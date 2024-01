Newey: Verstappenova mentální kapacita je srovnatelná s ostatními velikány z historie F1

Adrian Newey je díky 25 titulům (13 jezdeckých a 12 týmových), na kterých se podílel, nejúspěšnějším konstuktérem F1. Díky těmto úspěchům a čtyřicetileté praxi v nejvyšších patrech motorsportu má proto jeho slovo velkou váhu, což se týká i posuzování jezdců z jeho pohledu.

Uznávaný britský inženýr, který se jako technický šéf podepsal i na všech titulech Red Bullu, nyní promluvil o schopnostech Maxe Verstappena, díky nimž se Nizozemec může srovnávat s největšími velikány historie královny motorsportu.

„Myslím, že u Maxe, stejně jako u všech opravdu mimořádných jezdců, má člověk dojem, že umí řídit auto téměř podvědomě. Díky tomu má pak prostor pro přemýšlení o tom, co auto dělá,“ uvedl Newey, kterého cituje Autosport.

„To mu umožňuje přizpůsobit svou jízdu tak, aby vyhovovala vozu. Stejně tak může změnit nastavení vozu prostřednictvím elektronických nástrojů na volantu, aby mu pomohly v tom, čeho se snaží dosáhnout v daném okamžiku závodu,“ prohlásil 65letý Brit s tím, že si tímto způsobem Nizozemec pomáhá například při eliminování degradace pneumatik.

„Dokáže také číst závod. Je to něco, co měl už při svém vstupu do formule 1, ale teď se mu to podařilo posunout na velmi vysokou úroveň. Schopnost řídit auto extrémně rychle, ale přitom mít stálou rezervu, je něco, co Max zcela jasně má, a řekl bych, že všichni opravdoví velikáni, se kterými jsem pracoval, byli také takoví,“ řekl Newey na adresu trojnásobného mistra světa.

„Velmi snadno se s ním spolupracuje. Je samozřejmě náročný, ale jeho zpětná vazba je dobrá a ne příliš komplikovaná. Umí vyjádřit, co od auta chce. Společně se svým inženýrem (Gianpierem Lambiasem, pozn. red.) má důvěru v to, že přijdeme s dobrým řešením. Ne vždy se nám to ale podaří, Singapur budiž příkladem (jediná velká cena, ve které Red Bull v sezoně 2023 nevyhrál), ale děláme co můžeme,“ dodal Newey.