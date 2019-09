Nezapomenutelné závody: Grand Prix Belgie 2009 a vítězství Kimiho Räikkönena

Je-li v současném kalendáři trať, která Kimimu Räikkönenovi nadmíru sedí, tak je to právě slavný okruh Spa-Francorchamps, kde Fin během své bohaté kariéry dokázal vyhrát celkem čtyřikrát. Patrně nejvíce překvapivé vítězství přišlo v sezóně 2009, kdy za sebou Räikkönen po celý závod udržel hladového Giancarla Fisichellu na voze Force India. Pojďme si nyní připomenout, jak se Räikkönenovi toho roku v Belgii vlastně povedlo vyhrát.

Nebudeme si nic nalhávat, vůz Ferrari F60 rozhodně nepatřil mezi nejrychlejší ve startovním poli sezóny 2009 a italská stáj z Maranella, která obhajovala prvenství v poháru konstruktérů z loňského roku, tak v žádném případě nemohla toho roku reálně uvažovat o zisku titulu.

Podobně jako McLaren se po fantastickém závěru předchozí sezóny i Ferrari potýkalo s výrazným výkonnostním propadem a po velkou část roku 2009 hrálo pouze druhé housle. Od Velké ceny Německa to ale konečně vypadalo, že se tým z Maranella opět chytá stébla a tým načal šňůru pódiových umístění. Po třetím místě Felipeho Massy na Nürburgringu se mohl radovat i druhý pilot Ferrari Kimi Räikkönen z druhého místa v Maďarsku a třetího místa ve Valencii. Do Belgie tak tým přijížděl s lehkým optimismem.

Kvalifikace

Kvalifikaci na Velkou cenu Belgie 2009 vyhrál šokujícím způsobem Giancarlo Fisichella na voze Force India. Pro tým, který do té doby ve formuli 1 nezískal jediný bod, to byl fantastický výsledek, nicméně i na dalších pozicích se objevovala překvapivá jména. Z první řady vyrážel na Toyotě Jarno Trulli, do první pětky se dostali dokonce i oba jezdci týmu BMW Sauber Nick Heidfeld a Robert Kubica. Räikkönen startoval šestý před druhým pilotem Toyoty Timem Glockem, obhájce titulu mistra světa Lewis Hamilton startoval až dvanáctý a dosavadní lídr šampionátu Jenson Button dokonce až čtrnáctý. Dala se očekávat opravdu dramatická podívaná.

Dramatický start

Start přinesl pořádné drama, jak tomu bývá ostatně v Belgii zvykem. Fisichella si uhájil vedení, ale za ním se odehrála pořádná bitva, když se Räikkönen po skvělém startu dokázal dostat na druhé místo před Roberta Kubicu na BMW. Ve hloubi pole se naopak do problémů dostal Jenson Button, kterého sestřelil Romain Grosjean na Renaultu a ze závodu kvůli následné kolizi vypadli i Jaime Alguersuari a Lewis Hamilton. Hromadná srážka přivodila výjezd safety caru na trať a po restartu závodu se skvělým způsobem Räikkönen dokázal udržet za vedoucím Fisichellou a při nájezdu na rovinku Kemmel Straight se k radosti všech fanoušků Ferrari před Itala dostal.

Během sezóny 2009 se na rovinkách těšily výrazné výhody vozy opatřené systémem KERS, mezi něž patřilo i Ferrari, a to bylo tím hlavním důvodem, proč se po celý zbytek závodu Fisichella sice dokázal Räikkönena udržet v rozestupu dvou sekund, ale na předjetí se nezmohl. To ale nijak nesnižuje Räikkönenův výkon, který ve slabém Ferrari pod neustálým tlakem předvedl parádní konzistentní jízdu bez chyb a potvrdil, že svoji přezdívku Iceman nezískal jen tak nějakou náhodou. Oba dva vozy navíc zvolily stejnou strategii, takže Fisichella ani nedostal příliš mnoho šancí, jak se přes Räikkönena dostat skrze nějakou ze zastávek v boxech.

