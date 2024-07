Nezapomenutelné závody: Dramatická Grand Prix Maďarska 2014

Úvod ročníku 2014 jednoznačně patřil vozům Mercedesu, jejichž spanilou vítěznou jízdu narušil až v sedmé velké ceně v Kanadě po technických problémech obou stříbrných šípů Daniel Ricciardo, který se radoval z prvního ze svých osmi triumfů kariéry. Ovšem již v následující Grand Prix Rakouska najel Mercedes opět do vítězných kolejí. Felipe Massa sice postavil svůj williams na pole position, ale závod ovládl Nico Rosberg před svým týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem.

V následných dvou grand prix získali oba piloti Mercedesu své domácí triumfy – Hamilton vyhrál po odstoupení Rosberga Velkou cenu Velké Británie na Silverstone a Rosberg triumfoval o dva týdny později před domácím publikem na Hockenheimringu. Před jubilejní 30. Grand Prix Maďarska tak Němec vedl v průběžném pořadí šampionátu o 14 bodů před Hamiltonem a o celých 84 bodů před třetím Ricciardem.

Problémy Lewise Hamiltona

V Maďarsku se očekával další dominantní výkon minimálně jednoho z monopostů stáje z Brackley a průběh závodního víkendu danému scénáři dlouho nasvědčoval. Hamilton na Hungaroringu vládl volným tréninkům, v kvalifikaci ovšem vzal jeho dosavadní výsledek za své – na jejím začátku začal Britův vůz hořet dříve, než mohl Hamilton stanovit jakýkoliv čas. Požár auta, po němž byl zklamaný Brit nucen odstavit svůj mercedes, byl zapříčiněn únikem paliva. Hamilton tak měl do nedělního závodu startovat až z boxové uličky, podobně jako v předchozí Grand Prix Německa, kdy v kvalifikaci boural po poruše brzd a vyrážel až jako 20.

Nebylo to tak poprvé v ročníku, co Hamiltona v kvalifikaci provázely komplikace. V Monaku nemohl dokončit svůj závěrečný kvalifikační pokus poté, co Rosberg svým výjezdem mimo trať v Mirabeau kvalifikaci předčasně ukončil, v Kanadě a v Rakousku Brit chyboval a na Silverstone špatně odhadl proměnlivé podmínky a byl na osychající trati odsunut dalšími jezdci z průběžné pole position až na šestou příčku. „Nemůžu uvěřit, že se to stalo znovu,“ nechal se zdrcený Hamilton slyšet v Maďarsku. „Myslím, že se to dostává do bodu, kdy to už není o smůle. Musíme se zlepšit.“



Foto: Getty Images / Mark Thompson

V Německu se sice Hamilton probojoval ze 20. pozice až na pódium, ale s přihlédnutím ke skutečnosti, že na Hungaroringu patří předjíždění k mnohem obtížnějším úkonům než na mnoha ostatních tratích, si Brit, který tu o rok dříve slavil vůbec první vítězství v barvách Mercedesu a triumfoval zde ještě dále v letech 2007, 2009 a 2012, tentokráte rozhodně nevěřil, že se mu podaří skončit v první pětce a očekával, že bude z Maďarska odjíždět se ztrátou více než 20 bodů na Rosberga.

Svou premiérovou pole position v Maďarsku získal popáté z posledních šesti grand prix Rosberg o půl sekundy před red bullem čtyřnásobného mistra světa Sebastiana Vettela. Třetí skončil v kvalifikaci se svým williamsem Valtteri Bottas, čtvrtý byl druhý red bull Daniela Ricciarda, pátou příčku obsadil se svým ferrari Fernando Alonso, šestý byl Felipe Massa (Williams), sedmý Jenson Button (McLaren), osmý Jean-Éric Vergne (Toro Rosso), devátý Nico Hülkenberg (Force India) a první desítku uzavíral Kevin Magnussen na druhém mclarenu, i když měl Dán po výměně šasi a převodovky po nehodě v kvalifikaci vyrážet stejně jako Hamilton až z boxové uličky. Překvapivý byl výsledek Kimiho Räikkönena, který s druhým ferrari nepostoupil ani z první kvalifikační části a startoval až 16. poté, co se Ferrari rozhodlo nevyjet se svými monoposty ke druhým letmým pokusům a ušetřit jednu sadu pneumatik pro závod, což se však Finovi stalo osudným.

