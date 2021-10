Nevypadá to dobře, přiznává Verstappen

Max Verstappen (2./5.)

Nizozemský závodník přiznává, že se s týmem bude muset do zítřka pokusit výrazně vylepšit vůz. Ztráta na Mercedes je v současnosti příliš výrazná.

„Ještě nevím, kde můžeme v sobotu skončit. Samozřejmě doufám, že se to zlepší, zatím to nevypadá moc dobře. Uvidíme, co vymyslíme přes noc.

Ve druhém tréninku jsme zkoušeli trochu jiné věci než v prvním, ale ani jeden nebyl ideální. Pořád trochu tápeme, co s tím můžeme udělat. Je to tu trochu jiné, se současnými vozy nemáme v Istanbulu nasbíráno příliš mnoho dat. Tím spíš musíme večer a v noci zamakat, protože dneska to jednoduše nebyla žádná sláva,“ řekl Verstappen.

Sergio Pérez (10./4.)

Mexičan byl v porovnání s Verstappenem o poznání méně pesimistický. Po slabším prvním tréninku se v tom druhém posunul až na čtvrtou pozici.

„Celkově to byl dost náročný pátek, ano. Mercedes vypadá hodně silně, ale snad se nám přes noc podaří ztrátu o pár desetin zmírnit a zítra budeme ve špičce.

Víte, všechno je to o kompromisech. Pokud se snažíte najít perfektní nastavení pro kvalifikaci, může vás to v delších jízdách handicapovat. Právě závodní rychlost je tu nesmírně důležitá, protože se na zdejší trati dá předjíždět poměrně dobře. Myslím, že někteří to zkusí a obětují kvalifikaci rychlosti v závodě. Tedy pokud bude sucho,“ prozradil Pérez.