Nevěřím ničemu o Mercedesu, říká Sainz

„Více či méně to, co vidíme z auta, je to, co jsme očekávali,“ řekl Sainz o letošním voze Ferrari pro Mundo Deportivo. „Jsme spokojeni s tím, co vidíme a s korelací mezi tratí a simulací. Nyní je potřeba se podívat, kde jsou ostatní.“

„Red Bull vypadá dobře. U McLaren jsem si jistý, že na tom bude dobře, protože mají vůz s menším motorem, který vám umožňuje zlepšit aerodynamiku vozu a má i více výkonu, takže je to win-win situace. McLaren tedy určitě udělá krok vpřed. Alpine také nevypadá špatně.“

Tématem posledních dní jsou problémy Mercedesu. „Nevěřím ničemu o Mercedesu a ani tomu, co vidím od ostatních týmů. Je ještě příliš brzy.“

Sainz netuší, o kolik se meziročně zlepšil rudý monopost, protože nemá zkušenosti s loňským vozem. Věří však, že na rovinkách bude rychlejší.

„Na vyvozování závěrů je ještě příliš brzy. Mohu vás ujistit, že máme více výkonu než vloni. To jsou dobré zprávy. Jsem si celkem jistý, že i ostatní získali výkon, například Honda ale i Mercedes. Viděli jsme, že McLaren má neuvěřitelnou maximální rychlost. Očekávali jsme, že i ostatní udělají krok vpřed.“

„Nebudu lhát, nemyslím si, že budeme nejrychlejší na rovinkách. Nesmíme , však zapomínat, že jsme vloni byli pozadu a letos uděláme alespoň krok vpřed.“