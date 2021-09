Nezapomenutelné závody: Dramatická Velká cena Belgie 2001

Kvalifikace za proměnlivých podmínek

Jak jsme se přesvědčili také o tomto víkendu, počasí bývá v ardenských lesích vždy klíčovým a nevyzpytatelným faktorem, který často výrazným způsobem ovlivňuje tamní velké ceny. Nejinak tomu bylo i v roce 2001, i tehdy probíhala kvalifikace na Velkou cenu Belgie za proměnlivých podmínek.

Trať Spa-Francorchamps dlouho skrápěl déšť, s blížícím se koncem kvalifikace však okruh postupně osychal, a kvalifikační klání se tak proměnilo spíše v souboj o to, kdo zvládne najet do svého závěrečného pokusu jako poslední a zajet čas na jedno kolo za těch nejlepších traťových podmínek. Štěstí se nakonec usmálo na oba jezdce Williamsu, který byl prvním týmem, jenž se nebál jít do rizika a jako první přezul své jezdce na pneumatiky do suchých podmínek.

Kvalifikaci nakonec dokázal podruhé ve své kariéře vyhrát Juan Pablo Montoya, který byl takřka o sekundu rychlejší než jeho týmový kolega Ralf Schumacher, jenž měl Kolumbijce doplnit v první řadě startovního roštu nadcházejícího závodu.



Vítěz kvalifikace Juan Pablo Montoya. Foto: Getty Images / Mark Thompson

Třetí byl Michael Schumacher, po předchozí velké ceně v Maďarsku již jistý šampion probíhajícího ročníku. Fantastický výkon předvedl v závěru kvalifikace Heinz-Harald Frentzen, který svůj monopost týmu Alaina Prosta dokázal dostat do druhé řady po bok Schumacherova ferrari.

Pátý byl v kvalifikaci Rubens Barrichello s druhým ferrari, šestý Jacques Villeneuve, sedmý Mika Häkkinen a osmý Giancarlo Fisichella. Na zrádný vývoj kvalifikace doplatil z předních jezdců zřejmě nejvíce druhý muž celkového pořadí David Coulthard, který své závěrečné pokusy nejel na pneumatikách do sucha jako svůj týmový kolega, a navíc byl v posledním pokusu pozdržen pomalejším vozem. Výsledkem bylo až deváté místo na startovním roštu, což pro skotského závodníka jistě představovalo značné zklamání.

P Jezdec Tým Čas Ztráta Kol 1 Juan Pablo Montoya Williams 1:52.072 7 2 Ralf Schumacher Williams 1:52.959 0.887 10 3 Michael Schumacher Ferrari 1:54.685 2.613 8 4 H-H.Frentzen Prost 1:55.233 3.161 10 5 Rubens Barrichello Ferrari 1:56.116 4.044 7 6 Jacques Villeneuve BAR 1:57.038 4.966 11 7 Mika Häkkinen McLaren 1:57.043 4.971 12 8 Giancarlo Fisichella Benetton 1:57.668 5.596 7 9 David Coulthard McLaren 1:58.008 5.936 10 10 Pedro de la Rosa Jaguar 1:58.519 6.447 11 11 Olivier Panis BAR 1:58.838 6.766 8 12 Kimi Räikkönen Sauber 1:59.050 6.978 8 13 Jean Alesi Jordan 1:59.128 7.056 10 14 Nick Heidfeld Sauber 1:59.302 7.230 9 15 Jenson Button Benetton 1:59.587 7.515 7 16 Jarno Trulli Jordan 1:59.647 7.575 10 17 Eddie Irvine Jaguar 1:59.689 7.617 9 18 Luciano Burti Prost 1:59.900 7.828 7 19 Jos Verstappen Arrows 2:02.039 9.967 10 20 Fernando Alonso Minardi 2:02.594 10.522 8 21 Enrique Bernoldi Arrows 2:03.048 10.976 10 22 Tarso Marques Minardi 2:04.204 12.132 10

Start na druhý pokus a těžká havárie

Před závodem se nejvíce nadějí vkládalo do vozů Williamsu, osazených nejvýkonnějšími motory BMW ve startovním poli. Předpokládalo se, že to bude právě Velká cena Belgie, kde si Montoya konečně dojede pro svůj první triumf ve formuli 1, který mu do té doby pro nejrůznější komplikace stále unikal. Jak se ale mělo brzy ukázat, Williamsu, a Montoyovi obzvláště, nebylo opět osudem nijak přáno.

