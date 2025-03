Neuvěřitelný víkend, říká po dominantním výkonu vítězný Piastri

Mladý Australan přidal k loňským triumfům v Maďarsku a Ázerbájdžánu na trati v Šanghaji třetí výhru v kariéře F1.

„Od začátku do konce to byl neuvěřitelný víkend. Auto bylo celou dobu skvělé. Dnes nás trochu překvapilo, jak odlišně se chovaly pneumatiky,“ řekl Piastri.

„Jsem hrdý na celý víkend. Cítím, že jsem si to po minulém týdnu zasloužil. Tým odvedl skvělou práci, když dosáhl na dvojité vítězství. Jsem velmi šťastný.

„Na střední sadě to bylo trochu náročné, ale mnohem lepší než včera. Tvrdá sada pak byla mnohem lepší pneumatikou, než si všichni mysleli, nebo alespoň co my jsme očekávali. Dojet na ní až do cíle bylo překvapivé, ale příjemně.“

Norrise děsily brzdy

Na druhém místě dokázal do cíle dojet vítěz z Austrálie Norris. Klíčový byl pro něj start, kde se dostal před George Russella.

Lepší zastávkou v boxech se sice Russell v 16. kole vrátil na druhé místo, o dvě kola později byl ale znovu překonán Norrisem.

„Přesně v tohle jsem doufal, první zatáčka vyšla podle plánu. Pak mě George dostal při zastávkách v boxech. Byl jsem trochu nervózní, naše rychlost ale byla ve druhém stintu mnohem lepší,“ řekl Norris.

„Myslím, že mnoho lidí dnes nečekalo jednu zastávku, Oscar byl celý závod rychlý. Snažil jsem se mu přiblížit, ale nešlo to.

„Vítězství si zaslouží, celý víkend jel velmi dobře. Já jsem s druhým místem spokojen, jsou to dobré body a s dvojitým vítězstvím skvělé body pro tým.“

Brit se v průběhu závodu potýkal s problémy s brzdami. V závěru se na Norrise dotáhl třetí George Russell, ale jeho druhou pozici nedokázal ohrozit.

„Je to děsivé! Jako moje nejhorší noční můra! Jestli se něčeho děsím, tak je to toho, když selžou brzdy. V posledních kolech jsem ztrácel dvě tři čtyři sekundy na kolo. Takže jsem se trochu bál, ale přežili jsme a dostal jsem se do cíle.“