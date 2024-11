Nevydařený závod Haasu: Hülkenberg byl diskvalifikován, Bearman se zapletl do několika incidentů

Americký tým Haas nebude na letošní Velkou cenu São Paula vzpomínat příliš v dobrém – nejenže poprvé od závodu v Zandvoortu nebodoval, ale zároveň se podstatně zhoršila jeho situace v Poháru konstruktérů.

Zatímco před víkendem v Brazílii Haas okupoval s náskokem 10 bodů před RB šestou příčku, po mimořádných bodových hodech a dvojitém pódiu v podání stáje Alpine, se americká organizace nejenže propadla na sedmou pozici, ale zároveň se jí na tři body přiblížil i již zmíněný italský tým.

Nepříjemnost přitom Haas potkala už v pátek, když indisponovaného Kevina Magnussena nahradil po celý víkendový program Oliver Bearman, jenž se předtím, coby náhradník, letos zúčastnil dvou závodů.

Oproti Velkým cenám v Saúdské Arábii a Ázerbajdžánu se však tentokrát Bearman mezi desítku nejlepších protlačit nedokázal.

Zatímco v deštivé kvalifikaci obsadil Bearman 17. příčku, v nedělním závodě skončil dvanáctý poté, co se několikrát dostal do problémů – ať šlo o srážky s Francem Colapintem, za kterou dostal 10sekundový trest, či výlety mimo trať.

„Byl to těžký závod a z mé strany tam bylo příliš mnoho chyb. Na jednu stranu jsme i přes chyby, které jsem udělal, dojeli na 12. místě, tedy blízko k bodům, ale na druhou stranu tam bylo až moc chyb a také ztraceného času,“ uznal po dojezdu Bearman, který se v roce 2025 stane stabilním jezdcem Haasu.

„Byl to opravdu náročný den, hodně jsem se toho naučil. Jako pozitivum beru to, že jsem se naučil trať, a stejně tak jsem získal zkušenost se závoděním v těchto podmínkách,“ snažil se najít pozitiva 19letý Angličan.

Úspěšnou neděli na Interlagosu neprožil ani jeho kolega Nico Hülkenberg. Němec byl totiž diskvalifikován poté, co uvízl v únikové zóně a využil pomoci traťových komisařů k tomu, aby se vrátil do závodu. Pilot Haasu tím totiž porušil článek 53.2 sportovních řádů, a byl kvůli nedovolené pomoci zvenčí diskvalifikován.

„Bohužel jsem potřeboval pomoc maršálů, protože jsem se zasekl, což bylo po roztočení se v nízké rychlosti opravdu nešťastné. Byla to moje chyba, ale zároveň to byla smůla, že jsem tam takhle uvízl. Celkově to byl náročný víkend, ze kterého jsem zklamán,“ uvedl Hülkenberg, který se stal prvním jezdcem F1 od roku 2007, jemuž byla udělena černá vlajka v průběhu velké ceny.