Nadějně rozjetý závodní víkend se započal nejdříve měnit v noční můru pro tým Prost. Ještě před zhasnutím červených světel po dokončení úvodního zaváděcího kola začal na startovním roštu varovně mávat rukama Frentzen, jemuž zhasl motor, což ředitele závodu Charlieho Whitinga přimělo přerušit startovní proceduru.

„Nemohl jsem dostatečně rychle zařadit první rychlostní stupeň, takže jsem se pokusil zařadit neutrál a znovu přeřadit do prvního rychlostního stupně, ale už zbývalo skoro poslední světlo startovní procedury, takže jsem pravděpodobně sešlápl spojku příliš brzy… byla to hodně zmatená situace,“ vysvětloval později Frentzen, co se mu vlastně na roštu přihodilo.

Němec byl poslán až na samý chvost startovního pole, problémy se startovní procedurou však pokračovaly. Při rozjezdu do dalšího zaváděcího kola se pro změnu nerozjel z pole position Montoya, který zůstal stát na trati s podobným problémem jako Frentzen a následně musel německého závodníka nedobrovolně na konec startovního roštu následovat.

Na druhý pokus se už odstartovalo bez vážnějších komplikací a do první zatáčky vedl Ralf Schumacher před svým bratrem a Rubensem Barrichellem, čtvrtý pak byl Fisichella, který se dokázal skvěle prosmýknout před oba vozy McLarenu.



Michael Schumacher v Eau Rouge v roce 2001. Foto: Getty Images / Mark Thompson

Na rovince Kemmel došlo k duelu bratří Schumacherů – Ralf se sice snažil bránit a zaujal pozici na vnitřní stopě, Michael ale náležitě využil vzduchového pytle za vozem svého bratra a v nájezdu do Les Combes jej na brzdách pokořil. Po dokončení prvního kola tak vedl Michael Schumacher před svým bratrem, Barrichellem, Fisichellou, Häkkinenem a Coulthardem. Ve třetím kole předjel v souboji o sedmé místo Villeneuva mladý Kimi Räikkönen, který si tak z pozice nováčka bez jakékoliv špetky respektu vyšlápl na mistra světa z roku 1997. Nadějně rozjetý závod však pro mladého finského závodníka skončil brzy nato, Räikkönen musel z velké ceny odstoupit kvůli poruše převodovky.



Luciano Burti ve Spa v roce 2001. Foto: Getty Images / Clive Mason

Ve čtvrtém kole došlo k tvrdé nehodě v nájezdu do zatáčky Blanchimont. V souboji o 16. místo se Eddieho Irvina pokusil předjet Luciano Burti s druhým vozem týmu Prost, oba jezdci se ale nešťastně srazili, Burti přišel o přední přítlačné křídlo a čelně narazil velmi prudce ve vysoké rychlosti více než 240 km/h do ochranné bariéry z pneumatik. Brazilec byl následně pod pneumatikami uvězněn několik minut, pomáhat musel s vyprošťováním zaklesnutého pilota traťovým maršálům i sám Irvine. Po svém vysvobození byl Burti okamžitě vrtulníkem převezen do blízké Univerzitní nemocnice v Lutychu. Jeho stav byl stabilní, nacházel se mimo ohrožení života, ale utrpěl poranění hlavy a silný a vážný otřes mozku.

Jednotku intenzivní péče opustil Burti až po dvou dnech 4. září, z nemocnice byl propuštěn o dalších šest dní později. Lékaři mu bylo doporučeno, aby raději vynechal celý zbytek závodního ročníku, což poskytlo životní příležitost českému závodníku Tomáši Engemu, který v té době závodil ve formuli 3000 a nyní dostal možnost u týmu Prost ve třech zbývajících závodech ročníku Burtiho nahradit. Enge se následně stal prvním a do dnešní doby také jediným českým pilotem, který kdy ve formuli 1 nastoupil do velké ceny.



