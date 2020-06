„Nevědomý“ Ecclestone se nikdy nezabýval rasovými problémy, kritizuje Hamilton

Ecclestone v rozhovoru pro CNN Sport mimo jiné řekl, že se nikdy neobával rasismu ve F1. Hamilton coby první závodník formule 1 tmavé pleti založil komisi na podporu větší rozmanitosti ve sportu. 89letý Ecclestone Hamiltonovy kroky ocenil, nicméně to podle něj „to pro formuli 1 neudělá nic dobrého ani špatného“. Kromě toho Ecclestone ještě dodal, že „v mnoha případech jsou černí lidé většími rasisty než ti bílí“.

Formule 1 ještě v pátek vydala prohlášení, ve kterém se od Ecclestonových slov distancovala. Na svém Instagramu se vyjádřil také Hamilton.

„Jsem smutný a zklamaný, když čtu takové komentáře. Bernie je mimo sport a jiná generace, ale přesně tohle je špatné: Nevědomé a nevzdělané komentáře, které nám ukazují, jak daleko jsme my jako společnost od dosažení skutečné rovnosti,“ napsal Hamilton.

„Nyní je mi naprosto jasné, že se neřeklo ani neudělalo nic pro to, aby se náš sport stal rozmanitějším nebo aby se vyřešily rasové problémy, se kterými jsem se setkával v průběhu své kariéry. Pokud někdo, kdo po desetiletí vedl tento sport, nedokáže pochopit hluboce zakořeněné otázky, se kterými se my černoši zabýváme každý den, jak můžeme očekávat, že to pochopí všichni lidé, kteří pracují pod ním? Začíná to nahoře.

„Nyní nastal čas pro změnu. Nepřestanu usilovat o vytvoření inkluzivní budoucnosti pro náš sport se stejnými příležitostmi pro všechny. Vytvořit svět, který poskytuje rovné příležitosti pro menšiny. Budu i nadále využívat svůj hlas, abych zastupoval ty, kteří ho nemají, a mluvil za ty, jenž jsou nedostatečně zastoupeni, abych dal příležitost dostat v našem sportu šanci.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson