Nevzdávej se, dělej maximum. Jak se Verstappen motivoval v posledním závodě sezóny

Do posledního závodu sezóny vstupovali Verstappen s Hamiltonem se shodným počtem bodů. Verstappen měl ještě výhodu, že pokud by ani jeden z nich nebodoval, slavil by Verstappen, protože měl více vítězství.

Do Velké ceny Abú Dhabí vyrážel Verstappen z pole position, tu však po nepovedeném startu ztratil a po většinu závodu pak kroužil na druhém místě, protože v závodním tempu měl Hamilton rychlostní výhodu.

Po nehodě Nicholase Latifiho byl závod v závěru neutralizován safety carem. Pro poslední kolo se ředitelství rozhodlo závod restartovat, Verstappen na novějších a rychlejších pneumatikách Hamiltona předjel, vyhrál a stal se mistrem světa.

Díky velkému množství zkušeností si už ale Verstappen dokáže poradit i se situacemi, kdy se závod nevyvíjí zcela podle jeho představ.

„Hlavou se vám honí spousta věcí. V každém jednom závodě, když to jde dobře nebo ne, hodně v hlavě přemýšlíte, jestli 'to dopadne dobře nebo ne' a pak vidíte, že to nedopadne dobře!“ popisuje Verstappen v rozhovoru s Davidem Coulthardem.

„Já si ale vždycky říkám 'Nevzdávej se. Nevzdávej se. Prostě tlač' a snažím se jet každé kolo čistě, hezky trefovat vrcholy zatáček a dobře se chovat k pneumatikám.

„Neustále se říkám, abych se nevzdával. Poslední závod (v Abú Dhabí) nevypadal dobře, byli jsme příliš pomalí. Nedokázal jsem se ho držet a neustále jsem si opakoval, že se něco může stát. Nikdy nevíte do poslední zatáčky posledního kola. Jen jsem si proto opakoval 'prostě dělej maximum, co dokážeš. Tlač, nepřestávej na sebe tlačit. Tyto věci se v průběhu závodu často vrací, ať už jste ve vedení, nebo na druhém nebo třetím místě.“

Během rozhovoru seděl vedle Maxe Verstappena jeho otec Jos, který sám ve F1 mezi lety 1994 až 2003 závodil. Od Coultharda dostal otázku, za jaký moment v sezóně 2021 je na svého syna nejvíce hrdý.

„Je těžké říct jen jednu věc, protože během sezóny se toho stalo hodně,“ řekl Jos Verstappen.

„Pro mě to ale bylo, kdykoliv jsem viděl jeho kola v Q3. Způsob, jakým jede s vozem na limitu, jako předvedl třeba v Džiddě, to bylo neuvěřitelné kolo. Ale také to kvalifikační kolo v Abú Dhabí bylo nereálné. Má ve voze výjimečný cit, je to neuvěřitelné.“