Záběry nehody. Foto: Getty Images / Mark Thompson

V roce 2012 Burti řekl, že mu trvalo dva roky, než se dostal zpátky do normálu, trpěl ztrátou paměti a dlouho se mu pletla slova. K závodění ve formuli 1 se již nikdy nevrátil. Brazilcova nehoda na každý pád prokázala účinnost nových bezpečnostních standardů formule 1, Burti se později nechal slyšet, že kdyby nebylo fatální nehody svého krajana Ayrtona Senny v Imole 1994 a následné snahy zvýšit úroveň bezpečnosti královny motorsportu, nebyl by již po své nehodě mezi živými. Podobně o tom hovořil Alain Prost, který po závodě říkal, že Burti může mluvit o štěstí, že nehodu vůbec přežil. Burtimu náležitě posloužilo zejména lemování kolem hlavy, takzvaný headrest, který pomáhá absorbovat následky nárazu a který byl tehdy ve formuli 1 povinný od roku 1996. Eddie Irvine po závodě řekl, že headrest pomohl Burtiho zachránit od vážného zranění, David Coulthard zase uvedl, že bez headrestu by byl Burti jednoznačně mrtvý.

Svou roli by z dnešních bezpečnostních prvků mohlo při Burtiho nehodě sehrát i halo, jeho zavedení byl ale i v kontextu své havárie ještě v roce 2019 Brazilec odpůrcem: „Nemám halo rád, nemyslím si, že je potřeba. (…) Když jedete více než 180 mil za hodinu, podstupujete riziko. Formule 1 je dostatečně bezpečná, doufám, že se ji nebudou snažit udělat neprůstřelnou, protože to je součástí show. Motorsport musí být trochu nebezpečný. Nechci vidět, jak se někdo zraní, přirozeně nechci vidět někoho umírat, ale musí to tak být.“

Druhý start závodu

Závod byl samozřejmě přerušen červenou vlajkou, znovu se startovalo až 45 minut po původním začátku velké ceny. Před druhým startem závodu došlo k poměrně kuriózní situaci – mechanici Williamsu horečnatě pracovali na zadním křídle vozu Ralfa Schumachera, ale zapomněli na čas. Když si pak zničehonic uvědomili, že v určitou dobu již v rámci startovní procedury nesmějí být na trati, zazmatkovali a aby se vyhnuli penalizaci pro svého jezdce, opustili trať tak spěšně, že zapomněli Schumacherův vůz sejmout ze zvedáků. Německý závodník se tak logicky se všemi čtyřmi koly ve vzduchu do dalšího zaváděcího kola neodlepil, i druhý williams tak musel toho dne nedobrovolně putovat z čela na úplný konec startovního pole.



Závod vyhrál Michael Schumacher. Foto: Getty Images / Mark Thompson

Druhý start závodu si bezpečně pohlídal Michael Schumacher, pozornost všech však na sebe upoutal Fisichella, který opět fantasticky odstartoval a v nájezdu do první zatáčky již po startu ze čtvrtého místa figuroval před Barrichellem a Häkkinenem na místě druhém. Slušně se odlepil i s druhým benettonem Jenson Button, který po startu proklouzl mezi oběma mclareny na čtvrté místo, brzy nato byl ale rychlejšími vozy britského týmu předjet nazpět. Nedlouho poté celý závod pro Buttona skončil – Brit až příliš tvrdě atakoval obrubníky v nájezdu do šikany Bus Stop, což jej vymrštilo do zdi. Stejné místo se stalo osudným i pro Barrichella, který si po tvrdém přejezdu obrubníku urazil přední přítlačné křídlo. Celý incident se udál jen těsně po nájezdu do boxů, Brazilec tak musel s poškozeným vozem odkroužit v pomalé rychlosti celé jedno kolo nejdelšího okruhu v kalendáři, než mu bylo přední křídlo mechaniky Ferrari vyměněno.

