Nevidím důvod, proč bych nemohl pracovat po boku Neweyho, říká technický šéf Mercedesu

V úvodu května Red Bull potvrdil, že jeho struktury na začátku příštího roku opustí legendární konstruktér Adrian Newey. Rakouský tým tak po 19 letech přijde o inženýra, který se podílel na všech dosavadních vítězných vozech Red Bullu, které k dnešnímu dni vybojovaly 13 mistrovských titulů (šest mezi týmy, sedm mezi jezdci).

Není proto divu, že svět F1 zajímá, kam budou vést další kroky nejúspěšnějšího designéra královny motorsportu.

Média nejčastěji spekulují o tom, že by 65letý inženýr mohl zamířit do Ferrari, ale vyloučeno není například ani to, že by jeho služby získal Mercedes.

V tomto kontextu byl ve vysílání TV stanice Sky Sports technický ředitel Mercedesu James Allison dotázán, zda si dokáže spolupráci s Neweyem představit.

„To je docela hypotetická otázka, ale nevidím důvod, proč ne,“ prohlásil jeden z klíčových pracovníků Mercedesu.

„Je třeba mít nicméně jasno v tom, kdo má co na starost. Myslím, že každý tým, který se na trhu dívá na Adriana jako na člověka, který je efektivní, by si kladl stejnou otázku. A tedy, jak takového člověka přivést a co nejlépe ho využít,“ přiblížil dále Allison.

„Adrian může být užitečný každému týmu. Je to legenda tohoto sportu, jen se podívejte na to, co dokázal. Není absolutně žádných pochyb o tom, že by zrychlil jakýkoli tým, ke kterému by se připojil. Jen by se ten tým musel přeorganizovat tak, aby z takové spolupráce vytěžil maximum,“ dodal anglický konstruktér.