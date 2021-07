Nezapomenutelné závody: GP Maďarska 2011 a skvělé vítězství Jensona Buttona v proměnlivých podmínkách

Kvalifikace

Kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska 2011 vyhrál již poosmé v probíhající sezóně Sebastian Vettel s Red Bullem. Za ním se s poměrně malou ztrátou seřadily oba vozy McLarenu v pořadí Lewis Hamilton–Jenson Button. Povedený kvalifikační výsledek zaznamenal Felipe Massa s Ferrari, kterému se vůbec poprvé v rámci roku 2011 a prvně od Velké ceny Belgie 2010 podařilo v kvalifikaci porazit svého týmového kolegu Fernanda Alonsa, který se měl na startovním roštu postavit hned za ním na páté místo.

Spokojený nemohl být s druhým vozem Red Bullu šestý Mark Webber, jemuž se kvalifikace nepovedla a který za svým týmovým kolegou výrazně zaostal. Vítěz loňského závodu na maďarském Hungaroringu Vettela porazil ve dvou předchozích kvalifikacích ve Velké Británii a v Německu a z nynějšího výsledku byl evidentně zaskočený, označil jej za „bizarní“ a dodal , že vůbec netuší, jakým způsobem by se mohl k Vettelovu času byť jen přiblížit.

Později se ukázalo, že část Webberovy ztráty byla tvořena tím, že Australan v nájezdu do rychlého kola zapomněl zapnout řešení DRS, a ztratil tak velké množství času na startovní rovince okruhu. DRS tehdy představovala novinku starou zhruba půl roku a jezdci se zřejmě stále učili, jak s touto umělou funkcí sloužící k umožnění předjetí, správně pracovat. Webber podle svých slov aktivoval DRS příliš brzy, „nereagovalo to, tak jsem odjel celou první rovinku bez DRS“. Elitní desítku startovního roštu Velké ceny Maďarska doplnili kromě jezdců Red Bullu, McLarenu a Ferrari ještě Nico Rosberg (Mercedes), Adrian Sutil (Force India), Michael Schumacher (Mercedes) a Sergio Pérez (Sauber), pro kterého to byla vůbec první kvalifikace do první desítky ve formuli 1.

Start na mokru

Před startem závodu byl maďarský okruh pokropen lehkým deštěm, trať zůstávala pořád dost mokrá, a tak bylo jasné, že jezdci budou muset do závodu vyrazit minimálně na pneumatikách do přechodných podmínek. Pouze Sauber uvažoval o tom, že by Péreze posadil na pneumatiky do úplného mokra, ale z této myšlenky poměrně rychle sešlo, jelikož předpověď nehlásila, že by se měla po startu závodu intenzita deště nějak zvyšovat. David Coulthard neopomněl před závodem tak trochu prognosticky připomenout, že tyto podmínky jsou jako dělané pro Jensona Buttona, který za podobné konstelace získal právě na tomto okruhu v roce 2006 svůj první triumf ve formuli 1.

Po startu závodu si Vettel udržel svou vedoucí pozici, ale za ním se ostře bojovalo především mezi oběma mclareny. Button zaútočil zvenku v nájezdu do první zatáčky na Hamiltona, ale tomu se nakonec podařilo útok svého soupeře odrazit. Skvělý start zaznamenaly oba mercedesy – Rosberg se po startu ze sedmé pozice propracoval na čtvrté místo a Schumacher se držel v první zatáčkách hned za ním, než jej v nájezdu na cílovou rovinku překonal Alonso. Španělovi se následně podařilo předjet i Rosberga, ale pak byl příliš široký na výjezdu ze druhé zatáčky okruhu, a musel mu tak svou pozici nedobrovolně přepustit. Alonsova chyba rozhodně nebyla ojedinělou, podmínky na trati neusnadňovaly jízdu vůbec nikomu, všichni piloti se trápili s nedostatkem přilnavosti a snažili se nalézt tu co možná nejlepší možnou jízdní stopu.

