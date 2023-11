Nevím, o čem to mluví. Hamilton reaguje na slova Hornera, že letos jednal s Red Bullem

Lewis Hamilton v létě prodloužil smlouvu s Mercedesem o další dva roky. Předtím ale jednal s Ferrari a Red Bullem. Pro Mail Online to potvrdil Christian Horner.

„V průběhu let jsme několikrát mluvili o tom, že by se Lewis mohl připojit,“ řekl Horner. „Několikrát nás oslovili. Naposledy začátkem roku, kdy proběhl dotaz, zda by byl zájem.“

Lewis Hamilton byl samozřejmě na Hornerova slova dotazován. „Opravdu nevím, kde se tato historka vzala,“ řekl Hamilton pro Sky. „Vím, že to pochází od Christiana... opravdu nerozumím tomu, o čem mluvil. Pokud vím, nikdo z mého týmu s ním nemluvil. S Christianem jsem nemluvil už několik let.“

„Nicméně na začátku roku mě oslovil, abychom se setkali. Jen jsem jim pogratuloval k úžasnému roku. Řekl jsem, že doufám, že s nimi budu moci brzy bojovat. To bylo vše. Nevím, o co jde. Podle mě se snaží jen rozvířit vody.“

„Žádné důvěrné rozhovory neprobíhají, takže nevím. Znáte Christiana, on takové věci miluje.“

Horner také uvedl, že o Hamiltona neměli zájem, protože by to narušilo dynamiku týmu. Sedminásobný mistr světa uvedl, že by neměl problém být v jednom týmu s Maxem Verstappenem.

„Stoprocentně. Byl bych více než šťastný, kdybych proti němu mohl závodit ve stejném voze,“ řekl Hamilton. „Red Bull odvedl úžasnou práci a je to neuvěřitelný tým – každý jezdec by rád jezdil pro tak skvělou skupinu lidí. Nesním ale o tom, že se přesunu z auta, které není tak skvělé, do vítězného auta.“

„Snem je začít tam, kde jsme a dopracovat se k tomu, abychom vyhrávali. A to je důvod, proč jsem zůstal u Mercedesu.“