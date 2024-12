Nevnímám to tak, že mě o víkendu čeká poslední velká cena kariéry, tvrdí Bottas

Valtteri Bottas o víkendu naposledy usedne do vozu stáje Sauber. V příštím roce by finský pilot mohl být náhradníkem u Mercedesu.

Do paddoku letošní Velké ceny Abú Zabí dorazil Valtteri Bottas v tričku s nápisem „What's next?“

Finský pilot takové oblečení jistě nezvolil náhodně, protože ani on podle svých slov zatím 100% neví, co jej v příštím roce čeká.

Jedno je ale jisté – jezdec, který má na svém kontě 12 sezon v F1, po skončení letošního ročníku již nebude pokračovat v týmu Sauber, jehož barvy hájil od roku 2022.

Zároveň je nepravděpodobné, že by pro sezonu 2025 získal závodní sedačku v jiném týmu, vzhledem k tomu, že oficiálně zbývá neobsazeno už jen jedno místo, a to u stáje RB, patřící Red Bullu, kde Bottase, podle jeho slov, „nemají rádi.“

Přesto si 35letý vítěz deseti závodů F1 zcela nepřipouští, že by nadcházející Velká cena Abú Zabí měla být jeho posledním vystoupením v královně motorsportu.

„Stále si nemyslím, že je to můj poslední závod, tak to cítím. Měl by to být zajímavý víkend. Uvidíme, jestli se objeví nějaké emoce, nebo jestli to bude jako obvykle. Pak se uvidí,“ prohlásil Bottas, jehož slova cituje web RacingNews365.com.

V souvislosti s dalšími kroky Bottase nicméně sílí spekulace, že by se Fin mohl vrátit do Mercedesu, kde by mohl získat místo po dosavadním rezervním jezdci stáje Micku Schumacherovi.

Dokonce se očekávalo, že Mercedes Bottase potvrdí krátce poté, co byl oznámen odchod Schumachera po skončení sezony. K tomu ale zatím nedošlo.

„Je to proto, že nikam nespěchám. Chci znát všechny příležitosti, ale stále jsme v pravidelném kontaktu a dohodli jsme se, že si po posledním závodě promluvíme. Pro všechny byly poslední tři týdny náročné, v příštím týdnu bude vše jednodušší. Žádné překážky ale nejsou. Zájem mají obě strany,“ přiblížil Bottas.