Nevím, proč mě mají lidé rádi, říká Räikkönen

Kimi Räikkönen byl znám svým bouřlivým životem. Časy se ale mění a Iceman si nyní užívá čas se svou rodinou. Závodní overal pověsil na hřebík a není jasné, zda ho ještě někdy uvidíme v nějakých závodech. Pokud ano, šlo by asi o něco, co je mu blízké.

Räikkönen se během dvaceti let ve F1 stal velmi populárním a získal si srdce mnoha fanoušků.

„Nevím, proč mě mají rádi,“ řekl Räikkönen pro Motorsport.com. „Možná proto, že jsem takový, jaký jsem. Neustále zvláštní nebo divný, nebo jak to nazvat!“

„Pro mě je to normální, ale možná ne pro někoho, kdo se na to dívá zvenčí. Většinu času jsem však byl sám sebou.“

Räikkönen řekl, že pro něj bylo rozhodující lpět na postoji, který považoval za správný, spíše než se snažit být někým, kým nebyl, aby potěšil ostatní.

„Tu a tam musíte jít trochu jinou cestou. Na začátku je to složitější, protože se vás snaží někam zařadit. Ale pokud to neuděláte, tak částečně vzdají snahu vás změnit.“

„Pro ně je jednoduší si říct: ‚možná je nejlepší nechat ho dělat, co chce.‘ Jsem rád, že jsem o to na začátku bojoval, protože je to samozřejmě mnohem jednodušší. Potom je mnohem těžší snažit se být někým jiným.“

„Myslím, že můžete dělat to, o co vás lidé žádají, nebo být na chvíli tím, kým chtějí, abyste byli. Ale nemyslím si, že je to z dlouhodobého hlediska dobré nebo zdravé.“

Räikkönen se proslavil také svými výroky, které se staly kultovní. Připomeňme třeba, „nechte mě na pokoji“ z Grand Prix Abú Dhabí v roce 2012. Fanoušci si je připomínají, někteří je nosí na tričkách. Räikkönen však přiznal, že jeho nezajímají.

Na otázku, zda mu na takových věcech záleží, odpověděl: „Ne, opravdu ne. Nakonec jsme závod vyhráli a lidé, kteří tam byli, vědí, co se stalo. Je snadné z toho udělat jednu věc tak a tak. Vyhrát závod je dlouhý proces od pátku do neděle. Nemám z toho žádné pocity, ani dobré, ani špatné.“