Neveu si pochvaluje pozitivní vliv Alonsa na WEC

Fernando Alonso si na konci roku 2017 během nováčkovských testů v Bahrajnu poprvé vyzkoušel prototyp Toyota TS050 Hybrid třídy LMP 1. S japonským továrním týmem následně absolvoval kompletní „supersezónu“ 2018/2019, během které spolu se Sébastienem Buemim a Kazukim Nakadžimou dvakrát vyhrál slavné Le Mans. Posádka Toyoty #8 navíc získala i tituly mistrů světa.

Bývalý španělský pilot formule 1 přišel do WEC těsně poté, co se ze třídy LMP 1 stáhl tovární tým Porsche. Toyota tak zůstala jedinou tovární stájí v královské kategorii, díky Alonsově přítomnosti však i tak šampionát WEC získal nové diváky, což si uvědomuje i Gerard Neveu. Podle jeho slovo toho Alonso pro WEC „hodně udělal“.

„Nedovedete si to představit, bylo to obrovské. On patří mezi superstar nejenom kvůli tomu, že je skvělým pilotem, ale také kvůli jeho osobnosti a charakteru,“ řekl Neveu na adresu Alonsa.

„Faktem je, že miluje motorsport, prostě miluje řízení. Říkal mi, že jeho cílem je vyhrát všechny velké šampionáty.“

A jak se s Fernandem Alonsem spolupracuje? Podle Neveua to není žádný problém. „Velmi pěkně. Je velmi jednoduché s ním pracovat.“

„Soustředí se pouze na to, že miluje řízení, což rád sdílí se svými fanoušky. To je celé. Perfektně to koresponduje s hodnotami vytrvalostního motorsportu.“

Foto: Toyota Gazoo Racing