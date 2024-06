Newey měl navštívit továrnu Astonu Martin. Oficiální oznámení o jeho budoucnosti nelze v brzké době očekávat

Adrian Newey končí u Red Bullu a je spojován s Ferrari. Zamířit by ale také mohl k Mercedesu, McLarenu nebo do Astonu Martin.

Podel novináře Erika van Harena (De Telegraaf) byl Newey nedávno na prohlídce továrny Astonu Martin, což potvrzuje také Motorsport.com.

Přestup k zelenému týmu by měl své výhody – Newey by se nemusel stěhovat, mohl by i nadále spolupracovat s Hondou, našel by v týmu některé své staré známé (například Dana Fallowse), nová zařízení a také by mohl spolupracovat s Fernandem Alonsem. Španěl byl na Neweyho dotazován v rozhovoru pro agenturu EFE.

Podle Alonsa byl Newey vždy tvrdým soupeřem, který pomohl ostatním týmům být lepšími a „vždy hledat lepší verzi sebe sama, a teď, když je volný na trhu, bychom logicky všichni chtěli nebo snili o tom, že budeme mít tuto možnost,“ řekl Alonso.

„Ale dobře... když čtu zvěsti nebo věci, o kterých se mluví, zdá se, že má blízko k Ferrari. Tak uvidíme. Ať už se rozhodne jakkoli, bude vítán.“

Alonso řekl, že s Neweym má vztah plný respektu. „Je to vzájemné. Vydal knihu ve Španělsku a dal mi příležitost napsat předmluvu. Myslím, že jsme oba veřejně řekli, že se navzájem obdivujeme; že si velmi vážíme práce toho druhého.“

Ať už se Newey rozhodne jakkoliv, je spíše nepravděpodobné, že bychom se oficiálního oznámení dočkali v nejbližší době. Newey stále pracuje na voze RB17, který bude představen na Festivalu rychlosti v Goodwoodu v polovině července. Případné oznámení by byla pro Red Bull tak trochu marketingová katastrofa, kterou v Milton Keynes určitě nepřipustí.

Formálně má Newey odejít z Red Bullu na začátku příštího roku (v prvním čtvrtletí), takže času je zatím více než dost.