Mohlo by se zdát, že Michael Schumacher měl na čele situaci pevně pod kontrolou, že se ale i mistr může utnout, ukázal Němec v 17. kole, kdy na okamžik vyjel z trati v zatáčce Stavelot: „Ztratil jsem koncentraci. Hrál jsem si s příliš mnoha tlačítky na volantu. Byl jsem široký a málem jsem trefil bariéru,“ přiznal později Schumacher. I tak ale kroužil na prvním místě s pohodlným 25sekundovým náskokem na druhého Fisichellu, který byl zaměstnán soubojem o druhou pozici s Coulthardem. Skotský závodník se nejdříve dokázal dostat během první série zastávek v boxech před Barrichella a nyní plánoval to samé provést i s Fisichellou. Poněkud překvapivě se však i během druhých pit stopů Fisichella před Coulthardem udržel. Frustrovaný Skot tak musel svého italského soupeře předjet na trati, podařilo se mu to až devět kol před koncem závodu v nájezdu do Les Combes.

V závěru velké ceny se veškerá pozornost upínala na souboj o šesté místo, tedy poslední bodovanou pozici, o kterou spolu soupeřili Jean Alesi s vozem týmu Jordan, Barrichello a Ralf Schumacher. Barrichello se po své výměně předního křídla dokázal vrátit do závodu a nakonec se mu podařilo úspěšně předjet i Alesiho. Poté selhal pět kol před koncem závodu motor Honda Jarnu Trullimu, což Barrichella vyneslo v pořadí o příčku výše na páté místo. Pro Alesiho znamenalo odstoupení Trulliho návrat na poslední bodovanou pozici, o kterou však musel po zbytek závodu svádět urputný souboj s Ralfem Schumacherem. V konečném důsledku byla Alesiho snaha úspěšná, Schumacher se jej sice snažil předjet celkem pětkrát, ale francouzský závodník již před sebe Němce nepustil a získal své tvrdě vybojované poslední bodované umístění kariéry.

Michael Schumacher jako obvykle před koncem závodu zvolnil, a druhý Coulthard tak na něj v cíli ztratil pouhých 10 sekund. To ale nic neměnilo na tom, že si Němec dojel celkem v poklidu pro své osmé vítězství v probíhající sezóně a celkově své 52., čímž definitivně překonal rekord Alaina Prosta v celkovém počtu triumfů ve formuli 1, což bylo ještě několik let zpátky považováno absolutně za nemožné. Ve zbytku své kariéry pak Schumacher k tomuto manku přidal ještě dalších 39 vítězství a dlouho opanoval pořadí, než jej po triumfu v loňské Velké ceně Portugalska překonal Lewis Hamilton. Pro Schumachera zároveň vítězství znamenalo pátý triumf na okruhu Spa-Francorchamps, čímž Němec dorovnal rekord Ayrtona Senny v počtu vítězství na této trati. O rok později pak tento milník po dalším triumfu zcela překonal.

„Nemůžu říci, že bych byl příliš motivován statistikami, ale samozřejmě to něco znamená mít to číslo (52) na svém kontě. Více mě to bude těšit za pár let, když budu sedět s pivem a doutníkem na gauči a budu nad tím přemýšlet,“ říkal Schumacher po závodě. Němec zároveň přiznal, že mu závod výrazně usnadnily problémy Williamsu, jehož vozům nebylo osudem vůbec přáno. Williamsy byly obecně považovány za hlavní favority belgického závodního víkendu, ale po nejrůznějších problémech dojel Ralf Schumacher až na sedmém místě a Montoyovi selhal motor již v prvním kole po restartu závodu. Šéf BMW Mario Theissen řekl, že v závodě „měli dostatek problémů na celou sezónu“.

Na trápení Williams vydělal také Coulthard, který dojel do cíle jako druhý za vítězným Schumacherem a upevnil si své druhé místo v celkovém pořadí šampionátu. Třetí Fisichella dovezl nejlepší výsledek Benettonu v sezóně a jediné umístění na stupních vítězů pro tento italský tým v roce 2001. Jednalo se rovněž o poslední pódiové umístění pro Benetton, ze kterého se měl od roku 2002 stát tovární Renault. Čtvrtý dojel v závodě Häkkinen, pátý Barrichello a poslední bod, jak již bylo zmíněno, urval po souboji s Ralfem Schumacherem Jean Alesi.

Výsledky