Newey kritizuje růst hmotnosti vozů F1. Podle něj tento trend postihl i automobilový průmysl

Newey v nedávném rozhovoru promluvil o současných nových pravidlech. Podle něj je jejich princip v pořádku. „Myslím, že to pomáhá k tomu, abyste mohli o něco lépe předjíždět. Nemyslím si, že je to výrazná změna, ale trochu to pomůže,“ řekl Newey německému časopisu Motorsport Magazine.

Jedna věc se ale podle legendárního konstruktéra vyvíjí špatným směrem. „Během několika let se hmotnostní limit zvýšil z nízkých 600 kg a 30 až 40 kg závaží na palubě na vozy s 800 kg a více. A všichni pracujeme jako šílení, abychom dosáhli minimální hmotnosti, která je v současné době předepsána.“

„Auta jsou zkrátka větší a těžší a z aerodynamického hlediska nejsou příliš účinná, protože mají velký odpor vzduchu.“

„Je zřejmé, že tento špatný směr je stejný, jakým se v poslední době ubírá celý automobilový průmysl – větší a těžší auta a posedlost lidí tím, zda jezdí na baterie nebo na benzín. Největším problémem je množství energie, které je potřeba k pohybu té zatracené věci a to bez ohledu na to, odkud tato energie pochází.“

Na otázku, jak si představuje ideální pravidla formule 1, Newey zopakoval: „Dvě nejdůležitější vlastnosti jsou nízká hmotnost a aerodynamická účinnost.“

Vývoj minimální hmotnosti (v kg)