Po čtyřiačtyřiceti kolech se tak po protnutí cílové pásky radoval finský pilot z prvního a jediného vítězství Ferrari v sezóně 2009, Fisichella ale nakonec nemusel být vůbec smutný, vždyť dovezl pro Force Indii první body, a to rovnou ziskem pódiového umístění. Duo Ferrari a Force Indie doplnil na stupních vítězů ještě zástupce Red Bullu, konkrétně Sebastian Vettel, který také zajel pěkný výsledek, když se po startu z osmého místa propracoval až na stupně vítězů a stále živil své naděje na to, že ve zbývajících pěti závodech vyzve na souboj o titul Jensona Buttona.

Vítězství ve složitém roce

Kimi Räikkönen byl po svém prvním vítězství od Velké ceny Španělska 2008 pochopitelně v dobré náladě, své pocity ale ve svém osobitém stylu krotil: „Nebyl to pro nás jednoduchý rok. V Barceloně jsme udělali velký krok vpřed, ale ještě to nestačilo. Je to dlouhá doba od mého posledního vítězství. Můj cíl byl vyhrát alespoň jednu velkou cenu a zůstat třetí v poháru konstruktérů. Nebyli jsme nejrychlejší počas závodu, ale udrželi jsme všechny za sebou.“ Giancarlo Fisichella byl pochopitelně také spokojený, ale z jeho vyjádření se dá vyčíst mírné zklamání: „Byl jsem rychlejší než Kimi. Předjel mě jenom díky systému KERS po restartu závodu a z toho jsem smutný, neboť jsem udržoval celý závod stabilní tempo. Být druhý je úžasné, ale jsem trochu zklamaný, protože jsem mohl vyhrát.“ Komentátor BBC Martin Brundle se po závodě vyjádřil v tom smyslu, že nebýt výjezdu safety caru na začátku závodu, Fisichella by ujel a Räikkönen by závod nikdy nevyhrál.

Avšak stalo se a vítězství z Velké ceny Belgie 2009 Kimimu Räikkönenovi už nikdo neodpáře. Räikkönen si svým výkonem vysloužil přezdívku „Král Spa“, vždyť vícekrát než Fin se z vítězství v Belgii radovali pouze takoví velikáni jako Michael Schumacher (6) a Ayrton Senna (5). Räikkönen stále drží nejvyšší počet vítězství na tomto okruhu co se týče jezdců ze současného startovního pole, ale jeho pronásledovatelé se mu přibližují. Lewis Hamilton vyhrál v Belgii třikrát, stejně jako Sebastian Vettel, který svým loňským (a dosavadním posledním) vítězstvím svého britského rivala dorovnal. Otázka pro závodní víkend v Belgii tak zní: Vyrovná jeden z dvojice Hamilton-Vettel finského pilota, nebo se bude radovat někdo jiný, například opět sám Räikkönen? V současném voze Alfa Romeo asi těžko, ale ve formuli 1 si nemůžete být nikdy ničím jisti.

Výsledky GP Belgie 2009

P Jezdec Tým Čas / ztráta Kol 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:23:50.995 44 2 G.Fisichella Force India 0.939 44 3 Sebastian Vettel Red Bull 3.875 44 4 Robert Kubica BMW Sauber 9.966 44 5 Nick Heidfeld BMW Sauber 11.276 44 6 H.Kovalainen McLaren 32.763 44 7 R.Barrichello Brawn 35.461 44 8 Nico Rosberg Williams 36.208 44 9 Mark Webber Red Bull 36.959 44 10 Timo Glock Toyota 41.490 44 11 Adrian Sutil Force India 42.636 44 12 Sébastien Buemi Toro Rosso 46.106 44 13 Kazuki Nakajima Williams 54.241 44 14 Luca Badoer Ferrari 1:42.177 44 Fernando Alonso Renault 26 Jarno Trulli Toyota 21 Lewis Hamilton McLaren 0 Jenson Button Brawn 0 J.Alguersuari Toro Rosso 0 Romain Grosjean Renault 0

Zdroje: BBC (1), BBC (2)

Foto: Getty Images / Mark Thompson