Nevyhrává, nebojuje o pódia. Bottas si přesto užívá F1 více než kdykoliv dříve

U Mercedesu ale i dříve u Williamsu měl Bottas vždy smlouvu na rok, takže už léta se řešilo, zda zůstane, nebo ho někdo nahradí – u Mercedesu v posledních letech hlavně George Russell.

Nyní je Bottas tahounem týmu ve středu pole, smlouvu má a situaci si podle svých slov užívá.

„Je to pro mě vlastně poprvé, protože i s Williamsem to bylo vždy na jeden rok,“ řekl Bottas v rozhovoru pro Autosport.

„Je to poprvé, co se nemusím stresovat a odpovídat na otázky, protože teď to pro jezdce, kteří to nevědí, nebude určitě příjemné.“

Bottas přiznal, že se cítí uvolněnější a lépe se může „plně soustředit jen na práci“, což mu dává větší svobodu užívat si závodění v F1.

„Tato sezóna je zatím asi nejpříjemnější. Dobře, možná si člověk ne vždy všechno pamatuje, ale opravdu mám pocit, že si F1 užívám víc než kdy dřív.“

„Je to ve středu pole hodně zábavné. Závody jsou z hlediska strategie hodně rozdílné. Díky jednomu rozhodnutí můžete poskočit o mnoho pozic.“

„V minulosti jsme u Mercedesu obvykle bojovali jen s jedním týmem, takže jsme se pak soustředili jen na tyto dva vozy. Teď ale mohu mít kolem sebe šest vozů, na které si musíme dávat pozor. Je to fajn.“

Bottas si také pochvaluje, že u Alfy Romeo je situace celkově uvolněnější.

„Samozřejmě, když pracuji, tak pracuji tvrdě, ale když mám volno, tak si můžu dělat, co chci. Život v týmu, ve F1 i mimo ni je opravdu příjemně vyvážený.“