl i z pódiových umístění, když utržil defekt pneumatiky a dojel tak po neplánované třetí zastávce až osmý. Z poměrně jasné výhry se nakonec mohl radovat Mark Webber, pro kterého to bylo jeho druhé vítězství v kariéře. Šachovnicovou vlajkou neodmával nikdo jiný než po zranění se vracející Felipe Massa, kterému na okruhu Interlagos v předchozím roce mistrovský titul jen velmi těsně unikl . Na druhém místě dojel Robert Kubica a vítěznou dvojici na stupních vítězů doplnil třetí Lewis Hamilton, který předvedl rovněž skvělý výkon a po startu ze sedmnáctého místa se propracoval až na pódium.

Mistrovská jízda

Hrdinou dne však byl Jenson Button. Brit nechtěl oslavy mistrovského titulu již více odkládat, plány mu ale poněkud zkřížila matka příroda, když ho uvěznila ve druhé části kvalifikace a donutila startovat z hloubi pole. Button se však vyhnul všem karambolům v prvním kole a postupně se jal propracovávat vzhůru za svým cílem a snem. Ukázková předjetí Romaina Grosjeana a Kazukiho Nakajimy byla důkazem, že nehodlá ponechat nic náhodě a ohlížet se na výsledky ostatních.

Poté se sice na několik kol zasekl za Kamuiem Kobajašim, který ve formuli 1 v Brazílii debutoval, ale i toho dokázal ve 24. kole udolat a mohl se tak do týmového rádia povzbudit slovy: „Let's go, let's go!“ Podobným způsobem později předjel i Sébastiena Buemiho. To, že Button jede na krev, potvrdil i komentátor Martin Brundle, když řekl, že Button letos „předvedl zhruba deset důležitých předjížděcích manévrů, ale z toho čtyři v tomto závodě.“

Mistrovské oslavy

Po své poslední zastávce v boxech byl Button za Kovalainenem osmý, přičemž potřeboval dojet sedmý, pokud by Barichello svůj vůz dovezl na pódiu. To vše se však změnilo v momentě, kdy Brazilec utrpěl defekt a Buttonovi tak odpadl jeho největší soupeř. Nyní mu stačilo závod „dokroužit“ do cíle, a to už nebyl nijak obtížný úkol. Mark Webber sice vyhrál Velkou cenu Brazílie 2009, veškerá pozornost se však ubírala směrem k Jensonu Buttonovi, který proťal cílovou pásku na pátém místě a stal se tak mistrem světa pro rok 2009. „We are the champions my friends...,“ notoval si Brit do týmové vysílačky známou skladbu We Are The Champions od britské rockové kapely Queen podobně jako čtyři roky před ním Fernando Alonso.

„Fotografové se už shromáždili. Vyhlížel jsem známé tváře, protože jsem chtěl svoje nadšení sdílet s týmem, s přáteli, s tátou a samozřejmě také s Rossem. Nesmíme zapomínat, že jsem nebyl ten den jediným šampionem, bodový zisk nám stačil k tomu, aby mohl slavit titul celý Brawn GP v naprosto neuvěřitelné až pohádkové sezóně... A pak jsem zahlédnul tátu. Stál tam v růžovém triku a okamžitě jsme si oba padli do náruče, otec a syn. Naše cesta začala jednoho chladného rána na dětské motorce a dovedla nás až sem, k titulu mistra světa. Byl to pro nás oba neskutečný zážitek, cítil jsem, jak z něj doslova prýští všechna ta pýcha a radost. Brečel a kameramani kolem nás to natáčeli. Věděl jsem, že nechce, aby ho lidé po celém světě viděli brečet, a tak jsem ho objímal tak dlouho, dokud to nezačalo vypadat divně,“ vzpomíná na nezapomenutelné chvíle radosti Jenson Button ve své knize Life to the Limit.

Buttonovi k titulu gratulovala velká jména. Sir Jackie Stewart, David Coulthard, Lewis Hamilton, britský ministerský předseda Gordon Brown nebo Niki Lauda, který před Buttonem smekl jeho typickou červenou kšiltovku a umlčel Buttonovy kritiky slovy: „Když jste mistrem světa, není na vás co kritizovat. Odvedl skvělý kus práce a po zásluze je teď jedním z mistrů světa formule 1.“ Titul v Brazílii oslavil i samotný Brawn GP, pro který to bylo završení pohádkové sezóny. Osm vítězství, pět pole position a patnáct pódiových umístění, to je famózní bilance týmu, který ve formuli 1 oficiálně strávil pouze jediný rok, ale dokázal vyhrát téměř vše, co mohl.

Výsledky

P Jezdec Tým Čas / ztráta Kol 1 Mark Webber Red Bull 1:32:23.081 71 2 Robert Kubica BMW Sauber 01.07.0626 71 3 Lewis Hamilton McLaren 18.944 71 4 Sebastian Vettel Red Bull 19.652 71 5 Jenson Button Brawn 29.005 71 6 Kimi Räikkönen Ferrari 33.340 71 7 Sébastien Buemi Toro Rosso 35.991 71 8 R.Barrichello Brawn 45.454 71 9 Kamui Kobayashi Toyota 1:03.324 71 10 G.Fisichella Ferrari 1:10.665 71 11 Vitantonio Liuzzi Force India 1:11.388 71 12 H.Kovalainen McLaren 1:13.499 71 13 Romain Grosjean Renault 1 kolo 70 14 J.Alguersuari Toro Rosso 1 kolo 70 Kazuki Nakajima Williams nehoda 30 Nico Rosberg Williams převodovka 27 Nick Heidfeld BMW Sauber únik paliva 21 Adrian Sutil Force India kolize 0 Jarno Trulli Toyota kolize 0 Fernando Alonso Renault kolize 0

Foto: Getty Images / Mark Thompson