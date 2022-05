Nezapomenutelné závody: Bláznivá Grand Prix Monaka 1982, kterou snad ani nikdo nechtěl vyhrát

Pořadí na čele závodu se minimálně čtyřikrát změnilo, hned čtyři jezdci měli v posledních dvou kolech na dosah své první vítězství ve formuli 1 a dva z nich ztratili takřka jistý triumf v úplně posledním okruhu závodu.

Kvalifikace pro Arnouxe

Průběžné pořadí šampionátu vedl před Velkou cenou Monaka 1982 s 18 body na svém kontě mladý francouzský závodník Alain Prost, kvalifikaci na závod v klikatých uličkách Monackého knížectví však ovládl již potřetí v sezóně se svým turbem poháněným renaultem jeho týmový kolega René Arnoux, který s časem o půl sekundy rychlejším uzmul v závěrečných minutách kvalifikace pole position z držení Riccarda Patreseho (Brabham). Dosavadní dobrou formu vozů týmu Alfa Romeo v Monaku potvrdil třetím místem v kvalifikaci Ital Bruno Giacomelli, jehož v pořadí následoval Prost s druhým vozem Renaultu.

Pátý byl s jediným ferrari ve startovním poli Didier Pironi, šestý Keke Rosberg (Williams), sedmý Andrea de Cesaris (Alfa Romeo), osmý Derek Daly (Williams), devátý Michele Alboreto (Tyrrell) a elitní desítku jezdců uzavíral vítěz předchozího závodu v belgickém Zolderu John Watson. Jeho týmový kolega z McLarenu Niki Lauda byl až 12., následovaný Nelson Piquetem, obhájcem titulu mistra světa. Gilles Villeneuve, vítěz loňského závodu na monacké trati, se již bohužel po své smrtelné nehodě z tréninku na předchozí grand prix v Zolderu další velké ceny účastnit nemohl.

Start v režii Renaultu

Před zraky monackého knížete Rainiera III. vystartoval po rozsvícení zeleného světla do závodu nejlépe z pole position Arnoux, který si s přehledem udržel svou vedoucí pozici, zatímco se za ním Giacomellimu podařilo do první zatáčky přespurtovat Patreseho. Pořadím vzhůru se posouval i Prost, který již v nájezdu do druhého kola předjel Patreseho a o další kolo později se dostal i před druhého Giacomelliho. Po prvních kolech tak na prvních dvou pozicích grand prix kroužily oba renaulty, vedl Arnoux před Prostem, následovaným Giacomellim, Patresem, Pironim, de Cesarisem, Alboretem a Rosbergem.

Giacomelli se brzy začal potýkat s poruchou hnací hřídele a již v pátém kole musel svůj vůz odstavit v boxech. Slibně rozjetý závod tak pro tohoto italského závodníka skončil neslavně. Arnoux si plně uvědomoval, že si z Monaka nutně potřebuje odvést dobrý výsledek, jelikož se oproti Prostovi v dosavadním průběhu šampionátu spíše trápil a s pouhými čtyřmi body se nacházel až na 10. místě celkového pořadí mistrovství světa.

Přestože to však vypadalo, že má situaci pevně pod kontrolu a že není pod žádným bezprostředním tlakem, roztočil se Francouz v 15. kole se svým renaultem na výjezdu ze sekce kolem plaveckého bazénu, zůstal stát na trati a navíc mu zhasl motor, kvůli čemuž tak musel po své vlastní nevynucené chybě odstoupit. Do vedení se nově posunul Prost.

Brzy nato se pole na čele závodu vyrovnalo a prvních šest jezdců jezdilo svého času dokonce v pouze sedmisekundovém rozestupu. Prost byl nepříjemně zpomalován při předjíždění jezdců o kolo zpět a stíhající Patrese s Pironim jezdili doslova nalepeni na zadní část jeho renaultu. Ve 32. kole se vedoucí piloti zasekli za lotusem Elia de Angelise, o kterého si v úzkých uličkách monacké trati poškodil přední přítlačné křídlo svého ferrari Pironi, v závodě ovšem pokračoval, byť na vozy před sebou od té doby konstantně ztrácel.

Chaos posledních kol

Jakmile se Prostovi podařilo předjet i o kolo zpět jedoucího Piqueta, začal se svým pronásledovatelům opět vzdalovat a brzy zvýšil svůj náskok na druhého Patreseho na šest sekund, zatímco na třetího Pironiho mezitím tlačili de Cesaris a Rosberg. V tu chvíli se zdálo, že o vítězi velké ceny je již rozhodnuto: „Snažil jsem se udržet tlak a byl jsem plně připraven vrhnout se po příležitosti, kdyby přišla, ale spíše jsem předpokládal, že dokončím na druhém místě,“ vzpomínal později na tuto fázi závodu Patrese.

Nejdramatičtější momenty však měly teprve přijít. Zatímco na začátku velké ceny panovalo nad monackým okruhem pěkné slunečné počasí, po polovině grand prix se nebe zatáhlo a na trať brzy začaly dopadat první dešťové kapky.

Tři kola před cílem se Prost roztočil na výjezdu ze šikany du Port, rozbil svůj renault o svodidla a prokázal, že sebemenší chybičku okruh v Monaku nemilosrdně trestá. Z nehody odkulhal po svých s lehkým zraněním nohy, závod však pro dosavadního lídra, který měl do té doby situaci pevně pod kontrolou, skončil. Do čela se posunul Patrese, který nikým neohrožován mířil vstříc zisku svého prvního vítězství ve formuli 1.



