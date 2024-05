Newgarden znovu vyhrál Indy 500, Larson nestihl přesednout do NASCAR

K dramatickému závěru, kdy Josef Newgarden rozhodl o svém triumfu před Patriciem O’Wardem až v posledním z dvou set kol, došlo po pořádně dlouhém odpoledni ve „staré cihelně“. Původně byl start Indy 500 naplánován už na přibližně šestou hodinu večerní našeho času, pak ale zaúřadovala příroda. Hrozba blesků nejprve vyhnala desítky tisíc diváků z tribun a následný prudký déšť zkropil celé závodiště. V tu chvíli bylo jasné, že se na start bude čekat hodiny a televize NBC zařadila do programu loňský ročník Indy 500.

Zelená vlajka nakonec – po všech tradičních ceremoniích – zavlála až přibližně ve tři čtvrtě na jedenáct v noci a hned první kolo se stalo tím posledním pro jednoho z předešlých vítězů. Marcus Ericsson doplatil na chybu Toma Blomqvista a v hromadné kolizi skončil i Pietro Fittipaldi. První polovinu závodu přerušily žluté fáze ještě několikrát, na plynulejší notu závod najel až ve druhé ze dvou stovek kol. Poloviny závodu se „nedožila“ ani formule jediné ženy v letošním Indy 500 Katherine Legge.

Směrem do poslední třetiny závodu začínalo být zcela jasné, že souboj o vítězství a o odhadovanou prémii ve výši až 3.6 milionu dolarů se bude odehrávat mezi piloty stáje Penske a zbytkem světa. Nejslavnějšímu týmu série IndyCar, jehož majitel Roger Penske zároveň vlastní závodiště v Indianapolis a celý šampionát, zbývali po nehodě Willa Powera ve hře vítěz kvalifikace Scott McLaughlin a Josef Newgarden. Jejich tempu na čele sekundovali především McLareny Alexandera Rossiho a Patricia O’Warda. Vpředu se držel i legendární veterán Scott Dixon v monopostu stáje Chipa Ganassiho.

Souboje v posledních kolech nakonec vyústily v duel Josefa Newgardena s Patriciem O’Wardem. Ještě do posledního kola najížděl na první pozici Mexičan ve službách McLarenu, jenže Newgarden hnaný vpřed frenetickým americkým publikem nesložil zbraně. Právě v posledním z dvou set kol dokázal Newgarden O’Warda předjet a s náskokem tří a půl desetin po roce opět vyhrál Indy 500. Tým Penske tak porazil McLaren, jehož šéf Zak Brown dal včera přednost Indianapolisu před GP Monaka. Veterán Scott Dixon dojel třetí.

Podruhé druhý O’Ward

Zatímco nadšený Josef Newgarden ještě před tradičním pitím mléka na victory lane běžel slavit triumf přímo s diváky na tribuně, poražený Patricio O’Ward nedokázal skrývat zklamání. Mexický pilot McLarenu skončil druhý už v roce 2022 a letos mu tak vítězství podruhé těsně uniklo. Jeho frustraci umocňoval fakt, že ještě do posledního kola najížděl na první pozici.

„Byl to strašně stresující závod. Pořád se to přelévalo nahoru a dolu. V určitých momentech se auto neřídilo lehce. Co nejvíc jsem se snažil držet tempo závodu. Cítil jsem to. Byl jsem připraven bojovat o vítězství až do samotného konce, skončilo to ale pro mě zlomeným srdcem. Chyběly mi dvě zatáčky,“ cituje mexického pilota motorsport.com.

„Jsem rád, že jsme závod dokončili. Gratuluji Josefovi ke druhému triumfu v řadě. Tak strašně moc jsem ale chtěl vyhrát. Nicméně neberu to tak, že by mi Indianapolis něco dlužilo. Vždy se sem budu vracet s úsměvem na tváři,“ dodal O’Ward.

Déšť překazil Larsonovy plány

Kdo Indianapolis také neopouštěl úplně šťastný, to byl Kyle Larson. Hvězdný pilot NASCAR Cup Series se sice jako nováček kvalifikoval do Indy 500 na skvělém pátém místě a závod dokázal dokončit, nicméně spokojený nebyl. Vlastní chybou se v „cihelně“ připravil o mnohem lepší výsledek a rozmary počasí narušily jeho ambiciózní plán na absolvování dvou závodů za jediný den.

Ještě v Indianapolis bojoval Larson v neděli o umístění v elitní desítce při svém prvním startu v legendární „pětistovce“, jenže ve 131. kolem překročil maximální povolenou rychlost na pit lane a po penalizaci v podobě průjezdu skrz boxovou uličku nakonec skončil osmnáctý.

„Rozhodně bych se příští rok rád vrátil. Cítím, že jsem se toho během závodu mnoho naučil,“ okomentoval své premiérové vystoupení v Indy 500 šampion NASCAR Cup Series z roku 2021.

Primárním záměrem Larsona však bylo stát se prvním jezdcem od roku 2014, který by během jediného dne absolvoval jak Indy 500, tak nejdelší závod sezony NASCAR Cup Series Coca Cola 600 v Charlotte. Před deseti lety se to povedlo Kurtu Buschovi a i navzdory zpožděnému startu v Indianapolis přeletěl Larson do Charlotte, kde byl během dešťové pauzy (ano, i NASCAR pozdržel déšť) připraven vystřídat v kokpitu svého vozu stáje Hendrick Motorsports náhradníka. K Larsonově smůle už se ale vinou počasí v Charlotte po jeho příletu nemohlo závodit. Závod byl předčasně ukončen, vítězem se stal Christopher Bell a zastupující Justin Allgaier byl klasifikován jako třináctý s Larsonovým vozem #5.