Neweyho pravidla pro rok 2021 zklamala. Jsou příliš omezující, říká konstruktér

Cílem nových pravidel pro sezónu 2021 je zmenšit rozdíly mezi jednotlivými týmy a zjednodušením aerodynamiky vozu zkvalitnit závodění.

Neweymu se však nelíbí omezení množství inovací, které nová pravidla přinášejí.

„V mnoha ohledech se na změnu pravidel těším, protože je to příležitost pokusit se porozumět novým věcem. Nelíbí se mi obecný trend v nadcházejících předpisech být ještě více omezován. Na poslední velké změně pravidel v roce 2009 bylo pěkné, že nebyly tolik omezující,“ řekl Newey.

„Tyto nová (pravidla) pro rok 2021 jsou velmi omezující a nařizovací. A myslím, že je to obrovská škoda. Trochu to z toho dělá GP1, taková by ale formule 1 podle mě neměla být.“

Newey si není jistý, zda nová pravidla skutečně pomohou zlepšit závodění. „Bylo to prosazeno bez ohledu na to, co si lidé myslí, takže jen čas ukáže, zda to je nebo není dobré pro sport,“ říká.

Newey se soustředí na vůz pro příští rok

Šéf Red Bullu Christian Horner také potvrdil, že Newey se již zaměřuje na přípravu vozu pro sezónu 2021.

„Tento rok musí být samozřejmě vyvážený a co nejvíce pracujeme na RB16 (model pro rok 2020), ale RB17 (pro rok 2021) je velmi odlišný vůz podle nových pravidel,“ řekl Horner.

„Velká část Adrianovy pozornosti již směřuje na RB17, ale máme určité množství zdrojů a je to o tom, jak je rozdělíte,“ dodal.

Foto: Getty Images / Charles Coates