Newey už pracuje pro Aston Martin. Každý den si má vydělat v přepočtu 2,5 milionu korun

Newey měl po odchodu z Red Bullu povinnou dovolenou. Nyní ale už pracuje pro Aston Martin. Podle webu Crash.net si má ročně vydělat 30 milionů liber. Denně je to v přepočtu 2,5 milionu korun. Rozpočtový strop Aston Martin v tomto případě řešit nemusí. Mzdy tří nejlépe placených zaměstnanců se do něj nezapočítávají.

Není to ale vše. Newey bude v netradiční pozici „technického vedoucího partnera“. V praxi to znamená, že bude mít v týmu také svůj podíl.

Výsledkově přestoupil Newey ze špičkového týmu, který vyhrával (před jeho odchodem) oba tituly do týmu ze středu pole. Z hlediska zázemí tomu tak ale není. Aston Martin investoval do nové továrny a kromě nového simulátoru se Newey může těšit i na nový aerodynamický tunel – Red Bull stavbu nového tunelu teprve připravuje.

Aston Martin má za sebou také silné ekonomické partnery a to v čele se společností Aramco.

Před Neweyho příchodem došlo ke změnám ve vedení. Šéfem týmu se stal Andy Cowell. Jeho předchůdce Mike Krack se přesunul do nové role, ve které má pod palcem dění na trati. Technickým šéfem se má stát Enrico Cardile, který ale po rozhodnutí italského soudu dorazí až v červenci.

Je spíše nepravděpodobné, že by se Neweyho příchod nějakým zásadním způsobem ovlivnil letošní vůz. A to už jen proto, že Aston Martin nejspíše nebude bojovat o vítězství a tituly, a tak bude mít větší motivaci co nejdříve většinu svých zdrojů přesunout na vůz pro rok 2026.