Newey: Odpočet zbývajícího času mého odchodu do důchodu začal

Konstruktér Red Bullu Adrian Newey přiznal, že odpočítávání dní do jeho odchodu do důchodu reálně začalo. Dokud ho ale bude práce bavit, bude pokračovat.

Jako konstruktér se Adrian Newey podílel na zisku 23 mistrovských titulů (11 jezdeckých, 12 týmových) a pokud nenastane něco neočekávaného, na konci letošního roku oslaví další dva.

„Byla to úžasná cesta. Mým snem od dětství bylo věnovat se inženýrství a automobilovým závodům, takže když jsem dostal první práci v motorsportu a první plat, byl to opravdu velký okamžik. Všechno ostatní byl bonus,“ uvedl Newey v rozhovoru pro televizi Sky.

Na dotaz, aby vybral úspěchy, na které nejraději vzpomíná, britský inženýr uvedl:

„Všechny jsou samozřejmě výjimečné. Vyčnívá z nich ale první výhra v Mexiku (s Williamsem v roce 1991, pozn. red.). Dále pak na závod v Abú Zabí se Sebastianem (Vettelem, rok 2010) a bitvy mezi Maxem a Lewisem (rok 2021).“

I když 64letý Newey nedávno prodloužil smlouvu s Red Bullem i pro nadcházející roky, po stém vítězství rakouské stáje přiznal, že se čas jeho odchodu do důchodu pomalu blíží.

„Mám štěstí, že dělám to, co jsem vždycky chtěl, a že mě ta práce baví. Kariéra ale samozřejmě nemůže trvat věčně, takže si myslím, že dokud mě tým bude chtít a bude mě to bavit, budu pokračovat. Odpočet odchodu však realisticky začal. Kdy přesně ten den nastane, to nevím,“ dodal.