Ve čtvrtém kole bylo aktivováno řešení DRS, což napomohlo Hamiltonovi, který se již od startu závodu těsně držel trápícího se Vettela, aby na Němce zkusil poprvé zaútočit. O kolo později se mu tento drtivý tlak, který na Vettela vytvářel, vyplatil, Němec byl široký na tom samém místě jako dříve Alonso, přepustil vedení Hamiltonovi, a po chybě lídra se tak poprvé měnilo pořadí na čele závodu. Hamilton se navíc začal po sérii nejrychlejších kol od Vettela okamžitě odpoutávat. V osmém kole chyboval v tak trochu osudové druhé zatáčce okruhu i Massa, Brazilec dokonce vylétl z trati, narazil do bariéry a poškodil si zadní křídlo. Přesto byl schopen v závodě pokračovat, i když ztratil řadu pozic, což ho v konečném důsledku stálo dobrý výsledek.

Kolem 10. kola byla již trať suchá natolik, že někteří jezdci zkusili zariskovat a přezout na pneumatiky do suchých podmínek. Jako první zajeli ke svým mechanikům Webber s Massou, oba se ale po vyjetí z boxů na nezahřátých pneumatikách neskutečně trápili s přilnavostí. Přesto po zahřátí svých gum začali zajíždět velmi rychlé sektorové časy, jejich příkladu tak brzy následovali i další jezdci, kteří pochopili, že i přes velké problémy se dají se suchými pneumatikami v tuto chvíli zajíždět daleko rychlejší časy. V 11. kole zamířil do boxů Button, o kolo později pak Hamilton, Vettel, Alonso nebo Rosberg. Z jezdců na čele zůstal na trati o trochu déle pouze Schumacher, který se dokonce na okamžik ocitl na čele závodu, ale i on musel chtě nechtě na osychající trati do boxů zamířit. Brzy se ukázalo, že ti co zariskovali a zastavili o něco dříve než jejich soupeři, na své brzké zastávce vydělali, jelikož jejich pneumatiky fungovaly mnohem lépe. Button rychle dotáhl před sebou jedoucího Vettela a ve 14. kole jej pokořil, podobný kousek se povedl i Webberovi, který rychle dotáhl a předjel Alonsa. Po 14. kole tak vedl závod Hamilton před Buttonem, Vettelem, Webberem a Alonsem.

Následně se rozehrála hra rozličných strategií, většina pilotů totiž nasadila super měkkou specifikaci pneumatik Pirelli, která se tehdy na Hungaroringu poměrně rychle opotřebovávala. Další vlna zastávek v boxech tak přišla poměrně brzy, po 26. kole zastavili Webber, Alonso nebo Hamilton, Button musel zastavit až ve 28. kole, jelikož měl Hamilton právo první volby, a opticky tak svou ztrátu na lídra závodu o něco navýšil. Pořadí se po druhé sérii zastávek v boxech nezměnilo, stále vedl Hamilton před Buttonem, Vettelem, Webberem a Alonsem. Ve stejné době spolu o osmé místo bojovali Massa se Schumacherem, německý závodník ale situaci nezvládl, po souboji s Brazilcem se roztočil a následně odstoupil kvůli poruše převodovky.

Už ve 36. kole všechny zaskočil Alonso, který si velmi záhy dojel pro další sadu super měkkých pneumatik a okamžitě začal zajíždět rychlá kola. Bylo tak jasné, že Ferrari zvolilo třízastávkovou strategii co se týče samotné jízdy na suchých pneumatikách, neboť do cíle závodu stále zbývalo více než 30 kol a nebylo reálné, že by při současné formě opotřebovávání gum Alonso na této sadě závod dokončil, byť technicky to možné bylo, jelikož díky startu na pneumatikách do přechodných podmínek jezdcům odpadla povinnost nasadit minimálně dvě sady suchých pneumatik. Ve 39. kole následoval Alonsa do boxů Webber, který ale na rozdíl od španělského závodníka zvolil žlutě označenou měkkou sadu pneumatik, na které se zřejmě rozhodl dojet až do cíle. O kolo později zamířil ke svým mechanikům i Hamilton, jenž ale poněkud překvapivě nasadil další sadu super měkkých gum. Jelikož Button s Vettelem po něm oba shodně nazuli pouze měkké pneumatiky, bylo v tuto chvíli jasné, že pokud bude chtít Hamilton závod vyhrát, bude si muset na měkčí specifikaci vyjet takový náskok, který by jej udržel v čele i po odbytí další zastávky v boxech, která s největší pravděpodobností jeho oba nejbližší soupeře za ním již nečekala.

