Nevěsta utekla od oltáře. Sňatek mezi Porsche a Red Bullem krachl. Proč?

Už delší dobu se ví, že Porsche a Audi chtějí vstoupit do formule 1. Nejdříve to obě značky koncernu Volkswagen, které se před léty utkaly v Le Mans, zvažovaly, byly přizvány k jednání o nových pohonných jednotkách. Nakonec to jejich vedení odsouhlasilo. U Porsche bylo jasno. Naváže spolupráci s Red Bullem. V případě Audi byla situace složitější. Nakonec to ale možná bude přesně opačně.

Audi už potvrdilo, že do F1 vstupuje. Jméno týmu, kterému bude „dodávat“, oznámí do konce roku. Obecně se očekává, že to bude Sauber a že Audi postupně koupí 75 % podíl. Alfa Romeo už oznámila, že na konci příštího roku spolupráci se švýcarským týmem ukončí.

Dokud ale není vše oznámeno, musíme to brát s rezervou. Dokonce i po oznámení se mohou plány změnit. Pro příklad nemusíme chodit vůbec daleko. Pamatujete si ještě, že Sauber měl jezdit s pohonnými jednotkami od Hondy? Nové vedení ale plány zrušilo.

Nevěsta na útěku

Dohoda mezi Red Bullem a Porsche byla jasná. Automobilka koupí 50 % týmu a bude spolupracovat s Red Bull High Performance Powertrains, kterou si rudí býci v Milton Keynes postavili pro výrobu motorů.

Porsche si registrovalo ochrannou známku F1nally a obě strany oznámily svůj záměr antimonopolním úřadům v mnoha zemích. Například marocké právní předpisy stanoví, že tyto žádosti podléhají po schválení povinnosti zveřejnění. Díky tomu jsme se dozvěděli, že Porsche koupí poloviční podíl.

Marko: Porsche se nestane naším akcionářem

„Porsche se nestane naším akcionářem,“ potvrdil hlavní poradce Red Bullu pro motorsport Helmut Marko webu F1-Insider.

Co se stalo? Dohoda měla být zřejmě oznámena při domácí velké ceně Red Bullu na Red Bull Ringu. Schválení nových pravidel se však protáhlo, obě strany tak dostaly více času...a to nebylo dobře. Nevěsta začala nad blížícím se sňatkem přemýšlet a došla k závěru, že se vlastně ani vdávat nechce a nepotřebuje.

Objevily se spekulace, že Christian Horner nebyl zrovna nadšený, že v Milton Keynes bude ve vedlejší kanceláři rovnocenný výkonný ředitel nominovaný Porsche. Helmut Marko to popírá. Z hlediska principu však tato spekulace nebude až tak daleko od pravdy.

Podívejme se na situaci Red Bullu – mají rychlý vůz, dobrý tým, dostatek financí, Adriana Neweyho, Maxe Verstappena se smlouvou do roku 2028 a vybudovali si Red Bull Powertrains, kde už staví motor. Zatím jen ten spalovací, ale ani ani hybridní část a baterie podle Red Bullu nebudou problém. Rakouský tým investuje, najímá lidi (zejména z Mercedesu), kteří umí vše – nejen spalovací motor.

Pohonná jednotka podle nových pravidel bude mnohem jednodušší a levnější. F1 je pro Red Bull (výrobce energetických drinků) skvělou marketingovou platformou. K čemu tedy Porsche?

Podle Motorsport Total se navíc spekuluje, že cena za polovinu Red Bullu byla „směšná“. Red Bull sám cítí, že jeho cena v posledních měsících vzrostla.

Čím déle rozhovory s Porsche trvaly, tím více si Horner a Marko uvědomovali – pokud chceme v budoucnu iniciovat nový projekt, nebude již stačit zavolat Mateschitzovi. Místo toho musí být nejprve připravena prezentace a schválena výbory představenstva.

Součástí spekulací je také postava Dietricha Mateschitze. Spolumajitel Red Bullu se prý netěší zrovna dobrému zdraví, což jednání v pokročilejší fázi rovněž ovlivnilo.

Red Bull věří, že je v pozici, kdy si může pohonné jednotky vyrábět sám a zachovat si tak svou nezávislost. Zatímco před pár lety byl málem bez pohonné jednotky, v roce 2026 nebude už nikoho potřebovat. Ani Porsche, ani Hondu.

Nelze vyloučit, že se Porsche stane nakonec pouhým partnerem – bude se například podílet na financování vývoje pohonné jednotky, za což dostane možnost mít na pohonné jednotce své logo. Red Bull je prý také připravený jednat o prodeji podílu v Red Bull Powertrains.

Pro německého výrobce automobilů je však alespoň zatím vstup možný pouze v roli akcionáře – a to spíše akcionáře týmu než dceřiné společnosti stavějící motory. To je také mandát dozorčí rady Volkswagenu.

Může být alternativou McLaren?

Samozřejmě asi každého napadne možnost v podobě AlphaTauri. Tato varianta však zatím zřejmě není na stole.

Další alternativou pro Porsche může být McLaren. Andreas Seidl přišel do F1 z WEC, kde vedl projekt Porsche. Vzájemné vztahy jsou stále na dobré úrovni. Nejpravděpodobnější je ale zatím zřejmě třetí varianta – Porsche do F1 vůbec nevstoupí.

Naopak Red Bull by mohl i po roce 2025 pokračovat ve spolupráci s Hondou. Japonci z F1 odešli i neodešli a už pokukují po návratu. Je ovšem otázkou, zda by partnerství s Red Bullem bylo pro Hondu stále dostatečně atraktivní. Představy Hondy totiž byly vždy takové, že to bude ona, kdo bude vyrábět motory a nápis „Made in Japan“ nebude jen marketingovým tahem.