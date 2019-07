Nevím, co tam dělal, říká Magnussen o kontaktu z Grosjeanem

V Silverstonu museli jezdci Haasu po vzájemném kontaktu postupně skončit. V Grand Prix Německa se „potkali“ v 56. kole v šesté zatáčce. Tentokrát se kontakt obešel bez následků a oba dojeli na bodech. Po penalizacích jezdců Alfy Romeo si navíc ještě polepšili.

„Nemáme pravidlo, že nesmíme vzájemně závodit,“ řekl Magnussen po závodě. „Bylo nám řečeno velmi jasné, že se nesmíme dotknout. Nevidím důvod, proč jsme se museli dotknou. Byl jsem jasně na vnitřku a Grosjean se rozhodl zatočit do mě. Nevím, co dělal.“

Grosjean byl ve své reakci stručnější. „Nebudu to komentovat. Měli jsme štěstí.“

Když se Magnussena zeptali, zda se vztah mezi ním a Grosjeanem zhoršil, řekl: „Velmi ho respektuji. Myslím, že těmto incidentům by se dalo zabránit. Existují i ​​další oblasti, ve kterých můžeme velmi dobře spolupracovat jako týmoví kolegové, takže to musíme překonat.“

Steinera to překvapilo

Šéf Haasu byl slušně řečeno překvapený. „Byl jsem překvapený, že to po Silverstonu udělali znovu. Musím jim říct závod po závodě, kolo po kole, co mají dělat. Neviděl jsem opakované záběry. Viděl jsem to jen jednou. Musíme se na to podívat a dospět k závěrům.“

Foto: Getty Images / Charles Coates