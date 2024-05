Newey zdůvodnil odchod z Red Bullu citací Forresta Gumpa

Adrian Newey se v Miami objevil v garáži Red Bullu a to jen pár desítek hodin poté, co oznámil svůj odchod z týmu.

Na první pohled jako by se nic nezměnilo. Adrian Newey byl k vidění v zázemí Red Bullu v týmovém oblečení. Něco ale je jinak. Red Bull potvrdil, že na začátku příštího roku Newey po dvaceti letech Red Bull opustí. Do té doby se bude věnovat hypercaru RB17.

Newey je spojován s Ferrari. Lewis Hamilton prohlásil, že by pro něj bylo „ctí“ s Neweym spolupracovat.

„Upřímně řečeno, je to od Lewise velmi milé, že to řekl, velmi mi to lichotí,“ řekl Newey pro Sky Sports F1. „Ale v tuto chvíli si dám trochu pauzu a uvidíme, co bude dál.“

„Formule 1 vás úplně pohltí. Dělám v ní už dlouho a rok 2021 byl opravdu náročný – boj o titul s Mercedesem a zároveň veškerý výzkum a vývoj vozu RB18, který je otcem této generace vozů.“

„Myslím, že přišel okamžik, kdy, jak řekl Forrest Gump: ‚Cítím se prostě trochu unavený.‘“

Obecně se předpokládalo, že Newey skončil kvůli mocenským bojům uvnitř týmu. Christian Horner to ale popírá.

„Pokud mám být upřímný, tak jsem o tom uvažoval už nějakou dobu,“ řekl Newey a zmínil letošní zimu.

„Mám velké štěstí, že nemusím pracovat, abych mohl žít. Pracuji, protože mě to baví, a je dobré se stáhnout a trochu si odpočinout, zhodnotit život a vyrazit na cesty.“

„S mou ženou Mandy a našimi psy se pravděpodobně vydáme v obytném autě nebo něčem takovém po Francii. Prostě si budeme užívat života. A pak možná někdy budu stát ve sprše a řeknu si: ‚Tak, tohle bude další dobrodružství‘. Teď nemám žádný plán.“