Deštivý začátek grand prix

Před startem závodu zkropil kolem poledne okruh za Budapeští silný déšť, což pro jezdce znamenalo start na pneumatikách do přechodných podmínek, přestože již fakticky nepršelo. Šlo tak po odjetí celých 29 grand prix o vůbec první deštivý závod formule 1 od Velké ceny Brazílie 2012 a o teprve třetí deštivou Velkou cenu Maďarska po letech 2006 a 2011, v nichž vždy triumfoval Jenson Button.

Samotný start grand prix působil velmi vlažně a opatrně. První trojice pilotů vyrazila ze svého stání dobře, Rosberg vedl do první zatáčky a Bottas předjel zvnějšku Vettela. Před Němce se natlačil i čtvrtý Alonso, ale Vettel Španělovi později v průběhu prvního okruhu předjetí vrátil. Po prvním kole tak vedl Rosberg před Bottasem, Vettelem, Alonsem, Buttonem, Ricciardem, Hülkenbergem, Massou, Vergnem a Sergiem Pérezem (Force India).

Ve velkých problémech se nicméně po pouhých několika set metrech grand prix ocitl Hamilton. Brit nemohl odjet zahřívací kolo s ostatními piloty a na studených brzdách se okamžitě roztočil v nájezdu do druhé zatáčky. Přední levou částí svého vozu se lehce opřel o svodidla, mírně si poškodil přední přítlačné křídlo, ale jinak vyvázl se štěstím takřka bez úhony a mohl bez zásadního poškození monopostu pokračovat v závodě dále, i když na zcela poslední, 22. pozici.



Foto: Getty Images / Lars Baron

Lídr závodu Rosberg nabral od prvních okruhů grand prix strhující tempo a v šestém kole již vedl o celých osm sekund před druhým Bottasem. I přes své problémy po startu v úvodu velké ceny doslova létal i druhý monopost Mercedesu, který se ve stejné době posunul před Räikkönena už na 13. místo. Rychlostní převaha mercedesů však byla neutralizována, když Marcus Ericsson na mokrém okruhu uklouzl, narazil do bariéry na výjezdu ze třetí zatáčky a stal se první obětí grand prix.

Po rozbití Švédova catterhamu musel na trať vyjet safety car a piloti začali hromadně zajíždět do boxů k přezutí na nové pneumatiky. Všichni zvolili gumy do sucha s výjimkou pilotů McLarenu, kteří nazuli novou sadu pneumatik do přechodných podmínek. Tým z Wokingu k danému rozhodnutí vedl odhad, že nad Hungaroringem bude brzy znovu pršet.

Vedoucí jezdci však mohli ke svým mechanikům zamířit kvůli načasování výjezdu safety caru až o kolo později, a ztratili tak pomalou jízdou drahocenný čas. Když pak dosavadní lídr grand prix Rosberg vyjel po své zastávce z boxů, vrátil se až na páté místo, zatímco do té doby druhý Bottas vypadl úplně z první desítky. Na dané situaci nejvíce vydělal Ricciardo, jenž nově vedl grand prix před druhým Buttonem, Massou, Magnussenem a Rosbergem.

V 11. kole měl safety carů zamířit do boxů, ale při pozvolné jízdě najel Romain Grosjean (Lotus) ve vláčku pilotů na bílou čáru, ztratil kontrolu nad svým monopostem a naboural do svodidel v podobném místě jako před ním Ericsson. Po Grosjeanově chybě, již si Francouz zopakoval o čtyři roky později během Velké ceny Ázerbájdžánu v Baku, musel safety car zůstat na trati ještě o dvě kola déle, než mohl Ricciardo konečně závod restartovat.

Australana ovšem bezprostředně překonal v první zatáčce Button na odlišné sadě gum a dostal se do čela grand prix jako již osmý různý jezdec, jenž vedl na poli ročníku velkou cenu. Za oběma piloty mezitím tvrdě soupeřili Rosberg s Magnussenem, jejichž souboj trval až do 15. kola, kdy Dán vyvezl lídra šampionátu v první zatáčce z trati, a Němce v důsledku zaváhání překonali i Vergne a Alonso. Rosbergův týmový kolega Hamilton nyní kroužil za někdejším suverénem maďarské grand prix v rozestupu jen jednoho vozu.



Foto: Getty Images / Lars Baron

Těsné bitvy a týmová režie u Mercedesu

Buttonovo vedení vydrželo jen dvě kola, když musel Brit v 16. okruhu velké ceny na rychle osychající trati chtě nechtě přezout na pneumatiky do sucha. Rozhodnutí nasadit svým pilotům nové pneumatiky do přechodných podmínek tak McLarenu vůbec nevyšlo a Button se z čela propadl pořadím až na 18. místo. Ve stejné době spolu ostře bojovali o čtvrtou příčku Rosberg a Vergne, zatímco nejrychlejším mužem na trati byl třetí Alonso, který od 21. kola tlačil na druhého Massu.

