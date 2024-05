Newey naznačil, že ve F1 nekončí. Motivací jsou Ecclestone, Penske a jeho otec

Newey bude i nadále pracovat na hypercaru RB17, který bude představen za necelé dva měsíce na Festivalu rychlosti v Goodwoodu.

Je také možné, že ho ještě uvidíme na boxové zdi Red Bullu, jako tomu bylo v Miami. Vývoji vozu se ale už nevěnuje.

Co dál? V Miami naznačil, že si chce vzít volno, což zopakoval také v podcastu Oyster Yachts Eddieho Jordana. Současně ale dodal, že F1 neopustí. Lze tedy očekávat, že zamíří jinam – favoritem je podle spekulací nebo spíše očekávání Ferrari.

„Kdybyste se mě před 15 lety zeptali, jestli bych v 65 letech vážně uvažoval o změně týmu, o tom, že bych šel někam jinam a dělal další čtyři nebo pět let, řekl bych, že jste se úplně zbláznil,“ řekl Newey.

„Chtěl jsem od svých osmi nebo deseti let pracovat v automobilových závodech jako konstruktér. Měl jsem to štěstí, že se mi podařilo tuto ambici naplnit, že jsem dostal první práci a od té doby se věnuji automobilovým závodům. Každý den byl jen bonus. Prostě miluji to, co dělám.“

„Odejít z Red Bullu bylo velmi těžké rozhodnutí, ale musel jsem to z mnoha důvodů udělat. Byli jako moje rodina.“

„Budu mít trochu dovolenou. Jak řekl Forrest Gump na konci svého dlouhého běhu, cítím se teď trochu unavený. Ale někdy se do toho asi zase pustím.“

„Na automobilových závodech je skvělé to, že mohou být velmi bolestivé, ale zhruba každé dva týdny víte, jak si vedete. Myslím, že právě tato zpětná vazba celou věc oživuje. A myslím, že jsem si na to za ty roky zvykl, a vím, že kdybych to nedělal, chybělo by mi to.“

Newey přiznal, že inspirací nebo motivací pro jeho další pokračování ve světě F1 jsou dva důvody a tři lidé. Prvním důvodem jsou Bernie Ecclestone a Roger Penske, kteří i ve svém věku pracují.

„Říkali, že mozek je jako sval a potřebuje cvičení,“ uvedl Newey. Druhým důvodem a třetí osobou je jeho otec.

„Můj otec byl veterinář a velký automobilový nadšenec. Do důchodu chtěl jít v šedesáti. Nakonec šel do částečného důchodu v 62. Do 65 let zaskakoval a pak odešel do důchodu. V důchodu ztratil svůj elán.“