Osudové chyby lídra

Ve 47. kole však přišel další zvrat – vrátil se déšť. Hamilton zřejmě v zuřivé snaze získat potřebný náskok jel za hranou svých limitů a v kombinaci s lehkým deštěm, který začal trať opět skrápět, chyboval – najel na obrubník v šesté zatáčce a roztočil se uprostřed závodní trati. Při svém návratu do závodní stopy navíc vytlačil na trávu Paula di Restu s force indií, za což si později vysloužil od závodních komisařů penalizaci průjezdu boxovou uličkou. Do čela závodu se po chybě lídra dostal nově Button.

Podle předpovědi měl lehký déšť vytrvat pouze následujících 10 minut, všechny vozy tak prozatím zůstávaly na suchých pneumatikách. Do boxů zajel Alonso, ale ten pouze plnil svou předepsanou strategii a vrátil se na suchých měkkých gumách, se kterými chtěl dojet do konce závodu. V 51. kole Button na čele chyboval, byl široký ve zrádné druhé zatáčce a přepustil vedení Hamiltonovi. Na startovní rovince v nájezdu do dalšího kola se sice dokázal před svého týmového kolegu vrátit, ale následně jej opět zradila druhá zatáčka, kde znovu chyboval a umožnil jít opět do čela Hamiltonovi.

Otázkou bylo, zda se v tuto chvíli skutečně nevyplatí zkusit přezout na pneumatiky do přechodných podmínek. Již v 51. kole zajel do boxů pro tuto výměnu z pilotů na čele Webber. U McLarenu ve stejné době probíhala horečnatá diskuse. Hamiltona zřejmě v daném okamžiku čekala na již opotřebovaných gumách zastávka v boxech tak jako jak a jeho závodní inženýr jej informoval , že pneumatiky do přechodných podmínek jsou v danou chvíli rychlejší a že věří, že bude pršet více a déle. Hamilton se tak nakonec rozhodl zajet do boxů a přezout na přechodné gumy. Toto rozhodnutí svého týmového kolegy ale nenásledoval Button, který byl na jiné strategii a kterého jeho závodní inženýr naopak informoval, ať nezajíždí do boxů, že jsou „suché gumy pořád dobré“. U McLarenu si ale zřejmě nebyli příliš jistí, a konečné slovo tak závodní inženýr přenechal Buttonovi („Je to tvoje rozhodnutí,“ řekl Buttonovi), který situaci dobře zhodnotil a podobně jako za ním jedoucí Vettel v klíčovém okamžiku závodu do boxů nezamířil.

Rozhodnutí přezout na přechodné pneumatiky se nakonec ukázalo být velkou chybu. Déšť rozhodně nenabýval na intenzitě, spíše ustával a Hamilton již v 54. kole poté, co jej pohodlně předjel Alonso, oznamoval svému týmu, že se musí vrátit zpět na suché. Poté, co se tak stalo, si musel navíc ještě o dvě kola později odsloužit svou penalizaci průjezdu boxovou uličkou. Bylo tak jasné, že Hamilton, který po dlouhou dobu závod vedl, je v tuto chvíli bez sebemenších pochyb ze hry o stupně vítězů. Přesto se britský závodník ještě nehodlal vzdát a v závěrečných kolech závodu předjel nejprve Massu a pak v 63. kole využil předjíždění několika jezdců o kolo zpět a pokořil i do té doby čtvrtého Webbera.