Riccardo Patrese, Foto: Getty Images / Steve Powell

Hned v následujícím okruhu se ovšem Brazilec na kluzké trati roztočil ve vlásence Loews a bezmocně zůstal stát na okraji vozovky, dokud mu traťoví maršálové mimo záběry kamer nepomohli vrátit se do závodu. „Stěží jsem mohl jet pomaleji, nikdy jsem si nemyslel, že je možné ztratit kontrolu (nad autem) v takové rychlosti,“ vzpomínal později na z jeho pohledu nepochopitelnou situaci Patrese. Posléze vyšlo najevo, že se Brazilec roztočil na oleji, který vytékal z poškozeného williamsu irského závodníka Dereka Dalyho.

Do čela velké ceny mezitím takřka neslyšně pronikl Pironi, který nevěříc svému štěstí najížděl zčistajasna do posledního kola grand prix ve vedení. Jeho tempo však bylo poněkud těžkopádné. Zprvu to vypadalo, že jede opatrně, aby ho na mokré trati nepostihl stejný osud jako Patreseho, ale v tunelu Francouzovo ferrari neustále zpomalovalo, až nakonec zastavilo úplně – Pironimu došlo palivo! V průběhu necelých tří okruhů tak ztratil vedení už třetí lídr.

Do čela závodu mohl nyní jít do té doby druhý de Cesaris, ale tomu rovněž došlo palivo v posledním kole při stoupání do kopce na výjezdu ze zatáčky Sainte Dévote. Pokud by se Patrese nedokázal vrátit do průběhu grand prix, měli nyní šanci na vítězství další jezdci o kolo zpět, i ti se ovšem potýkali s problémy.

Nigel Mansell jel velmi pomalu a Daly si nejprve urazil zadní a poté i přední křídlo svého williamsu. Kvůli poškození převodovky pak musel odstavit svůj vůz jen několik set metrů před cílovou rovinkou. Při sledování tohoto martyria pronesl James Hunt, který závod pro televizní stanici BBC komentoval, památnou větu: „No, potýkáme se tu s takovou směšnou situací, kdy všichni sedíme na startovní rovince, čekáme na vítěze, až projede kolem, ale zdá se, že se žádného nedočkáme!“ Vypadalo to, jako by se jezdci vsadili, kdo vítězství v závodě zahodí nejpozději před skončením velké ceny.

Patreseho triumf

Tuto agónii nakonec ukončil Patrese, jemuž se podařilo po vlastním roztočení se vrátit do závodu a projet pod šachovnicovým praporkem, čímž grand prix Monaka toho roku ukončil. Zmatky ovšem pokračovaly, jelikož nikdo nevěděl, jaké je pořadí na dalších pozicích. Závod byl doprovázen neskutečnou úmrtností vozů, zatímco do velké ceny jich bylo vpuštěno pouze 20, po polovině závodu zbývalo už jenom 13 vozů, šest kol před koncem devět a nakonec protnulo cílovou pásku pouze pět pohybujících se vozů, přičemž jediný Patrese dokončil všech 76 kol. Původně to vypadalo, že jako druhý dojel Mansell, ale za Patresem byli nakonec na pódiových pozicích klasifikováni Pironi a de Cesaris, přestože oba cíl závodu ani nespatřili. Se ztrátou jednoho kola byl nakonec v tabulkách veden čtvrtý Mansell, pátý de Angelis a na poslední bodované pozici byl klasifikován Daly. Na pódiu se objevili hned čtyři jezdci – kromě Patreseho de Angelis, de Cesaris a Pironi, což pouze podtrhovalo neskutečný zmatek, který konec monacké grand prix doprovázel.

Kola ve vedení závodu René Arnoux: 1. až 14. kolo

Alain Prost: 15. až 73. kolo

Riccardo Patrese: 74. kolo

Didier Pironi: 75. kolo

Riccardo Patrese: 76. kolo

Jelikož tehdy neexistovala rádiová komunikace, tak Patrese nevěděl, že dosáhl na svůj první triumf kariéry, a na pódium nijak nepospíchal – dokonce zastavil v tunelu, aby naložil Pironiho a dovezl ho na svém brabhamu do boxů. „Viděl jsem odstavená auta de Cesarise a Pironiho, tak jsem si myslel, že jsem možná druhý, protože jsem věděl, že williams Kekeho Rosberga nebyl daleko za mnou, když jsem se roztočil. Po projetí pod šachovnicovým praporkem mi přesto všichni diváci mávali a já se divil proč. Když jsem se vrátil do boxů, bylo mi řečeno, abych šel na pódium. (…) Rosberg podle všeho havaroval 10 kol před cílem, ale o tom jsem neměl ani ponětí. (…) Pochopitelně jsem měl radost, že jsem získal své první vítězství v grand prix. Posledních několik kol bylo naprosto šílených…,“ vzpomínal později na dramatické chvíle Patrese. Nikdo na stupních vítězů nepůsobil překvapeněji než on.

Po šesti závodech se stal Patrese již pátým vítězem velké ceny v rámci probíhajícího ročníku. Současně měli na svém kontě triumf zástupci hned čtyř konstruktérských týmů – Renaultu, Ferrari, McLarenu a Brabhamu. Průběžné pořadí šampionátu bylo po závodě v Monaku na čele neskutečně vyrovnané. I přes ztrátu vítězství v Monaku si podržel vedení s 18 body Prost, jehož následoval se 17 body Watson, s 16 Pironi, se 14 Rosberg a se 13 nijak nezaostával ani čerstvě korunovaný vítěz bláznivé Velké ceny Monaka 1982 Riccardo Patrese.

Výsledky