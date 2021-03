Nevím, zda F1 potřebuje riskantní sprintové závody, shodují se jezdci Red Bullu

Formule 1 zvažuje ve třech podnicích letošního ročníku do sobotního programu víkendu zařadit sprintové závody na 100 kilometrů, které by určily postavení na startovním roštu nedělní velké ceny.

Na posledním setkání Komise F1 plán získal podporu od týmů, pracovní skupina nyní pracuje na konkrétních detailech. Sprintové závody by se měly vyzkoušet v Kanadě, Itálii a Brazílii.

Samotní jezdci zatím nesdílí příliš velké nadšení. Nejistí jsou si tímto nápadem také u Red Bullu.

„Musíme si dávat pozor, abychom nepřišli o DNA formule 1. Myslím, že je to velmi tenká hranice. Je to trochu riskantní, ale jsem tomu otevřený,“ řekl Pérez.

„Opravdu nevím, co od toho očekávat, jak to změní formát formule 1. Pro mě je nejdůležitější, aby si F1 udržela svou DNA.“

Podobný názor má rovněž Verstappen. Podle Nizozemce by nebylo potřeba sprintových závodů, pokud by jezdci mohli závodit těsněji mezi sebou a na čele startovního pole by byla větší konkurence.

„Není to nutně o více závodění (během víkendu). Celkem rád jezdím hodinu a půl dlouhé závody, protože pokud máme dobrá auta, se kterými můžeme závodit těsně u sebe a více týmů bude moci bojovat o vítězství, pak nepotřebujete sprintové závody,“ říká Verstappen.

„Myslím, že celý program nemusíme tolik míchat. Musíme jen zajistit, abyste bojovali o vítězství.“

Pořadí na roštu sobotního sprintu by určila kvalifikace, která by se v současném eliminačním formátu odjela v pátek odpoledne.

Pracovní skupina by v následujících týdnech měla informovat Mezinárodní automobilovou federaci (FIA) a formuli 1 o výsledcích svého šetření. Rozhodnutí o změně formátu víkendu pak bude muset padnout před začátkem nové sezóny v Bahrajnu na konci března.