Nevkusné. Vrací nás to o 10 nebo 20 let zpět. Brown reagoval na slova Helmuta Marka o Norrisovi

Helmut Marko ve videorozhovoru pro Motorsport Magazin řekl, že je přesvědčen, že Verstappen Norrise porazí, protože je podle něj lepší ve všech ohledech a že Brit má některé „slabiny“, kterých může využít.

Marko uvedl, že Verstappen je nejlepší, nejrychlejší a hlavně má k boji o titul větší psychickou sílu než Leclerc a Norris.

„Max je nejlepší, nejrychlejší a má mentální sílu, aby teoreticky zabojoval o titul mistra světa, která je větší než v případě Leclerca a Norrise,“ řekl Marko.

„Víme, že Norris má určité mentální slabiny. Četl jsem o některých rituálech, které musí dělat, aby v den závodu podal dobrý výkon,“ řekl Marko.

Marko zřejmě narážel na Norrisovy komentáře z Monzy, kde se Brit otevřeně přiznal k nervozitě, kterou cítí před velkou cenou.

„Stále jsem před kvalifikací a závodem nervózní, stále jsem stejně vzrušený a stejně nervózní,“ řekl Norris. „V neděli skoro nic nejím. V neděli mám problém cokoli vypít, právě kvůli nervozitě a tlaku.“

„Myslím, že je to jen o tom, jak to proměnit v pozitivní věc. Jak se tím nenechat ovlivnit ve špatném smyslu a jak to využít v dobrém smyslu, aby vám to pomohlo soustředit se na správné věci?“

Na otázku Autosportu ohledně Markových komentářů Brown odpověděl, že je „zklamaný, ale ne překvapený“.

„Četl jsem Helmutovy komentáře, které mě zklamaly, ale nepřekvapily,“ řekl Brown. „Lando je něco jako velvyslanec duševního zdraví. Toto také mluvil o duševním zdraví. Myslím, že je to vážná věc, o které jsme se snažili mluvit a upozorňovat na ni.“

„Rýpnutí si do této situace je podle mě dost nevhodné a tak trochu nás vrací o 10 nebo 20 let zpátky. Je zábavné sledovat, jak někteří lidí přistupují k závodění a jakou taktiku volí. Tohle však podle mě bylo nevkusné.“