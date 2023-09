Newey: Mrzí mě, že jsem nikdy nepracoval pro Ferrari, ani s Hamiltonem či Alonsem

Konstruktér Adrian Newey prohlásil, že by bylo báječné spolupracovat s Lewisem Hamiltonem či Fernandem Alonsem. Stejně tak ho lákala i práce pro Ferrari.

Kariéra konstruktéra Adriana Neweye ve formuli 1 je lemována řadou úspěchů. Díky tomu, že se jako designér podílel na vzniku monopostů, které vyhrály dvanáctkrát Pohár konstruktérů, mnozí 64letého inženýra považují za génia.

Newey svoji kariéru ve velkém motorsportu zahájil již v první polovině osmdesátých let, kdy pracoval pro týmy ze zámořského šampionátu CART. Od sezony 1988 pak působí v F1, ve které pracoval pro týmy March/Leyton House, Williams, McLaren a od roku 2006 je zaměstnán Red Bullem.

Z výčtu angažmá je patrné, že v rámci F1 Newey vždy působil výhradně v týmech, které sídlí v Anglii. Důvod je prostý – Newey neměl po štacích v USA z hlediska osobního života dobrou zkušenosti s bydlením mimo Británii, což bylo i jedním z důvodů, proč několikrát odmítl lákání Ferrari. A to hned třikrát!

„Poprvé za mnou přišli, když jsem působil v Americe, ale to se asi nepočítá. Poté v roce 1993 a nakonec v roce 2014. Zejména v roce 1993 to bylo velmi lákavé. Zrovna tam začínal Jean Todt a mluvil o tom, zda navázat spolupráci s Michaelem (Schumacherem, pozn. red.),“ zavzpomínal nyní Newey v podcastu Beyond The Grid.

Na otázku, zda by nabídku od Ferrari přijal v případě, že by mu italský tým dovolil pracovat z Británie, tak jako to umožnil jinému britskému inženýrovi Johnu Barnardovi, Newey odpověděl:

„Nikdy jsem se na to neptal a nevěřím tomu. Ferrari je italský tým...Konceptu, kdy je výzkumné a konstrukční centrum na jiném místě než závodní tým, nevěřím, i když vím, že náš sesterský tým to tak dělá (část zaměstnanců AlphaTauri pracuje pro tým z britského Bicesteru),“ přiznal uznávaný inženýr.

Upřímný byl Newey i při dotazu, zda někdy nelituje toho, že Ferrari pokaždé odmítl.

„Emočně bych řekl, že ano. Stejné je to ale například i v případě spolupráce s Fernandem (Alonsem) a Lewisem (Hamiltonem) – bylo by to báječné. Nikdy se tak ale nestalo. Okolnosti se tak někdy prostě sejdou,“ dodal.