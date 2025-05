Nevidím v tom smysl. Prezidentovi FIA se nelibí rozpočtový strop pro týmy F1

F1 zavedla rozpočtový strop v roce 2021. V současné době činí 140,4 milionu dolarů, ale mnoho nákladů se do něj nezapočítává.

Muhammad bin Sulajim v rozhovoru pro Associated Press uvedl, že v rozpočtovém stropu nevidí smysl. K tématu se dostal náhodou při diskusi o stížnostech týmů F1 na soupeře.

Bin Sulajim řekl, že podporuje návrh Zaka Browna, podle kterého by týmy, které vznesou jakékoli obvinění vůči jinému týmu, musely podat formální stížnost a zaplatit zálohu.

Pokud by se obvinění prokázalo, tak by se záloha týmu vrátila. Pokud by se tvrzení ukázalo jako nepravdivé, tak by záloha propadla. Pár tisíc nebo desítek tisíc eur by sice tým (zejména ten velký) nebolelo, ale částka by se započítala do nákladů v rámci rozpočtového stropu, což by bolelo více.

Zak Brown v Miami trollil Red Bull, když pil z flašky, na které byl nápis „TIRE WATER“. Šlo o narážku na loňské obvinění, že McLaren vstřikuje do pneumatik vodu.

„Nemůžete jen tak někoho obvinit bez písemné stížnosti. Za tento protest musíte zaplatit peníze,“ řekl Bin Sulajim, který uvedl, že by si představoval částku 50 000 dolarů.

Prezident FIA chce toto pravidlo přijmout, ale „zkoumá“, zda by se mělo započítat do rozpočtového stropu. To ho pak vedlo k tomu, aby vyjádřil svou frustraci z celého systému.

„Když se podívám na limit nákladů, je to pro FIA jen bolest hlavy. Tak jaký to má smysl? Nevidím v tom smysl. Opravdu ne.“