O dva okruhy později byl závod podruhé neutralizován výjezdem safety caru poté, co se Pérez roztočil v nájezdu na cílovou rovinku a tvrdě narazil do boxové zdi. Ricciardo s Massou přezuli na nové měkké gumy a na trať se vrátili na šestém a sedmém místě. Závod byl znovu restartován ve 26. kole, nově vedl Alonso před Vergnem, Rosbergem, Vettelem a Hamiltonem.

Vergneovi se po dlouhou dobu pozoruhodně dařilo se svým pomalým monopostem týmu Toro Rosso držet za sebou Rosberga. Francouz tím odváděl skvělou službu zejména pro Alonsa, jenž se mohl zbytku pole vzdalovat. Španěl dosud v průběhu sezóny, která byla z výkonnostního pohledu Ferrari naprostým fiaskem, vedl jen krátce v Rakousku, ale nyní měl znamenitě nakročeno k mimořádně povedenému výsledku.

Ve 32. kole Rosberg ukončil své trápení a zamířil do boxů pro nové gumy. Ve shodném okamžiku se Vettel roztočil na stejném místě jako Pérez, ale jako zázrakem se Němci podařilo na rozdíl od Mexičana udržet svůj red bull na vlas od bariéry, jíž se těsně ani nedotkl. Probrzdil ovšem pneumatiky, což mělo na Němcův konečný výsledek v grand prix destruktivní vliv.

Co se dlouho nedařilo Rosbergovi, zvládl Hamilton takřka okamžitě – ve 34. kole se Brit vyvezl za Vergnem a Francouze odvážně pokořil na výjezdu ze druhé zatáčky. Když pak Vergne zajel na konci kola do boxů, vrátil se v pořadí i za druhým mercedesem Rosberga. Hamilton jezdil po předjetí Vergne v čistém vzduchu zhruba o sekundu a čtvrt na kolo rychleji než vedoucí Alonso. Španěl stavěl ve 39. kole a na nových měkkých gumách se vrátil na páté místo. Hamilton šel na okamžik do vedení, než i on krátce nato zamířil do boxů, což vyneslo do čela grand prix znovu Ricciarda, jenž vedl před Massou a Räikkönenem.

Hamilton při své druhé zastávce přezul na bíle označenou střední sadu pneumatik a na trať se vrátil před Rosbergem, jenž se zdržel předjížděním dalších vozů. Mercedes ovšem svým vozům rozdělil strategii – zatímco Rosberg jel na měkkých pneumatikách, Hamilton kroužil na středních, a měl tak teoreticky vůči Rosbergovi rychlostní deficit. Kolem 46. kola Rosberg Hamiltona dotáhl a dožadoval se týmové režie v okamžiku, kdy mercedesy i na nyní již zcela suché trati přestaly stahovat odstup na Alonsa. Mercedes Hamiltona instruoval, aby před sebe Rosberga přepustil, ten to však odmítl se slovy: „Nezpomalím kvůli Nicovi. Pokud se přiblíží natolik, aby předjel, může mě předjet.“ Ve hře byl pro Brita pochopitelně nejen výsledek v Grand Prix Maďarska, ale také boj o titul mezi oběma stříbrnými šípy.



Foto: Getty Images / Lars Baron

V 55. kole stavěl naposledy Ricciardo a do čela závodu se znovu posunul Alonso. Patovou situaci obou mercedesů vyřešil Rosberg o dva okruhy nato, když si nechal nasadit nové měkké gumy, na nichž se rozhodl dohnat do konce grand prix ztrátu na lídry. Němec se na trať vrátil na sedmém místě a obdržel instrukci, aby jezdil „kvalifikační kola v každém kole“. V 60. kole překonal odvážně Räikkönena a o kolo později šel také před Massu. Od té doby Rosberg stahoval svůj rozestup na vedoucí piloty o více než dvě sekundy na kolo.

