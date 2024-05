Neweyho chce získat také Williams

Obecně se předpokládá, že by Newey mohl zamířit do Maranella. Nic ale zatím potvrzeno nebylo a je tedy možné, že nakonec zamíří jinam nebo svět formule 1 zcela opustí.

Dříve se mluvilo také o Astonu Martin. V něm působí Dan Fallows, kterého Newey zná z Red Bullu, bude tam Honda a není to daleko od továrny Red Bullu. Problém nemusí být ani peníze – Aston Martin spolupracuje se společností Aramco.

Vyloučit nelze samozřejmě ani McLaren či Mercedes. Podle racingnews365.com vstoupil do hry také Williams.

Šéf týmu James Vowles už měl s Neweym jednat. Co by mu mohl Williams nabídnout? Továrna se nachází ve Velké Británii. Je zde možnost vrátit tým se slavným jménem zpět na vrchol. Williams vyhrál závod naposledy v roce 2012, ale to byla spíše šťastná náhoda. Předposlední vítězství je staré už téměř 20 let.

Newey by se také vrátil do týmu, ve kterém už působil na začátku (ne úplném) své kariéry ve F1. U týmu by měl nepochybně více volnosti než u „korporátnějšího“ Ferrari. Dokonce by nás nepřekvapilo ani to, kdyby dostal v týmu podíl.

Nevýhody jsou ale zřejmé. Vowles sice dostal požehnání od majitele týmu (Dorilton Capital), ale je zřejmé, že Williams mu nemůže nabídnout tak výhodné finanční podmínky jako Ferrari.

Větším problémem by mohla být také infrastruktura Williamsu, která je hodně zastaralá a nějakou dobu potrvá, než se ji podaří modernizovat.