Button již ve zbytku závodu výsledek nepustil a po 70 kolech si dojel pro své druhé vítězství v probíhající sezóně a zároveň pro svůj druhý triumf na okruhu Hungaroring. Asi těžko si lze představit lepší způsob, jakým mohl Brit oslavit svůj jubilejní 200. start do velké ceny ve formuli 1. Na stupně vítězů Buttona doprovodili Vettel s Alonsem, Hamilton dojel takřka s 50sekundovou ztrátou čtvrtý a za ním pak následovali Webber, Massa, di Resta, Sébastien Buemi, Rosberg a Jaime Alguersuari. Massa po chybě na začátku závodu, po které si poškodil zadní křídlo, předvedl povedenou stíhací jízdu a dojel nakonec šestý. Fakt, že neměl v závodě tak špatné tempo, prokázal tím, že v 61. kole zajel nejrychlejší kolo závodu. Pro di Restu bylo sedmé místo dosavadním nejlepším kariérním výsledkem. Toro Rosso oslavilo svůj 100. start do velké ceny ve formuli 1 dvojitým dojezdem na bodech svých jezdců. Závod také vytvořil nový rekord v počtu zastávek v boxech (88), který platí dodnes.

Kvality Jensona Buttona

Button opět potvrdil, že je mistrem závodění v proměnlivých podmínkách, že dokáže skvěle číst situaci na trati a odhadnout v ten takřka ideální moment, kdy je ta správná doba pro přezutí pneumatik a kdy naopak není. Tato schopnost mu již u McLarenu v roce 2010 vyhrála dva závody v Austrálii a v Číně . „Mám vždycky štěstí s těmito podmínkami. Neodhadnete to vždycky správně za těchto okolností, ale cítím, že jsem na tom hodně dobře, když přijde na rozhodnutí, jaké pneumatiky (v danou chvíli) nasadit, ale nejsem tím jediným,“ komentoval své mistrovství po závodě Button. V té době měl Button na kontě čtyři vítězství za McLaren a ve všech případech šlo o triumfy v deštivých závodech. Hungaroring do té doby hostil v celé své historii pouze dva mokré závody a oba v letech 2006 a 2011 vyhrál právě Button. Brit ale cítil, že na specifické podmínky, za jakých závod vyhrál, se upíná až příliš pozornosti a zdůraznil i kvalitu připravenosti týmu: „Dnes jsme vyhráli, protože jsme byli rychlí. Kdyby nepršelo, nebyl by v tom žádný rozdíl.“

Hořkou pilulku musel po závodě skousnout Hamilton, který měl na svém kontě celkem šest zastávek v boxech, zatímco Vettel s Buttonem byli u svých mechaniků pouze třikrát, což vypovídalo o konečném výsledku. Chyby ale bral Brit na sebe. Hamilton se sice nejprve rozčiloval do týmové vysílačky, když se dozvěděl o obdržené penalizaci, ale po závodě uznal svou chybu: „Upřímně se musím omluvit Paulu di Restovi. Neviděl jsem ho.“ O rozhodnutí přezout na pneumatiky do přechodných podmínek řekl : „Nebylo to nutně nejlepší rozhodnutí, ale takový už je motorsport. Můžeme na každý pád říct, že tým odvedl fantastickou práci…“ Hamilton tak z neúspěchu nevinil tým, ale bral své chyby v pozávodních vyjádřeních na sebe. Klíčové rozhodnutí závodu se pokusil po závodě vysvětlit šéf McLarenu Martin Whitmarsh: „Bylo to týmové rozhodnutí, aby Lewis přezul na přechodné gumy – pršelo, jeho pneumatiky to už měly za sebou a na radaru byl déšť. Polovina startovního pole zastavila a udělala totéž.“ Whitmarsh dále ocenil, že Hamilton i po této chybě zůstal klidný, závod nevzdal a vybojoval v závěru závodu ještě několik pozic a cenných bodů.

V konečném důsledku si po závodě v Maďarsku Sebastian Vettel, lídr průběžného pořadí šampionátu, ještě upevnil před druhým Webberem svůj náskok na čele šampionátu, který v danou chvíli činil neskutečných 85 bodů, přestože v samotném závodě dojel „až“ druhý. McLaren si na své konto připsal další triumf a mohl slavit vítězství ve třech z posledních pěti závodů probíhající sezóny, což Buttonovi umožnilo, aby se před letní přestávkou ještě pokusil vyburcovat svůj tým, aby nevzdával boj o titul, který se několik závodů zpátky zdál být již rozhodnutou záležitostí. V konečném důsledku se tato snaha ukázala být marnou a Vettel slavil s Red Bullem zisk titulu již v 15. závodě sezóny 2011 v Japonsku.

Výsledky