Nervy drásající závěr

Závod se ve svém zakončení nesmírně zdramatizoval. Alonso na ojetých měkkých gumách ztratil tempo a v 62. kole již za sebou vedl vláček Hamiltona a Ricciarda v rozestupu pouhé jediné sekundy. Tři jezdci a tři stáje spolu bojovali o vítězství v grand prix. Podobně jako o sedm let později se však Alonsovi na Hungaroringu dařilo držet za sebou Hamiltona na rychlejším monopostu vhodně zvolenou taktikou – Španěl byl vždy dostatečně rychlý v místě, kde to bylo klíčové, v nájezdu na cílovou rovinku, a nedával tak Britovi příliš příležitostí k předjetí.

V 65. kole zaútočil na Hamiltona zvnějšku ve druhé zatáčce Ricciardo, ale Brit si ještě svou pozici udržel. Dvě kola nato byl však Hamilton pomalý v první zatáčce, čehož Ricciardo náležitě využil, vytáhl se za Britem a odvážně jej ve druhé zatáčce pokořil. O pouhé kolo později šel Australan na konci cílové rovinky s neuvěřitelnou jistotou na brzdách zdálky také před Alonsa na vnitřek první zatáčky a posunul se již potřetí toho dne do čela grand prix.



Foto: Getty Images / Lars Baron

Alonsova lví jízda sice neměla skončit triumfem, ale Španěl nadále udatně soupeřil o druhou příčku s Hamiltonem. Oba piloti však trpěli nedostatkem přítlaku a čtvrtý Rosberg je dojížděl takřka mílovými kroky. V posledním kole dostal Němec jedinou možnost a zaútočil na Hamiltona ve druhé zatáčce. Pokusil se Brita objet zvnějšku, ale Hamilton mu nenechal dostatek prostoru a vyvezl svého týmového kolegu z trati.

Další pokus již Rosberg neobdržel. Ricciardo po 70 kolech získal své druhé vítězství v grand prix o pět sekund před druhým Alonsem a třetím Hamiltonem. Čtvrtý dojel těsně za pódiem Rosberg, pátý byl Massa, šestý Räikkönen, pro něhož šlo po startu ze 16. místa o dosavadní nejlepší výsledek sezóny, sedmý skončil Vettel, osmý Bottas, devátý Vergne a poslední bod bral desátý Button.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Ricciardo, který svými výkony ve své premiérové sezóně v barvách seniorského týmu Red Bullu jednoduše nepřestával udivovat, se mohl po podobně dramatickém závěru jako o dva měsíce dříve v Kanadě euforicky radovat z druhého triumfu kariéry. „Je to stejně skvělý pocit jako poprvé,“ usmíval se po závodě Ricciardo, avizující v Maďarsku „velkou party“.

Stejně šťastně jako Australan působil Alonso, který v Maďarsku dokázal dostat strašlivé ferrari F14 T do boje o vítězství a získal druhé pódiové umístění v ročníku. „Byl to náročný víkend, obecně těžká sezóna, takže zisk umístění na stupních vítězů je příjemným překvapením. Riskli jsme to ve snaze získat vítězství. Byli jsme blízko, extrémně blízko, (jsem) hrdý na tým a na práci, kterou jsme dnes odvedli,“ zářil Alonso po grand prix, v níž získal nejen své poslední stupně vítězů v barvách Ferrari, ale současně poslední až do Velké ceny Kataru 2021.



Foto: Getty Images / Drew Gibson

Heroický výkon předvedl i Hamilton – zatímco v Německu získal 17 pozic, v Maďarsku to bylo 19. Se svou jízdou z pit lane na pódium však nebyl příliš spokojen a na otázku Martina Brundla, zda šlo o jeden z jeho nejlepších výkonů kariéry, odpověděl viditelně rozladěný Brit: „To si nemyslím.“ V závodě Hamilton vyrovnal výkon Vettela z Abú Dhabí 2012, poprvé ovšem také stanul v Maďarsku na pódiu, když nevyhrál závod. „Jde o limitaci škod. Nedokážu popsat bolest, kterou cítíte, když máte problémy, jaké jsem měl já v posledních několika závodech. Je těžké to spolknout a vrátit se další den.“

Větší příležitost k nespokojenosti měl však nepochybně Rosberg, pro něhož bylo čtvrté místo, pokud bude pominuto jeho odstoupení z velké ceny na Silverstone, dosud nejhorším výsledkem probíhajícího ročníku. Rosberg nejvíce litoval toho, že nestihl využít šance dostat se na stupně vítězů, která se mu otevřela až v posledním kole závodu. Na čele šampionátu tak před letní přestávkou Hamilton snížil Rosbergův náskok na ztrátu 11 bodů, přestože po sobotní kvalifikaci vypadala situace naprosto odlišně.

Výsledky